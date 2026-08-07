Capelli spenti e opachi durante queste settimane estive? La soluzione è il balsamo che dona lucentezza e morbidezza istantanea alla chioma

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Più lucentezza alla chioma con il balsamo professionale in sconto

Uno dei problemi maggiori dell’estate, delle giornate passate in spiaggia o in piscina, o anche solo semplicemente trascorse in città, passando dal caldo esterno al fresco dell’aria condizionata, è che i capelli soffrono, diventando opachi e spenti a causa degli agenti esterni spesso estremi a cui sono sottoposti. Ed ecco che da una bella chioma lucente e morbida ci si ritrova ad avere i capelli sfibrati, stanchi, e che tendono ad annodarsi di più.

Ma non se li si tratta con un prodotto che non solo li mantiene morbidi e districati, ma che dona anche splendore a tutta la capigliatura, fin dal primissimo utilizzo. Un prodotto come il balsamo di Wella, Oil professional Reflections Luminous Instant Conditioner, un vero alleato per la chioma, che la nutre, la idrata e le dona massima luminosità con il minimo sforzo.

Offerta Wella Il balsamo che illumina e ammorbidisce la chioma

Oil professional Reflections Luminous Instant Conditioner, un vero alleato per la chioma

Un balsamo professionale, altamente idratante e levigante, che agisce su tutti i tipi di capelli come una carezza ricca di benefici e di ingredienti ad hoc per salvaguardare la chioma dagli agenti esterni, nutrendola in profondità e permettendole di tirare fuori tutta la sua lucentezza naturale, senza patire le condizioni avverse dell’estate.

Un balsamo che ha due ingredienti principali, l’olio di camelia ed estratto di tè bianco, dei potenti alleati per il benessere e per garantire bellezza alla chioma dalle radici alle punte.

I benefici del balsamo professionale di Wella

L’olio vegetale di camelia, per esempio, è perfetto per la cura dei capelli secchi e devitalizzati, contrastando la disidratazione che la chioma subisce durante la stagione estiva. Un olio che ammorbidisce i capelli e che li aiuta a districarsi, garantendovi una chioma morbidissima fin dalla prima applicazione di questo balsamo professionale di Wella.

Il tè bianco, invece, ha diverse proprietà utili alla chioma, purificanti, antiossidanti e protettive. Un ingrediente naturale che aiuta a stimolare la crescita del follicolo, che protegge la fibra capillare dai radicali liberi e che dona una brillantezza immediata alla chioma ma senza intaccare, alterare o scurire il colore naturale dei capelli, esaltandone la naturale bellezza. Ma anche un ingrediente che riesce a mantenere pulita e in equilibrio la cute, mantenendo vivi e protetti i capelli in tutta la loro lunghezza.

Un conditioner istantaneo, che si applica sui capelli e che dona immediatamente morbidezza e un boost di lucentezza, trattenendo l’idratazione della chioma in ogni sua parte e lasciando i capelli setosi e brillanti, privi di quella patina opaca che spesso in estate può intaccare la chioma e assicurandole il giusto grado di idratazione da mattina a sera.

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Come si utilizza

Un balsamo professionale, che si applica in piccola quantità distribuendolo sulle lunghezze, lasciandolo agire per soli trenta secondi prima di risciacquare via con acqua, e lasciando i capelli visibilmente più morbidi e, soprattutto, lucenti, in un solo istante e fino al lavaggio successivo.

Insomma, l’Oil professional Reflections Luminous Instant Conditioner di Wella è il prodotto da avere a portata di mano durante queste settimane estive, in città o in vacanza, un’assicurazione totale per la chioma e per garantirvi dei capelli pieni di fascino, lucentezza e morbidezza in un solo lavaggio.

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