Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Addio effetto crespo con lo spray anti frizzante in sconto

Cosa c’è di meglio di un prodotto che rende i capelli impermeabili all’effetto crespo sempre in agguato? Forse solo il fatto di poterlo avere in sconto. Ed eccovi accontentate, perché è proprio di queste ore l’offerta su un prodotto must have per la vostra haircare estiva, uno spray che idrata a fondo la chioma, sia se si hanno i capelli ricci che sulle chiome lisce. Parliamo dello spray di Color Wow, Extra Strength, un prodotto disciplinante, che agisce con un potente effetto anti crespo, ultra-idratante e che garantisce ai capelli molto secchi, ricci o crespi, un boost immediato di benessere, dalla radice alle punte.

Uno spray per capelli che rende impermeabile la chioma trattenendone la corretta umidità e impedendo all’effetto frizz di manifestarsi, mantenendola morbida, disciplinata e nel suo stato di benessere migliore.

Color wow Lo spray anti Crespo che protegge la tua chioma

Come agisce lo spray di Color Wow, Extra Strength e perché averlo

L’effetto crespo, infatti, si forma quando i capelli, soprattutto se secchi o danneggiati, assorbono l’umidità dall’aria (e in estate o nelle località di mare è quasi una certezza). La cuticola esterna del capello, ovvero lo strato protettivo, si solleva facendo gonfiare la fibra capillare, ed è proprio questo che crea quello stato di gonfiore, opacità e ruvidità sulla alla chioma, il classico effetto crespo che tutte, almeno una volta, abbiamo provato.

Ed ecco che questo spray arriva a bloccare questo meccanismo, agendo come un impermeabilizzante sui capelli, trattenendo il corretto grado di umidità della chioma ma senza che questa venga intaccata dagli agenti esterni.

Una formulazione ad hoc, che viene attivata dal calore e che blocca l’umidità, ammorbidisce la fibra del capello e rende la chioma immediatamente più liscia, lucente e senza crespo, dalla radice alle punte. Un prodotto che agisce allo stesso modo sia sui capelli lisci che sulle chiome ricce o mosse, sempre con la stessa efficacia e con un’azione totale su tutte le lunghezze.

Color wow Lo spray anti Crespo che protegge la tua chioma

Come si utilizza lo spray per capelli anti crespo di Color Wow

Uno spray per capelli che si applica dopo lo shampoo e il balsamo, o anche solo dopo aver bagnato i capelli, strizzando o tamponandoli bene per eliminare l’umidità in eccesso. Una volta fatto, quindi, potete vaporizzare lo spray di Color Wow in una dose generosa, sezione per sezione e coprendo l’intera chioma, fino a saturare i capelli e assicurandovi di spruzzare bene anche negli strati più nascosti della vostra capigliatura.

Infine, potete lasciare asciugare i capelli all’aria o aiutandovi con un diffusore o un phon, ed ecco la vostra chioma risulterà immediatamente più luminosa, morbida, setosa e completamente priva dell’effetto frizz tanto temuto.

Un prodotto unico e da avere senza se e senza ma, soprattutto durante questa stagione estiva, in cui l’umidità mette a dura prova i nostri capelli (e non solo), ma con la certezza di donargli massima protezione e cura, oltre a un livello di idratazione e morbidezza di cui non riuscirete più a fare a meno.

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