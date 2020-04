Chi è Laura, la moglie di Angelo Russo, Catarella in Montalbano

editato in: da

I fan della serie dedicata al Commissario Montalbano lo hanno nel cuore fin dalle prime puntate: Angelo Russo, l’agente Catarella sul piccolo schermo, è infatti una presenza fissa nel cast dal lontano 1999. Ragusano e classe 1961, Russo è sposato con Laura.

I due fanno coppia fissa fin dalla giovinezza. Come rivelato dall’attore stesso nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, il loro primo incontro è stato casuale ed è avvenuto sui gradini di una chiesa. Sono passati quasi 40 anni da quel 18 maggio 1981.

Da allora, come sottolineato sempre da Russo in un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, è stata “un’unica giornata d’amore”. Poco dopo quel primo e fortuito incontro è arrivato il matrimonio e, successivamente, la nascita della figlia Leandra, che Russo ha definito “una Catarella in gonnella” (la giovane è oggi un’affermata fotografa i cui scatti sono stati pubblicati da riviste di spicco mondiale).

Laura Belluardo – questo il cognome della moglie di Angelo Russo – è una vera e propria colonna portante nella vita dell’attore. Russo, infatti, deve al suo aiuto molti dei suoi successi professionali. L’amatissima consorte lo ha per esempio aiutato a preparare il provino che gli ha permesso di ottenere la parte che gli ha cambiato la vita, ossia quella di Agatino Catarella, agente pasticcione e dal cuore grande amatissimo dai fan di Montalbano.

Russo, concorrente di Ballando con le Stelle nel 2019, è in generale molto riservato sul suo privato. Grazie alle interviste che ha rilasciato nel corso degli anni, ha però fatto capire di essere attaccatissimo alle donne della sua vita Laura e Leandra.

Mentre la prima è stata decisiva per il successo nel provino per la parte di Catarella, la seconda è comparsa a sorpresa sul palco dello show di Milly Carlucci, commovendo il padre e improvvisando con lui una coreografia. Angelo, Leandra e Laura formano una famiglia che, dalle foto pubblicate su Instagram dall’attore siciliano (in diverse di queste appare pure Federico, il compagno di Laura), appare molto unita.

Grazie agli scatti social sopra ricordati si può anche ammirare il volto della moglie del celebre attore, una donna dai capelli ricci e dal sorriso solare che è presente su Instagram con un account i cui contenuti sono accessibili solo ai follower confermati.