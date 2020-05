Luna calante e luna crescente, ecco i rituali da seguire

Fin dall'antichità l'uomo attribuisce alla luna un grande potere tant'è che un tempo si era soliti consultarla prima di seminare, per esempio, nuovi raccolti o tagliare i capelli . Secondo molte tradizioni la luna eserciterebbe infatti un'influenza invisibile, ma reale, sulla Terra e ogni sua fase sarebbe propizia a determinate attività e a specifici rituali. La, quella che da nuova diventa man mano piena, è la più indicata per i rituali di attrazione, quelli che aiutano ad attirare qualcosa. Laquella che da piena diventa nuova, è considerata la migliore per i rituali che aiutano a lasciar andare qualcosa. Non è detto che funzionino perché non ci sono prove a dimostrazione della loro efficacia, ma si può provare se non altro perché i rituali ci insegnano spesso a focalizzare l'attenzione su determinati desideri, avviando cambiamenti di prospettiva che, chissà, potrebbero essere utili.