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123RF Donna che dorme per ritmi circadiani alterati

Un orologio biologico disallineato non determina solo disturbi del sonno ma altera processi metabolici ed endocrini essenziali per ossa e muscoli.

La revisione scientifica collega sfasamenti circadiani a perdita di massa ossea, ridotta sintesi proteica muscolare, degenerazione cartilaginea e infiammazione cronica.

Strategie come pasti regolari, concentrazione dell'alimentazione nelle ore diurne e adeguato apporto proteico potrebbero contribuire a preservare la salute muscolo-scheletrica.

Quando si parla di ritmi circadiani, il pensiero va subito al sonno. In realtà, il loro ruolo è molto più ampio. Una nuova revisione scientifica evidenzia che un orologio biologico alterato può influenzare anche la salute di ossa, muscoli e articolazioni.

I ritmi circadiani sono il nostro “orologio biologico”: cicli di circa 24 ore che regolano l’alternanza tra sonno e veglia, ma anche altre numerose funzioni dell’organismo, sincronizzandole con il ciclo naturale di luce e buio. Fra le più importanti, ci sono metabolismo, pressione arteriosa, produzione di ormoni, sistema immunitario e funzioni cognitive. Negli ultimi anni è emerso che questo sistema è fondamentale anche per mantenere in salute l’apparato muscolo-scheletrico.

Lo studio

Una revisione pubblicata recentemente sulla rivista scientifica Frontiers in Nutrition ha analizzato gli studi sperimentali ed epidemiologici disponibili per capire come l’alterazione dei ritmi circadiani, sempre più frequente negli stili di vita moderni, possa influenzare lo stato di ossa, muscoli e cartilagini. I ricercatori hanno preso in esame situazioni comuni come il lavoro su turni, la carenza di sonno e gli orari irregolari dei pasti, valutando il loro impatto sull’organismo.

Risultati ed evidenze

Secondo gli autori, quando il nostro orologio biologico perde la sincronizzazione, non è solo il sonno a peggiorare. A modificarsi sono anche i processi metabolici, endocrini e cellulari essenziali per il mantenimento della salute muscolo-scheletrica.

In particolare, la revisione evidenzia un’associazione tra il disallineamento dei ritmi circadiani e una perdita di massa ossea, una riduzione nella produzione delle proteine muscolari e un’accelerazione della degenerazione della cartilagine. A ciò si aggiunge un’infiammazione cronica di basso grado, dannosa non solo per ossa e muscoli, ma per l’intero organismo.

Le evidenze raccolte, provenienti sia da studi sugli animali sia da ricerche sull’uomo, suggeriscono un possibile aumento del rischio di malattie come osteoporosi, sarcopenia (la perdita progressiva di massa e forza muscolare) e osteoartrosi nelle persone che vivono per lunghi periodi con ritmi biologici alterati.

Lo studio sottolinea anche un aspetto interessante: non conta soltanto cosa mangiamo, ma anche quando mangiamo.

Cosa significa per te

La ricerca apre nuove prospettive sulla cosiddetta crononutrizione, cioè l’approccio secondo cui il momento in cui assumiamo il cibo può influenzare la salute tanto quanto la qualità della dieta.

Secondo gli autori, alcune strategie potrebbero aiutare a mantenere sincronizzato l’orologio biologico e, di conseguenza, proteggere anche ossa e muscoli. Tra queste ci sono:

consumare i pasti in orari il più possibile regolari ;

; concentrare l’ alimentazione durante le ore diurne , quando il metabolismo è naturalmente più attivo;

, quando il metabolismo è naturalmente più attivo; consumare i pasti in una finestra di tempo ristretta (per esempio di 8 ore);

distribuire adeguatamente le proteine nell’arco della giornata per favorire la sintesi muscolare ;

; evitare, quando possibile, continui cambi di orario quando si tratta di sonno, veglia e pasti.

Gli autori precisano che questi risultati non sono ancora definitivi e servono nuovi studi clinici di ampie dimensioni per confermare i benefici della cronodieta. Tuttavia, è già chiaro che rispettare i propri ritmi circadiani non significa soltanto dormire meglio, ma potrebbe contribuire anche a preservare forza muscolare, salute delle ossa e mobilità con l’avanzare dell’età.

Fonti bibliografiche

Liu H. et al. Nutritional adaptation to circadian misalignment: implications for musculoskeletal health in modern lifestyles. Frontiers in Nutrition

doi.org/10.3389/fnut.2026.1833858

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