Amazon La macchina del caffè De'Longhi prepara caffè intensi e corposi

Se stai facendo il conto alla rovescia in attesa dei Prime Day per comprare una nuova macchina del caffè abbiamo buone notizie per te, non devi aspettare a lungo perché puoi approfittare dei Prime Day anticipati. Il colosso dell’e-commerce ha deciso di scontare alcuni prodotti prima del grande evento di inizio estate e non prodotti qualsiasi, ma top di gamma. Nell’ambito delle macchine per il caffè a essere selezionata per un extra sconto prima del previsto c’è la De’Longhi Nespresso Vertuo Pop, una delle macchine più apprezzate che in questi giorni invece dei classici 129,00€ è disponibile a soli 69,90€: facendo un rapido calcolo corrisponde al 46% in meno. Niente male se si considera che nell’offerta non è inclusa sola la macchina del caffè ma ben 60 capsule con gusti e fragranze diverse per rendere la pausa caffè ancora più interessante.

Offerta De'Longhi Nespresso Vertuo Pop La macchina del caffè con capsule incluse

Perché comprare la De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

Se sei appassionato di caffè e vuoi una soluzione rapida per la tua bevanda preferita la macchina della De’ Longhi rientra tra le migliori in questo senso da acquistare a prescindere, ancora di più se puoi approfittare dello sconto. La macchina del caffè nonostante sia piccola e compatta racchiude una vasta gamma di scelte. Sì, perché con la Nespresso Vertuo Pop non ti limiti a preparare il classico espresso, ma puoi andare oltre così da venire incontro a qualsiasi gusto oppure sperimentare con nuovi formati. In pochi secondi e premendo un semplice pulsante potrai avere anche il caffè ristretto, il doppio espresso, il gran lungo e il mug, tutti arricchiti da una intensa e morbida crema che renderà l’esperienza davvero indimenticabile.

Offerta De'Longhi Nespresso Vertuo Pop La macchina del caffè con capsule incluse

Come abbiamo anticipato non dovrai perdere tempo a selezionare acqua, temperatura e quantità, la macchina del caffè fa tutto da sola con un piccolo aiutino da parte delle capsule. Queste infatti sono dotate di un codice a barre che viene letto dall’apparecchio e che in automatico stabilisce l’acqua necessaria, la temperatura, il volume e la velocità di estrazione adatta per quella capsula. Anche se piccola, ti permette di preparare i caffè senza dover riempire il serbatoio continuamente perché oltre a essere rimovibile ha una capacità di 560 ml.

La macchina del caffè green a partire dalle capsule

De’Longhi è da sempre attenta all’impatto ambientale dei suoi prodotti e la Nespresso Vertuo Pop ne è una conferma. La macchina infatti è dotata di uno spegnimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo così da avere un costo ridotto in bolletta e sull’ambiente.

Amazon

La differenza la fanno le capsule incluse con la macchinetta. Il kit comprende 60 capsule tra cui 20 di Ristretto Intenso, 10 capsule di Diavolitto, Altissio, Double Espresso Scuro e Double Espresso Chiaro. Il caffè viene inserito nella capsula in allumino riciclato appena tostato e macinato e poi chiusa ermeticamente per mantenere intatto l’aroma del caffè. Una volta usate puoi riportare le capsule in una boutique del marchio o in un’isola aderente così da consentire di riciclarle e contribuire ad avere un impatto zero sull’ambiente. Approfittando degli Amazon Prime Day anticipati non solo potrai gustare un caffè come quello del bar, ma anche risparmiare rispettando il pianeta.

Offerta De'Longhi Nespresso Vertuo Pop La macchina del caffè con capsule incluse

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui