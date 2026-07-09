L'afa in estate non dà tregua e per rinfrescarti la soluzione è il condizionatore portatile Pinguino De'Longhi in offerta solo per poco tempo

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il condizionatore portatile Pinguino De'Longhi originale è l'affare imperdibile

L’afa in estate non dà tregua e l’unica soluzione per arrivare a fine giornata “fresche” è quella di munirci di condizionatori, ma non sempre abbiamo la possibilità di installare un impianto fisso a causa dei costi e della mancanza di spazio.

Una soluzione che mette d’accordo tutti è il condizionatore portatile, un elettrodomestico più efficiente di un ventilatore e meno ingombrante di un condizionatore. Chiamato affettuosamente anche Pinguino, nome preso in prestito dal modello della De’Longhi che lo ha reso iconico, nel corso degli anni questo apparecchio proprio per le sue caratteristiche ha avuto un boom incredibile.

Se stai pensando di comprare un condizionatore portatile, l’unica cosa da fare è andare sul sicuro e acquistare il modello originale. Un affare da non farti sfuggire sia per l’iconicità dell’apparecchio e per l’efficenza, ma anche per il prezzo. Il periodo dei saldi unito alle offerte Amazon ti permettono di avere direttamente a casa tua il Pinguino De’Longhi originale a un prezzo che poche volte si è visto prima. Il condizionatore portatile top di gamma del brand ha uno sconto del 21% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su un apparecchio che se usato quotidianamente è molto più economico del classico condizionatore a parete.

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Il Pinguino De’Longhi originale ti rinfresca senza sforzo

Il modello in offerta su Amazon è l’originale Pinguino PAC EM93K.1 che ti stupirà per la facilità d’utilizzo. In estate infatti, con il caldo abbiamo voglia di usare apparecchi semplici e poco impegnativi. L’interfaccia con tasti soft touch

del condizionatore portatile ti permetteranno di rinfrescare casa con pochi click.

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Usando il telecomando o l’interfaccia tattile potrai gestire tutte le funzioni come temperatura, raffreddamento, velocità della ventola e timer. Inoltre, non dovrai perdere tempo ad assemblarlo o a montarlo, Pinguino De’Longhi è già pronto all’uso e con le maniglie e le rotelle potrai spostarlo in qualsiasi camera senza fatica.

Casa fresca anche di notte

Con le notti tropicali dormire seriamente è quasi impossibile e spesso ci troviamo ad azionare condizionatori o ventilatori, che se da una parte ci danno un po’ di refrigerio dall’altra si rivelano anche rumorosi e disturbano il nostro sonno. Il condizionatore Pinguino De’Longhi ti aiuta a dormire al fresco e nel silenzio più totale perché la doppia velocità del ventilatore di condensazione unita alle pareti insonorizzate lo rendono silenziosissimo a qualsiasi velocità lo si imposti, anche quella massima.

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Pinguino De’Longhi è il condizionatore economico e green

Acquistando Pinguino De’Longhi avrai un risparmio immediato, grazie allo sconto del 20%, ma anche sul lungo periodo. Il modello appartiene alla classe A che in pratica ti fa avere un apparecchio avanzato tecnologicamente ma con un consumo ridotto. Una combo che avrà un aspetto positivo non solo sul tuo portafoglio ma anche sull’ambiente. Il gas contenuto all’interno di questo condizionatore d’aria è il 99,9% più ecologico rispetto agli altri condizionatori portatili e ai ventilatori della stessa fascia. Un affare sotto tutti i punti di vista.

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