Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il condizionatore portatile slim occupa poco spazio e rinfresca gli ambienti

Rinfrescare gli ambienti di casa senza affrontare lunghi e costosi lavori di ristrutturazione? Non stiamo pensando ai ventilatori, ma a una soluzione che possiamo collocare a metà tra questi e i condizionatori a parete: i climatizzatori portatili. Tra le alternative più gettonate, il bello di questi apparecchi è la capacità di rinfrescare le stanze in pochi minuti e la possibilità di acquistarli e metterli subito in funzione. Infatti, se non vuoi, non hanno bisogno di lavori di installazione.

Inoltre, hanno un vantaggio degno di nota, puoi portarli sempre con te in qualsiasi ambiente così da acquistare un solo apparecchio che serve tutta casa e non come i condizionatori che rimangono fissi in una singola camera. Il risparmio è garantito, ma ad assicurarlo c’è un altro vantaggio, i Prime Day anticipati, che scontano prima dell’evento Amazon alcuni apparecchi tra cui anche il condizionatore Olimpia Splendid.

Offerta Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 Il condizionatore portatile piccolo e potente

Il brand con 70 anni di esperienza nella climatizzazione sostenibile, tra tutti i suoi modelli top di gamma ha deciso di scontare Dolceclima Slim 8. Come puoi intuire dal nome è un condizionatore piccolo e pratico che puoi acquistare a meno di 200 euro con un risparmio di 50 euro per una soluzione rapida ed economica.

Il dispositivo pensato per gli ambienti piccoli

Con le case sempre più piccole trovare apparecchi in grado di rinfrescare senza occupare spazio non è semplice. I ventilatori a volte non hanno la giusta potenza e i condizionatori sono troppo ingombranti, con Dolceclima Slim 8 non avrai più alcun problema perché è ideale per ambienti piccoli grazie alle sue misure contenute che però non diminuiscono l’efficacia. Il dispositivo infatti dà il massimo anche in ambienti più grandi con un ingombro minimo che ne facilita persino lo spostamento. Il climatizzatore grazie alla presenza delle ruote piroettanti a 360° può essere spostato con una sola mano da un ambiente all’altro.

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Se invece vuoi un climatizzatore da installare in una sola stanza, grazie al kit incluso nella confezione puoi scegliere se installarlo sotto finestra (per una soluzione mobile) o fisso al muro.

Il climatizzatore da usare tutto l’anno

L’estate è il periodo dell’anno in cui utilizziamo maggiormente i ventilatori, ma se sei alla ricerca di un apparecchio su cui investire perché lo puoi utilizzare tutto l’anno allora Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 è un’ottima soluzione. L’apparecchio non solo rinfresca efficacemente con la sua capacità di raffreddamento di 8.000 BTU, ma ha anche una funzione di ventilazione o di deumidificazione che lo rende il dispositivo a cui non rinunciare nelle giornate autunnali o invernali particolarmente umide.

Scegliere la funzione che ti serve è molto intuitivo e il merito va al pannello touch a sfioro che ti consente di controllare tutti i comandi con pochi gesti e in qualsiasi momento. Puoi scegliere tra la funzione Shortcut che ti aiuta a tornare alle impostazioni precedenti, Auto, Auto-Restart e Sleep così da rendere le notti estive più piacevoli e fresche.

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Non sei costretto ad alzarti ogni volta e a modificare la temperatura o le funzioni del condizionatore manualmente. Inoltre, l’apparecchio è dotato di un comodo telecomando con un raggio di azione ampio e con una funzione extra Follow Me. Con questa funzione il telecomando si trasforma in un termostato che rivela la temperatura del punto in cui si trova in tempo reale e la trasmette automaticamente al condizionatore che adatta il suo flusso.

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