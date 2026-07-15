Con poco più di 50 euro ti porti a casa la friggitrice ad aria best seller e non accendi più il forno per tutta l’estate

Questa estate potrai cucinare tutto quello che ti piace in modo sano e senza sudare grazie alla friggitrice ad aria in offerta

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Con poco più di 50 euro ti porti a casa la friggitrice ad aria best seller e non accendi più il forno per tutta l’estate
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La friggitrice ad aria in offerta è l'alternativa al forno

L’estate è il periodo dell’anno in cui possiamo dedicarci alla cucina perché abbiamo più tempo libero ed è la stagione che ci offre il maggior numero di verdure fresche e dall’aspetto invitante. Nonostante abbiamo tutta la buona volontà, il problema è mettersi dietro i fornelli o ancora peggio accendere il forno visto che entrambi fanno alzare irrimediabilmente le temperature della stanza.

Non siamo però così temerari e vogliamo cucinare qualcosa di diverso rispetto alle classiche verdure crude e piatti freddi, quindi siamo andati alla ricerca di una soluzione alternativa e abbiamo trovato la friggitrice ad aria della Cecotec, in particolare la Cecofry Drip 5000. Questo elettrodomestico è un valido sostituto al classico forno ventilato perché ha le stesse caratteristiche, ma dato che è più piccolo non raggiunge temperature elevate. L’alleato dell’estate e che non ti farà sudare (freddo) nel momento in cui l’acquisterai, infatti costa poco più di 50 euro grazie allo sconto del 27% da sfruttare subito perché è attivo solo per poche ore.

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Cecotec Cecofry Drip 5000
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Friggitrice ad aria con acqua spray
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La friggitrice Cecotec Cecofry Drip 5000 è essenziale, anche nell’utilizzo

Se non hai mai provato la friggitrice ad aria e vuoi cominciare con un modello base, la Cecofry Drip 5000 è la scelta ideale perché anche se essenziale, ha tutto quello di cui hai bisogno per avvicinarti a questo apparecchio, design in primis.

Il modello dalle linee pulite ha una capacità di 5 litri che lo rende perfetto per 2, massimo 4 persone. A far sì che la friggitrice sia molto pratica rispetto agli altri modelli sul mercato è la presenza della finestra sul cestello che ti permette di controllare costantemente la cottura degli alimenti. Un dettaglio che sembra una pura scelta estetica, ma che ha una funzione pratica. Vedendo l’avanzamento della cottura, non sarai costretto ad aprire costantemente il cestello, in questo modo il calore non si disperderà, ma rimarrà costante con tempi di cottura ridotti.

Friggitrice ad aria con pannello touch
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La friggitrice ad aria ha fino a 8 programmi preimpostati

Cecofry Drip 5000, poi è la scelta ideale per chi non ha mai usato una friggitrice ad aria perché ha una potenza di 1500 W, ma soprattutto un pannello touch facile e intuitivo: qui puoi scegliere fino a 8 menù preimpostati di base come la cottura alla griglia, lo scongelamento e l’essiccazione oltre alla tradizionale cottura di carne, pesce e verdure. Grazie poi alla presenza del termostato sul display potrai regolare la temperatura da un minimo di 80 a un massimo di 200 ºC e raggiungere la temperatura desiderata in base agli alimenti.

Ogni piatto sarà morbido e croccante

Proprio come il classico forno ventilato che rispetta la tipologia degli alimenti con cotture ad hoc, anche la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Drip 5000 è pensata per rendere ogni singolo piatto gustoso e allo stesso tempo sano. L’apparecchio, infatti non ha bisogno di condimenti o di olio in abbondanza per realizzare piatti croccanti. A rendere tutto questo possibile è la tecnologia PerfectCook che è stata progettata per mantenere costante la circolazione dell’aria all’interno del cestello adattandola in base alla cottura. In questo modo proprio la cottura sarà più uniforme e i piatti rimarranno croccanti all’esterno e morbidi dentro.

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Qualsiasi piatto cucinerai, avrai sempre un risultato morbidissimo merito di un’altra funzione che ha reso la friggitrice Cecofry Drip 5000 una delle più apprezzate online. Lo spray d’acqua integrato ha il compito di irrorare il cibo con l’acqua durante la cottura così da mantenere l’umidità costante anche nel caso di alimenti che si seccano facilmente come la carne e le verdure. Il cestello antiaderente e la facilità di pulizia, infine, rendono la friggitrice l’apparecchio da usare tutta l’estate e oltre.

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