L’estate è finalmente arrivata e, insieme alle splendide giornate di sole, ha portato con sé quel caldo torrido che rende l’idea di accendere il forno tradizionale un vero e proprio incubo domestico. Chi ha voglia di trasformare la propria cucina in una sauna invivibile solo per preparare una cena sfiziosa? Probabilmente nessuno. Fortunatamente, esiste una soluzione intelligente per continuare a gustare piatti croccanti, saporiti e sani, senza versare una goccia di sudore: la friggitrice ad aria.
Questo elettrodomestico rivoluzionario non solo evita di surriscaldare la casa, ma dimezza i tempi di cottura e riduce drasticamente i consumi energetici in bolletta, strizzando l’occhio anche al risparmio. Cucinare piatti leggeri, perfetti per affrontare al meglio la stagione estiva, non è mai stato così incredibilmente semplice, veloce e pulito. E la notizia migliore deve ancora arrivare. Grazie all’inizio dei tanto attesi saldi estivi, questo è il momento perfetto in assoluto per fare il grande salto o per aggiornare il tuo vecchio modello con uno più capiente e moderno. Abbiamo selezionato con grande cura per te i modelli più venduti e desiderati su Amazon, veri campioni di recensioni positive, oggi tutti disponibili a un prezzo mini grazie a sconti straordinari e imperdibili pensati appositamente.
I 5 modelli in offerta da non perdere
1. Moulinex Easy Fry Silence 7L (EZ846HF0)
Se cerchi capienza e zero rumore, questo modello XXL è la scelta definitiva. Pensata per le famiglie numerose, unisce una tecnologia all’avanguardia a una praticità unica.
- Capacità XXL: ben 7 litri di capienza, ideale per preparare cene abbondanti fino a 8 persone.
Silent Technology: È la friggitrice ad aria XXL più silenziosa sul mercato, per cucinare a qualsiasi ora senza fastidiosi rumori di fondo.
- Sistema Genius: il frontale del cestello è rimovibile per essere lavato comodamente in lavastoviglie, e include un coperchio che trasforma il recipiente in un pratico contenitore da frigorifero.
- Finestra di visualizzazione: monitori lo stato della cottura attraverso il visore frontale senza dover aprire il cestello, evitando dispersioni di calore.
- Versatilità e durata: offre programmi preimpostati per friggere, arrostire, cuocere al forno, grigliare ed essiccare. Inoltre, Moulinex garantisce 15 anni di riparabilità a un prezzo equo.
2. Aigostar Smart Cube (7L)
L’opzione perfetta per chi ama la tecnologia e la domotica. Con i suoi 1900W di potenza, unisce una grande capienza a funzioni intelligenti.
- Connettività Wi-Fi: puoi controllarla e monitorarla comodamente a distanza direttamente dal tuo smartphone tramite app, accedendo anche a un ricco ricettario digitale integrato per sperimentare piatti sempre nuovi.
- Capacità da 7 Litri: il cestello a forma quadrata ottimizza al massimo lo spazio rispetto ai classici modelli tondi, permettendo di cucinare abbondanti porzioni per 4-6 persone senza dover sovrapporre gli alimenti.
- Display LED e 7 Funzioni: uno schermo touch screen intuitivo offre 7 programmi automatici preimpostati e una modalità manuale che include la comodissima funzione di mantenimento del calore, ideale per chi in famiglia mangia a orari diversi.
- Sicurezza e Massima Pulizia: realizzata con materiali totalmente privi di BPA per una cucina sana e sicura. Inoltre, il cestello interno è antiaderente, rimovibile e lavabile comodamente in lavastoviglie per azzerare la fatica post-cena.
3. Philips Airfryer Serie 2000 (NA229/00)
Compatta, elegante e incredibilmente efficiente. È la scelta ideale per single, coppie o piccole famiglie che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità.
- Tecnologia RapidAir: il design a stella marina sul fondo ottimizza il flusso d’aria calda per cibi croccanti fuori e teneri dentro, usando fino al 90% di grassi in meno.
- Interfaccia Touchscreen: display digitale intuitivo con 13 modalità di cottura e 9 funzioni preimpostate.
- Dimensioni ideali: una capacità di 4,2 litri supportata da 1500W di potenza, perfetta per ottimizzare lo spazio sul piano di lavoro della cucina.
4. Philips Airfryer Serie 3000 (NA330/00)
Il perfetto compromesso tra capienza e risparmio energetico della linea Philips, arricchito da una comoda novità strutturale.
- Finestra di controllo: una capienza da 6,2 litri dotata di una pratica finestrella per controllare la doratura dei tuoi piatti a colpo d’occhio.
- Tecnologia RapidAir Plus: garanzia di cotture uniformi, veloci e con un netto risparmio energetico rispetto al forno tradizionale.
- Facile da pulire: componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie, con un touchscreen rapido da impostare che offre ben 16 modalità di cottura differenti.
5. LEHMANN Friggitrice ad Aria XXL (8L)
Il vero gigante della categoria, ideale per chi non vuole scendere a compromessi sullo spazio. Con una capienza da record e una potenza di 1800W, questo modello è pensato per gestire grandi porzioni con la massima efficienza.
- Capacità Extra-Large da 8 Litri: è tra i modelli più capienti sul mercato, perfetta per famiglie numerosissime, cene con molti ospiti o per cucinare pietanze voluminose (come un pollo intero) senza sforzo.
- Finestra di Visualizzazione: grazie all’ampio oblò frontale e alla luce interna, puoi controllare lo stato di doratura dei tuoi piatti passo dopo passo, evitando di aprire il cestello e disperdere il calore.
- Pannello Digitale con 12 Modalità: un display touch screen estremamente intuitivo offre ben 12 programmi intelligenti preimpostati. Basta un tocco per regolare automaticamente tempo e temperatura (fino a un massimo di 200°C) per ogni tipo di ricetta.
- Cucina Sana e Pulizia Rapida: garantisce una croccantezza impeccabile con ben il 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Inoltre, il cestello con rivestimento antiaderente è completamente lavabile in lavastoviglie, rendendo la pulizia post-cena un gioco da ragazzi.
Le scorte a prezzo mini durante i saldi estivi tendono a esaurirsi rapidamente. Se hai puntato il modello perfetto per la tua cucina, il momento di fare spazio sul bancone è adesso!
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