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iStock Le migliori friggitrici ad aria ora in sconto

L’estate è finalmente arrivata e, insieme alle splendide giornate di sole, ha portato con sé quel caldo torrido che rende l’idea di accendere il forno tradizionale un vero e proprio incubo domestico. Chi ha voglia di trasformare la propria cucina in una sauna invivibile solo per preparare una cena sfiziosa? Probabilmente nessuno. Fortunatamente, esiste una soluzione intelligente per continuare a gustare piatti croccanti, saporiti e sani, senza versare una goccia di sudore: la friggitrice ad aria.

Questo elettrodomestico rivoluzionario non solo evita di surriscaldare la casa, ma dimezza i tempi di cottura e riduce drasticamente i consumi energetici in bolletta, strizzando l’occhio anche al risparmio. Cucinare piatti leggeri, perfetti per affrontare al meglio la stagione estiva, non è mai stato così incredibilmente semplice, veloce e pulito. E la notizia migliore deve ancora arrivare. Grazie all’inizio dei tanto attesi saldi estivi, questo è il momento perfetto in assoluto per fare il grande salto o per aggiornare il tuo vecchio modello con uno più capiente e moderno. Abbiamo selezionato con grande cura per te i modelli più venduti e desiderati su Amazon, veri campioni di recensioni positive, oggi tutti disponibili a un prezzo mini grazie a sconti straordinari e imperdibili pensati appositamente.

I 5 modelli in offerta da non perdere

1. Moulinex Easy Fry Silence 7L (EZ846HF0)

Se cerchi capienza e zero rumore, questo modello XXL è la scelta definitiva. Pensata per le famiglie numerose, unisce una tecnologia all’avanguardia a una praticità unica.

Offerta Moulinex Easy Fry Silence 7L (EZ846HF0)

Capacità XXL : ben 7 litri di capienza, ideale per preparare cene abbondanti fino a 8 persone.

Silent Technology: È la friggitrice ad aria XXL più silenziosa sul mercato, per cucinare a qualsiasi ora senza fastidiosi rumori di fondo.

: ben 7 litri di capienza, ideale per preparare cene abbondanti fino a 8 persone. Silent Technology: È la friggitrice ad aria XXL più silenziosa sul mercato, per cucinare a qualsiasi ora senza fastidiosi rumori di fondo. Sistema Genius: il frontale del cestello è rimovibile per essere lavato comodamente in lavastoviglie, e include un coperchio che trasforma il recipiente in un pratico contenitore da frigorifero.

Finestra di visualizzazione: monitori lo stato della cottura attraverso il visore frontale senza dover aprire il cestello, evitando dispersioni di calore.

Versatilità e durata: offre programmi preimpostati per friggere, arrostire, cuocere al forno, grigliare ed essiccare. Inoltre, Moulinex garantisce 15 anni di riparabilità a un prezzo equo.

2. Aigostar Smart Cube (7L)

L’opzione perfetta per chi ama la tecnologia e la domotica. Con i suoi 1900W di potenza, unisce una grande capienza a funzioni intelligenti.

Offerta Aigostar Smart Cube (7L)

Connettività Wi-Fi : puoi controllarla e monitorarla comodamente a distanza direttamente dal tuo smartphone tramite app, accedendo anche a un ricco ricettario digitale integrato per sperimentare piatti sempre nuovi.

: puoi controllarla e monitorarla comodamente a distanza direttamente tramite app, accedendo anche a un ricco ricettario digitale integrato per sperimentare piatti sempre nuovi. Capacità da 7 Litri: il cestello a forma quadrata ottimizza al massimo lo spazio rispetto ai classici modelli tondi, permettendo di cucinare abbondanti porzioni per 4-6 persone senza dover sovrapporre gli alimenti.

il cestello a forma quadrata ottimizza al massimo lo spazio rispetto ai classici modelli tondi, permettendo di cucinare abbondanti porzioni per 4-6 persone senza dover sovrapporre gli alimenti. Display LED e 7 Funzioni: uno schermo touch screen intuitivo offre 7 programmi automatici preimpostati e una modalità manuale che include la comodissima funzione di mantenimento del calore, ideale per chi in famiglia mangia a orari diversi.

Sicurezza e Massima Pulizia: realizzata con materiali totalmente privi di BPA per una cucina sana e sicura. Inoltre, il cestello interno è antiaderente, rimovibile e lavabile comodamente in lavastoviglie per azzerare la fatica post-cena.

3. Philips Airfryer Serie 2000 (NA229/00)

Compatta, elegante e incredibilmente efficiente. È la scelta ideale per single, coppie o piccole famiglie che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità.

Tecnologia RapidAir : il design a stella marina sul fondo ottimizza il flusso d’aria calda per cibi croccanti fuori e teneri dentro, usando fino al 90% di grassi in meno.

: il design a stella marina sul fondo ottimizza il flusso d’aria calda per cibi croccanti fuori e teneri dentro, usando fino al 90% di grassi in meno. Interfaccia Touchscreen: display digitale intuitivo con 13 modalità di cottura e 9 funzioni preimpostate.

Dimensioni ideali: una capacità di 4,2 litri supportata da 1500W di potenza, perfetta per ottimizzare lo spazio sul piano di lavoro della cucina.

Philips Airfryer Serie 2000 (NA229/00)

4. Philips Airfryer Serie 3000 (NA330/00)

Il perfetto compromesso tra capienza e risparmio energetico della linea Philips, arricchito da una comoda novità strutturale.

Finestra di controllo: una capienza da 6,2 litri dotata di una pratica finestrella per controllare la doratura dei tuoi piatti a colpo d’occhio.

Tecnologia RapidAir Plus : garanzia di cotture uniformi, veloci e con un netto risparmio energetico rispetto al forno tradizionale.

: garanzia di cotture uniformi, veloci e con un netto risparmio energetico rispetto al forno tradizionale. Facile da pulire: componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie, con un touchscreen rapido da impostare che offre ben 16 modalità di cottura differenti.

Offerta Philips Airfryer Serie 3000 (NA330/00)

5. LEHMANN Friggitrice ad Aria XXL (8L)

Il vero gigante della categoria, ideale per chi non vuole scendere a compromessi sullo spazio. Con una capienza da record e una potenza di 1800W, questo modello è pensato per gestire grandi porzioni con la massima efficienza.

Capacità Extra-Large da 8 Litri: è tra i modelli più capienti sul mercato, perfetta per famiglie numerosissime, cene con molti ospiti o per cucinare pietanze voluminose (come un pollo intero) senza sforzo.

è tra i modelli più capienti sul mercato, perfetta per famiglie numerosissime, cene con molti ospiti o per cucinare pietanze voluminose (come un pollo intero) senza sforzo. Finestra di Visualizzazione: grazie all’ampio oblò frontale e alla luce interna, puoi controllare lo stato di doratura dei tuoi piatti passo dopo passo, evitando di aprire il cestello e disperdere il calore.

Pannello Digitale con 12 Modalità: un display touch screen estremamente intuitivo offre ben 12 programmi intelligenti preimpostati. Basta un tocco per regolare automaticamente tempo e temperatura (fino a un massimo di 200°C) per ogni tipo di ricetta.

estremamente intuitivo offre ben 12 programmi intelligenti preimpostati. Basta un tocco per regolare automaticamente tempo e temperatura (fino a un massimo di 200°C) per ogni tipo di ricetta. Cucina Sana e Pulizia Rapida: garantisce una croccantezza impeccabile con ben il 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Inoltre, il cestello con rivestimento antiaderente è completamente lavabile in lavastoviglie, rendendo la pulizia post-cena un gioco da ragazzi.

Offerta Lehmann Friggitrice ad Aria XXL (8L)

Le scorte a prezzo mini durante i saldi estivi tendono a esaurirsi rapidamente. Se hai puntato il modello perfetto per la tua cucina, il momento di fare spazio sul bancone è adesso!

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