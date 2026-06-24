Se parliamo di elettrodomestici e in particolare quelli per la cucina, un posto d’onore spetta alle friggitrici ad aria. L’apparecchio inizialmente guardato con sospetto ormai ha conquistato la maggior parte di noi perché ci permette di realizzare cibi croccanti fuori e morbidi dentro, che possiamo mangiare tutte le volte che vogliamo perché sono sani.
Nel caso in cui hai intenzione di entrare anche tu nel “mondo” delle friggitrici ad aria il Prime Day tra le sue offerte incredibili – che andranno avanti fino alle 23:59 di venerdì 26 giugno – ha incluso anche le friggitrici ad aria.
Non sai da dove iniziare? Un modello in grado di realizzare tutti i piatti che desideri con materiali di qualità è la friggitrice in vetro CRISPi di Ninja. Sì, hai letto bene in vetro, praticamente l’affare da non farti sfuggire.
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Indice
Perché comprare la friggitrice ad aria Ninja con il Prime Day
Quello che rende la friggitrice ad aria CRISPi della Ninja diversa dalle altre è il cestello in vetro borosilicato. Anzi non hai a disposizione un solo cestello, ma addirittura due: uno da 1,4 litri e uno più grande da 3,8 litri così da usarli in base alla quantità di cibo che devi cuocere e ridurre al minimo gli sprechi. Il contenitore in vetro ti assicura un apparecchio sicuro, che resiste agli shock termici e che puoi portare ovunque. I contenitori non sono pensati solo per cuocere gli alimenti, ma anche per conservare il cibo avanzato grazie alla presenza del coperchio salvafreschezza. La friggitrice ad aria CRISPi poi è facilissima da usare perché sul display touch puoi selezionare tre modalità di cottura tra frittura ad aria, arrosto e mantenimento in caldo con un semplice tocco.
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Le friggitrici ad aria da comprare durante il Prime Day
Il catalogo delle offerte Prime Day è talmente vario che abbiamo trovato altri modelli di friggitrice ad aria altrettanto interessanti e non solo per la scontistica, anche per la qualità.
Simile al modello della Ninja c’è quello di Dreame con due vassoi sempre realizzati in vetro borosilicato ma con una capienza maggiore (uno da 2,5 litri e uno da 4,5 litri). Il calore circola all’interno della friggitrice in modo stabile così da ottenere cibi croccanti senza olio. A mantenerli anche morbidi ci pensa la presenza di una camera d’acqua alla base del contenitore che genera vapore ad alta temperatura e che trattiene l’umidità dei cibi.
Se hai una famiglia numerosa o ti piace organizzare pranzi e cene il Prime Day e la Moulinex Easy Fry XL Surface fanno per te. L’apparecchio ti permette di preparare fino a 1,5 kg di patatine fritte, ma anche pizze larghe 27 cm, senza dimenticare carne e biscotti. Praticamente non ti serve altro perché ha ben 10 programmi preimpostati, ed è anche sicura. Nonostante il cestello non sia totalmente in vetro, ha una piccola finestra che ti permette di avere il cibo sempre sotto controllo.
Altra friggitrice ad aria da acquistare con i Prime Day per il buon rapporto qualità prezzo è sempre della Moulinex. Il modello Easy Fry Infrared è caratterizzata dalla tecnologia a infrarossi che raggiunge due volte più velocemente la temperatura desiderata assicurando una cottura uniforme. Pensata per servire fino a 8 persone, il cestello da 7 litri, come il precedente modello della Moulinex, è dotato di una finestrella in vetro per monitorare i cibi senza aprirla così da evitare di disperdere il calore.
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