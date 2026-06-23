Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Arrivano i giorni più caldi dell'estate per il tuo shopping folle!

L’attesa è finita: i Prime Day Amazon 2026 ha finalmente aperto i battenti, inaugurando alla grande la maratona di shopping più calda dell’estate. La lunghissima corsa all’affare perfetto e allo sconto più folle è appena partita, e i pezzi migliori sono già presi d’assalto. Da questo preciso momento hai la possibilità di intercettare l’occasione della vita o di portarti a casa quel prodotto che da mesi avevi parcheggiato nel carrello. Solo per le prossime ore potrai approfittare di prezzi stracciati su una selezione sterminata di prodotti.

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I trend da non farsi sfuggire oggi

Self-care e beauty : sconti incredibili su tutto il mondo della cura del corpo, dei capelli e della bellezza in generale, per prepararsi al meglio alla stagione estiva.

: sconti incredibili su tutto il mondo della cura del corpo, dei capelli e della bellezza in generale, per prepararsi al meglio alla stagione estiva. Moda e guardaroba estivo : con l’estate ormai entrata nel vivo, è il momento perfetto per rinnovare il look con i capi d’abbigliamento diventati veri e propri best seller, approvati persino dalle influencer.

: con l’estate ormai entrata nel vivo, è il momento perfetto per rinnovare il look con i capi d’abbigliamento diventati veri e propri best seller, approvati persino dalle influencer. Tech e Smart Home: parlando di prodotti più desiderati, non possiamo certo dimenticare gli elettrodomestici per la casa. Dai robot aspirapolvere ai dispositivi smart, gli accessori tecnologici sono pronti a diventare i tuoi nuovi assistenti personali nella vita di tutti i giorni.

Durante il Prime Day le scorte sono limitate e i prezzi cambiano alla velocità della luce. Visto che il prezzo nel box informativo potrebbe non essere aggiornato in tempo reale o non visibile, ti consigliamo di cliccare direttamente sul prodotto. Si aprirà subito la pagina ufficiale di Amazon Prime con il prezzo esatto e l’offerta attiva in questo momento. Non rischiare di fartelo soffiare!

Iscriviti ad Amazon Prime e approfitta dei primi 30 giorni gratuiti

Fai scorta dei prodotti di bellezza più in trend sui social

Oggi, con il primo giorno di Prime Day 2026, è il momento perfetto per fare scorta sia dei tuoi evergreen preferiti sia dei prodotti che vuoi testare e che hai salvato nei preferiti da mesi, approfittando di sconti mai visti.

Capelli lisci o mossi in estate? Il segreto per uno styling impeccabile, anche durante le vacanze estive, si chiama GHD Gold. Questa piastra cult sfrutta la Tecnologia Dual-Zone con sensori termici avanzati per mantenere la temperatura ottimale costante, garantendo un finish morbido, lucente e visibilmente più sano come in salone. Il lusso per l’haircare da accaparrarsi oggi in super sconto Prime Day!

GHD Piastra GHD Gold

Sogni ricci perfetti a un prezzo piccolissimo? Questo kit di Sunsilk include shampoo, la maschera rapida 1 Minute WOW, crema districante e mousse per un’azione anticrespo totale. Il risultato? Ricci definiti, elastici, morbidi e a prova di umidità estiva. L’occasione Prime Day perfetta per fare scorta e non pensarci più per mesi!

Offerta Sunsilk Sunsilk Kit Ricci da Sogno (Set da 4 Prodotti)

Offerta Mugler Angel Nova, Eau de Parfum

Una fragranza accattivante, fruttata, floreale e legnosa pensata per chi ama lasciare il segno. L’unisce audacia e sostenibilità grazie al suo iconico flacone ricaricabile. Un profumo magnetico e super persistente, perfetto per le sere d’estate, oggi a un prezzo decisamente imperdibile per il Prime Day!

Il profumo perfetto per l’estate oggi costa la metà! L’Eau de Parfum White Tea di Elizabeth Arden è una fragranza fresca, floreale e legnosa con note di mandarino, tè bianco e gelsomino. Un’icona di leggerezza ed eleganza a un prezzo imbattibile: mettilo nel carrello prima che vada esaurito.

Offerta Elizabeth Arden Elizabeth Arden White Tea

L’iconica freschezza di CK One si fa ancora più ricca e persistente. Questa versione Parfum Intense amplifica le celebri note pulite, agrumate e moderne del profumo unisex più famoso di sempre, garantendo una durata pazzesca sulla pelle anche nelle giornate più calde. L’essenza perfetta per l’estate, oggi in super sconto Prime Day!

Offerta Calvin Klein Calvin Klein One Essence Parfum Intense

Il salvavita estivo per le pelli più delicate e reattive. Questa crema solare viso ad altissima protezione di Rilastil è formulata specificamente per chi soffre di allergie e intolleranze al sole. Resistente all’acqua, lenitiva e super protettiva, è il prodotto fondamentale da mettere subito in borsa per godersi l’estate in totale sicurezza. Approfitta dello sconto Prime Day

Offerta Rilastil Protezione Solare Viso per Soggetti Allergic SPF 50

Biotherm Waterlover Sun Mist SPF 30 è la protezione solare invisibile ideale per l’estate. Questo spray corpo offre una texture leggerissima, resiste all’acqua e non lascia antiestetici aloni bianchi sulla pelle. Arricchito con Life Plankton ad azione levigante e idratante, è il solare premium da infilare subito nella borsa del mare grazie agli sconti di oggi!

Offerta BIOTHERM Waterlover Sun Mist SPF 30

Olay è un pilastro della skincare anti-età approvato da oltre 1.300 recensioni positive. Questa crema giorno idratante unisce la potenza di Niacinamide e Peptidi per rimpolpare la pelle e contrastare i segni del tempo, il tutto accompagnato da una piacevolissima e delicata fragranza alla mandorla. Il mai-più-senza per un viso radioso in estate, oggi in super offerta Prime Day!

Offerta Olay Olay Regenerist Crema Giorno Viso Idratante

L’alleato definitivo per un effetto rimpolpante immediato. Questo siero viso antirughe e rassodante di Nivea sfrutta il potere del Micro Acido Ialuronico Puro per penetrare in profondità, lasciando la pelle visibilmente più levigata, distesa e idratata. Un vero e proprio trattamento intensivo da inserire nella tua skincare estiva, oggi disponibile a un mini prezzo per il Prime Day!

Offerta Nivea NIVEA Cellular Expert Filler Siero Viso

I migliori brand di moda al miglior prezzo di sempre

L’estate non è davvero iniziata senza un paio di Havaianas nuove ai piedi. L’iconica bandierina sulla fascetta, unisce il massimo del comfort alla resistenza di sempre. Un vero e proprio classico unisex intramontabile per la spiaggia e il tempo libero, oggi a prezzo stracciato grazie al Prime Day!

Offerta Havaianas Havaianas Pink Lemonade

Offerta Havaianas Havaianas Flash Urban

Il Levi’s Ribcage Wide Leg è il modello cult di Levi’s più desiderato del momento e super virale sui social. Con la sua caratteristica vita altissima che slancia la silhouette e il taglio a gamba ampia, è il jeans perfetto per creare outfit estivi (e non solo) terribilmente chic. Amato dalle influencer per la sua vestibilità impeccabile, oggi è disponibile a un prezzo bomba per il Prime Day: l’occasione d’oro per investire su un pezzo forte del guardaroba!



Offerta LEVI'S Levi's Ribcage Wide Leg Jeans Donna

Le gonne di jeans di media lunghezza sono il trend assoluto che sta spopolando ovunque sui social. Questo modello Rock firmato Levi’s unisce l’inconfondibile qualità del denim del brand a un taglio super versatile, perfetto da abbinare sia con le sneaker che con un paio di sandali per i tuoi look estivi. Un capo iconico, fresco e senza tempo, oggi disponibile a un prezzo pazzesco per il Prime Day!

Offerta LEVI'S Levi's Gonna Jeans Donna

Le sneaker platiform cult che uniscono lo stile street intramontabile di Vans a una suola super trendy, perfetta per slanciare la silhouette senza rinunciare alla comodità. Ideali da abbinare a un vestitino estivo o ai tuoi jeans preferiti, sono la calzatura versatile da sfruttare tutti i giorni. Un vero e proprio must-have del guardaroba casual, oggi in super sconto per il Prime Day!

Offerta Vans Vans Ward Platform

Il connubio perfetto tra eleganza e comfort assoluto per tutte le tue camminate estive. Realizzati in pregiata pelle naturale e traspirante, questi sandali di Ecco super leggeri vantano un plantare sagomato in EVA super ammortizzato e una suola flessibile che coccola il piede a ogni passo. Completamente regolabili grazie alla comoda fibbia, sono la scelta premium per viaggiare o muoversi in città restando fresche e comode. Acquistali oggi al prezzo wow del Prime Day!

Offerta Ecco Sandalo Ecco Flash

Crocs Clog Sabot sinonimo assoluto di comfort e versatilità per la tua estate. Che tu sia al mare, in piscina o semplicemente in modalità relax, gli iconici sabot Crocs offrono una leggerezza imbattibile e una resistenza totale all’acqua.

Facilissimi da lavare e super traspiranti grazie ai classici fori di aerazione, sono le calzature pratiche per eccellenza da infilare direttamente in valigia. Un vero e proprio must-have estivo per grandi e piccini, oggi disponibile a prezzo stracciato per il Prime Day!

Offerta Crocs Crocs Sabot

Tech mania: tutto ciò che hai sempre desiderato per la tua casa , ora puoi!

Apriamo la sezione casa con una vera chicca per affrontare l’estate con più energia. Ecco il compagno ideale per frullati e cocktail estivi freschissimi. Con un potente motore da 1200W e tecnologia ProBlend Plus, il frullatore di Philips trita anche il ghiaccio in pochi secondi. Offre una maxi caraffa da 2 litri e la comodissima borraccia Blend-and-Go per portare i tuoi smoothie ovunque. Lavabile in lavastoviglie e oggi in super sconto Prime Day!

Offerta Philips Philips Frullatore Serie 5000

Il Prime Day è da sempre il momento perfetto per aggiornare i propri dispositivi smart, e questo bundle è l’occasione d’oro. Il nuovissimo Echo Dot Max arriva in un’imperdibile confezione doppia nella colorazione Grafite: perfetto per riempire la casa con la tua musica estiva preferita grazie all’audio avvolgente, o per sincronizzare più stanze. Oltre all’Hub per la Casa Intelligente integrato per controllare luci e tapparelle, questo modello offre l’esclusivo Accesso Anticipato ad Alexa+ per un’assistenza vocale ancora più evoluta e intelligente. Il raddoppio perfetto per la tua smart home, oggi a un prezzo incredibilmente stracciato!



Offerta Echo Amazon Echo Dot Max (ultimo modello)

L’upgrade definitivo per le tue serate cinema o le partite dell’estate. Questa soundbar firmata Samsung HW-B66CF/ZF Serie B a 2.0 canali con 4 speaker integrati trasforma l’audio della tua TV, offrendo un suono profondo e avvolgente grazie alle tecnologie Dolby, DTS e all’espansione surround. Dotata di modalità Voice Enhance 3D per dialoghi sempre cristallini, si collega in wireless per dire addio ai cavi in salotto. Un pezzo forte della tecnologia crollato al prezzo minimo storico in questo Prime Day!

Offerta Samsung Samsung Soundbar

Accessorio indispensabile e super economico per migliorare la tua postazione di lavoro o di studio, perfetto anche da infilare nello zaino per le vacanze. Questo mouse wireless di Amazon Basic offre una forma ergonomica con lati gommati per il massimo comfort e un sensore laser ad alte prestazioni che funziona persino sulle superfici in vetro. Un vero e proprio “bestseller da carrello” di Amazon Basics, oggi disponibile a pochissimi euro per il Prime Day in diverse colorazioni (batteria inclusa)!



Offerta Amazon Basics Mouse wireless ergonomico

La rivoluzione assoluta per le tue letture sotto l’ombrellone e in viaggio. Il nuovissimo Kindle Colorsoft porta finalmente lo schermo a colori nell’universo degli e-reader, rendendolo perfetto non solo per i romanzi, ma anche per graphic novel, fumetti e copertine vivide. Questa versione Signature Edition offre una memoria capiente da ben 32 GB, la comodissima ricarica wireless e una luminosità frontale che si regola da sola in base all’ambiente



Offerta Amazon Amazon Kindle (ultimo modello)

Non solo gadget e moda: il Prime Day è l’occasione perfetta anche per fare scorta di intrattenimento per i tuoi viaggi e le giornate sotto l’ombrellone! Se ami le grandi storie, non puoi farti sfuggire questa promo: scegli tra oltre 70.000 audiolibri e podcast originali, con i migliori titoli in esclusiva assoluta solo su Audible.

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(dopo il periodo di prova, il servizio si rinnova a partire da €9,99 al mese, con cancellazione in qualsiasi momento)

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