Fenomeno “spicy cubes”, l’ultima delle strane (e pericolose) mode social

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

iStock Spicy cubes

Le chiamano spicy cubes e, almeno a prima vista, non sembrano poi così rivoluzionarie: piccole caramelle gommose al gusto di pesca, ricoperte di peperoncino e zucchero. Su TikTok e Instagram, però, vengono presentate come il nuovo ingrediente segreto per accendere l’intesa di coppia e rendere tutto più hot. Un effetto miracoloso o l’ennesimo prodotto diventato irresistibile grazie a una strategia social ben studiata? E soprattutto: ci sono dei rischi nell’assumerle regolarmente?

Spicy cubes, la caramella “piccante” che promette scintille

Il prodotto viene venduto come integratore alimentare per adulti con il nome Date Night Gummies. Secondo il marchio, una caramella va consumata circa 30 minuti prima di un incontro romantico. La formula contiene infatti ingredienti hot come peperoncino, radice di maca, muira puama ed epimedium, noto anche come horny goat weed (o erba della capra in calore).

A far discutere, però, non sono solo gli ingredienti, ma soprattutto il modo in cui il prodotto è diventato virale online. Numerosi video mostrano appuntamenti trasformati in esperienze “bollenti”, prove di coppia e reazioni esagerate dopo l’assaggio. Contenuti che sembrano testimonianze spontanee, ma che spesso portano direttamente alla pagina di acquisto. Un caso?

Il confine tra esperienze personali di incontri indimenticabili e pubblicità è quindi molto sottile. Il marchio, inoltre, offre un programma di affiliazione con una commissione del 25% sulle vendite generate dai promoter. Un elemento che invita a valutare con prudenza le recensioni entusiastiche diffuse sui social.

Funzionano davvero oppure è tutta suggestione?

Il peperoncino regala sicuramente quella sensazione di calore e pizzicore che tutti conosciamo. Ma da qui a dire che le spicy cubes siano un vero e proprio “elisir del desiderio” con effetti garantiti ce ne passa: le evidenze scientifiche sugli estratti vegetali utilizzati in prodotti di questo tipo sono ancora limitate e non permettono di promettere risultati uguali per ogni persona.

Il vero ingrediente “segreto”, quindi, potrebbe essere anche l’atmosfera. Condividere una caramella piccante, trasformare l’assaggio in un piccolo rituale di coppia e lasciarsi coinvolgere dal gioco può rendere il momento più leggero e divertente. Ma attenzione: questo non significa che il prodotto abbia un effetto paragonabile a quello di un farmaco o che possa garantire un aumento del desiderio.

Perché le spicy cubes possono diventare pericolose

Naturale non vuol dire automaticamente innocuo. L’epimedium, per esempio, può interferire con medicinali per la pressione, anticoagulanti e farmaci utilizzati contro la disfunzione erettile. Chi segue una terapia, ha patologie, è in gravidanza o sta allattando dovrebbe evitare il fai da te e chiedere consiglio al medico.

C’è poi un equivoco frequente: il fatto che un integratore sia prodotto in uno stabilimento registrato presso la Food and Drug Administration non significa che la formula sia stata approvata o giudicata efficace. La FDA chiarisce infatti che gli integratori non vengono autorizzati preventivamente come avviene per i medicinali. Un rischio, quindi, c’è e non è bene sottovalutarlo.

Le spicy cubes, insomma, possono essere una curiosità delle coppie, ma non una scorciatoia miracolosa per sensazioni mai provate prima. Prima di seguire la prossima moda virale, meglio ricordare che dietro un video apparentemente spontaneo potrebbe esserci l’ennesimo advertising.