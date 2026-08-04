“Sei vecchia, ritirati”, Licia Colò replica alle critiche sui social con una lezione

Presa di mira sui social per la sua età e il suo aspetto, Licia Colò risponde agli insulti con un video. Una replica pacata che è una lezione di stile

IPA Licia Colò

Replicare alla cattiveria non è mai semplice. Una critica costruttiva apre una riflessione e spinge al miglioramento, una critica distruttiva non lascia molto dopo averla letta, se non il dolore di convivere con una domanda: perché un perfetto sconosciuto dovrebbe arrogarsi il diritto di usare l’età di una persona per offendere? Una lezione la dà a tutti Licia Colò, da sempre volto garbato della televisione italiana, che si è ritrovata suo malgrado al centro di un’ondata di commenti offensivi sui social.

L’ondata di insulti social contro Licia Colò

Tutto è nato da un post apparentemente innocuo: la promozione di un evento in Sardegna in cui Licia Colò annunciava la propria presenza. Un contenuto come tanti, che però è diventato uno strumento per scatenare una pioggia di reazioni tutt’altro che benevole. Sotto le sue immagini si sono accumulati messaggi carichi di astio, con inviti a “ritirarsi” e ad “andare in pensione”, accompagnati da giudizi sprezzanti sul suo modo di apparire, semplice e senza filtri.

Il bersaglio prediletto di questi commenti è stato soprattutto uno: la sua età. “Vergognati, sei vecchia; ti fai dare i soldi dallo Stato, guardati, sei messa malissimo; vai in pensione, ritirati e cose insomma molto più volgari”, ha detto nel video condiviso su Facebook. A questi attacchi si sono aggiunte volgarità e critiche che poco avevano a che fare con il suo lavoro. Un fenomeno purtroppo non nuovo per chi vive sotto i riflettori, ma che colpisce sempre per la facilità con cui certe persone (perfette sconosciute, come dicevamo) si sentono in diritto di ferire dietro lo schermo di un dispositivo.

La conduttrice, che ha da poco compiuto 64 anni, avrebbe potuto scegliere il silenzio, ma ha deciso di rispondere proprio perché certe frasi, per quanto ingiuste, lasciano comunque il segno; lo lasciano a tutti, inclusi i vip, che sono pure maggiormente esposti a questo genere di “attacchi” da parte di un “branco digitale”. Nel video, la Colò ha riconosciuto che quelle parole la lasciano indifferente da un lato, ma dall’altro hanno comunque un peso che si percepisce. Del resto, “ne ferisce più la penna che la spada”, una frase che dovremmo ricordare più spesso.

La lezione di Licia Colò contro l’ageismo

Nella seconda parte del suo intervento, Licia Colò ha posto una domanda a tutti noi: com’è possibile che chiunque si senta autorizzato a emettere sentenze sul lavoro degli altri? E, soprattutto, in che tipo di società stiamo vivendo se l’età di una persona può diventare un’arma con cui offenderla?

Non è la prima a condividere questi interrogativi, che raccontano oltretutto una piaga sempre più diffusa: quella dell’ageismo, il pregiudizio legato all’età, che troppo spesso viene sottovalutato. Anche per questo motivo Licia Colò ha rivendicato con fierezza la propria serenità: “Io sono felice, ho 64 anni, sono felice di apparire acqua e sapone anche sui social, perché non me ne frega niente. Ho fatto questo video perché ho deciso di rispondere. Da una parte me ne frega, dall’altra però comunque ferisce. Ma queste parole così gratuite non meritano l’attenzione di nessuno”.