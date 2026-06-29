Leapmotor B05, l’elettrica che accende le emozioni

Nuova Leapmotor B05 nasce con l’obiettivo di portare nel mondo dell’elettrico un mix di design, tecnologia e piacere di guida pensato per chi ama distinguersi senza rinunciare alla praticità. Una compatta moderna, elegante e sorprendentemente accessibile, pronta a conquistare chi cerca qualcosa di più di una semplice automobile.

Un look che cattura lo sguardo

Nuova B05 è una di quelle auto che si fanno notare, ancora prima di mettersi in moto. Le linee filanti ispirate alle coupé, le porte senza cornice e le maniglie integrate regalano un’immagine raffinata e contemporanea, mentre la firma luminosa sottile e i grandi cerchi da 19 pollici aggiungono un tocco di carattere.

Le proporzioni equilibrate e il profilo slanciato trasmettono movimento anche da ferma, rendendola perfetta per chi considera l’auto un’estensione del proprio stile personale.

Redazione DiLei

Un salotto tecnologico da vivere ogni giorno

Entrare in Leapmotor B05 significa immergersi in un ambiente minimalista e accogliente. Al centro della plancia spicca il grande schermo da 14,6 pollici affiancato dalla strumentazione digitale da 8,8 pollici, mentre Apple CarPlay e Android Auto permettono di restare sempre connesse.

I materiali curati, i rivestimenti in eco-pelle, il tetto panoramico e l’illuminazione ambientale creano un’atmosfera rilassante che trasforma anche gli spostamenti quotidiani in piccoli momenti di benessere.

E poi c’è la praticità: sedili comodi, tanto spazio a bordo e un bagagliaio versatile che accompagna senza difficoltà la vita di tutti i giorni, dalle commissioni in città ai weekend fuori porta.

Elettrica sì, ma con carattere

Se pensate che un’auto elettrica debba essere necessariamente tranquilla e razionale, B05 è pronta a farvi cambiare idea.

Grazie ai 218 CV e alla trazione posteriore, offre una guida brillante e divertente. L’accelerazione è immediata, la risposta al pedale è fluida e precisa e il telaio sviluppato anche con il contributo degli specialisti Stellantis è stato messo a punto pensando alle strade europee.

Il risultato? Un’auto che sa essere agile nel traffico cittadino ma anche piacevole tra le curve di una strada panoramica.

Libertà di movimento senza ansie

Uno dei temi più importanti per chi sceglie un’elettrica resta l’autonomia. Leapmotor risponde con due batterie disponibili e una percorrenza che può arrivare fino a 482 chilometri nel ciclo WLTP.

Quando arriva il momento di ricaricare, bastano circa 17 minuti per passare dal 30 all’80% grazie alla ricarica rapida. Un dettaglio che rende B05 una compagna ideale non solo per la città, ma anche per i viaggi e le fughe del fine settimana.

Sicurezza che mette al primo posto la serenità

La tecnologia lavora anche dietro le quinte. I numerosi sistemi di assistenza alla guida, i sette airbag e i dispositivi di sicurezza avanzati sono stati progettati per offrire protezione e tranquillità in ogni situazione.

Perché sentirsi al sicuro al volante significa poter vivere ogni viaggio con maggiore leggerezza e fiducia.

La nuova eleganza dell’elettrico

Leapmotor B05 rappresenta una nuova idea di mobilità: più emozionale, più personale e più vicina alle esigenze reali delle persone.

Con prezzi che partono da 22.900 euro grazie alle offerte di lancio, questa compatta elettrica dimostra che design, tecnologia e piacere di guida non devono necessariamente essere un lusso.

Con il contributo di Stellantis