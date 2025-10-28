Leapmotor B10: il SUV elettrico che parla al cuore delle donne

Ragazze, segniamoci la data: da oggi in Italia debutta Leapmotor B10, il SUV compatto 100% elettrico che promette di rivoluzionare il nostro modo di vivere l’auto. Prezzo di lancio? Solo 29.900 euro. Ma qui non si tratta solo di numeri: B10 è stile, comfort e quel tocco glamour che amiamo.

Redazione DiLei

Ecco i 5 motivi fashion e intelligenti per cui vi conquisterà al primo sguardo.

1. Design con carattere

Linee fluide, proporzioni perfette e dettagli audaci: B10 sembra disegnato per una passerella. È compatto, giovane, deciso. Perfetto per il traffico cittadino, ma pronto a brillare anche in un weekend in riviera.

2. Interni da salotto glamour

Entrare a bordo è come accomodarsi in un loft luminoso e hi-tech: maxi touchscreen da 14,6 pollici, tanto spazio per sentirsi comode (anche con i tacchi a spillo) e sedili versatili. Un’auto che trasforma ogni spostamento in un momento lifestyle.

3. Tecnologia che semplifica la vita

Con 17 funzioni di assistenza alla guida e una cabina digitale personalizzabile, B10 è la stylist tech che tutte vorremmo al nostro fianco. Aggiornamenti continui, sicurezza al top, interfaccia intuitiva: più che un’auto, un alleato quotidiano.

4. Prestazioni con stile

Sotto l’eleganza c’è un cuore potente: 218 cavalli elettrici, fino a 434 km di autonomia e ricarica ultraveloce in soli 20 minuti. Tradotto: libertà di muoversi senza compromessi, con grinta ed eleganza.

5. Comfort e valore accessibile

Dalla versione LIFE con tetto panoramico alla DESIGN con pelle ECO, impianto Hi-Fi premium e portellone elettrico: dettagli che fanno la differenza. Il tutto a un prezzo che rende il B10 tra i SUV elettrici più accessibili e desiderabili.

Leapmotor B10 non è solo una nuova auto: è un nuovo modo di vivere la mobilità. Glamour, intelligente, sostenibile e pensato per la donna moderna.

Il futuro ha stile. Da oggi… si guida anche in elettrico.

Con il contributo di Stellantis