Arredare l’outdoor con materiali che sfidano pioggia, sole e umidità senza perdere stile

Alluminio, teak e fibre sintetiche di ultima generazione affrontano UV, salsedine e temporali. Ecco come scegliere pezzi belli e destinati a durare

Foto di Alessandra Vigna

Alessandra Vigna

Esperta in architettura

Ora al Politecnico di Milano per la magistrale in Architettura, porta nei suoi pezzi la curiosità di chi guarda gli spazi non solo per come sono, ma per come potrebbero essere.

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Arredare l’outdoor con materiali che sfidano pioggia, sole e umidità senza perdere stile
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È sui cuscini che si gioca il comfort: l'acrilico tinto in massa, con il colore dentro la fibra, impedisce ai raggi UV di sbiadire le tinte
Quali materiali sono i migliori per l'outdoor? Come prevenire muffe all'aperto? Qual è l'importanza del design per l'esterno?

Creare un outdoor sofisticato e di design non basta. La sfida vera è renderlo durevole nel tempo. Chi arreda uno spazio aperto conosce le conseguenze delle intemperie e degli sbalzi climatici: i raggi UV sbiadiscono i tessuti, la pioggia rovina le intelaiature, l’umidità notturna favorisce la formazione di muffe.

Per investire con intelligenza senza rinunciare all’estetica, la differenza la fanno la scelta dei materiali e la qualità con cui i pezzi vengono realizzati.

Metalli lavorati, la scelta più robusta

Tre sedie da giardino in tubo di metallo verniciato verde davanti a un muro in pietra e mattoni, con ombre nette a terra
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I metalli lavorati restano la scelta più robusta: sgabelli e sedie in tubo d’acciaio verniciato sono leggeri all’occhio e resistenti agli agenti atmosferici

Per la massima robustezza, i metalli lavorati restano la soluzione più affidabile. Primo fra tutti l’alluminio: inossidabile per natura, resiste a pioggia e umidità costante, soprattutto se trattato con vernici che lo proteggono dai raggi UV e dalla corrosione salina. È anche molto leggero, quindi facile da spostare quando si riorganizzano sedie e tavoli.

L’acciaio inox o zincato disegna linee sottili ed eleganti senza sacrificare resistenza e stabilità: la zincatura e i rivestimenti antiruggine ne mantengono intatte le qualità nel tempo. Non mancano sgabelli e tavolini in tubo d’acciaio verniciato, leggeri all’occhio e resistenti agli agenti atmosferici, o divani outdoor con struttura in alluminio, dall’architettura solida ed essenziale.

Il legno giusto per resistere all’aperto

Poltrona con struttura in legno e seduta in corda intrecciata, affiancata da poggiapiedi e vaso in terracotta con aloe
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Il legno porta un calore ineguagliabile: all’aperto conviene il teak, che grazie a oli e resine naturali respinge l’acqua e resiste senza marcire

Il legno porta agli ambienti un calore ineguagliabile e un’eleganza senza tempo. All’esterno, però, conviene orientarsi su specie ricche di oli e resine naturali, capaci di respingere l’acqua. Il teak è forse il più adatto: resiste a pioggia, salsedine e sbalzi termici senza marcire, grazie a una fibra compatta che lo rende idrorepellente e lo protegge da muffe e parassiti.

Si trovano spesso sedute con struttura portante in teak massello abbinata a corde e tessuti, e tavoli che accostano il legno a dettagli in alluminio. Con il tempo e l’esposizione al sole, questo legno dai riflessi dorati sviluppa una patina grigia, quasi argentea, che si previene con applicazioni annuali di protettivi specifici. Tra le alternative, l’acacia e l’eucalipto offrono buona robustezza e tenuta alle intemperie, ma vanno trattati di frequente con cere nutrienti.

Sintetici di ultima generazione, manutenzione al minimo

Salotto da giardino in polyrattan intrecciato con divano, due poltrone tonde e tavolino, cuscini beige, su un patio con piante
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Il Polyrattan è la risposta moderna al rattan naturale: intrecciato su telai in alluminio, non si sfilaccia sotto la pioggia e si lava con semplice acqua corrente

Con i materiali sintetici di ultima generazione, la manutenzione dell’arredo da giardino si riduce al minimo. Esistono resine termoplastiche atossiche e del tutto impermeabili, stampate in monoblocco: non trattengono acqua, non si spaccano sotto il sole e ricreano quell’atmosfera materica oggi molto ricercata. Si tratta di polipropilene e polietilene, usati anche per vasi, mobili di grandi dimensioni e arredi luminosi.

C’è poi il Polyrattan, la risposta moderna al rattan naturale, che invece soffre l’umidità. Intrecciato a mano su telai in alluminio, ricrea il fascino dell’intreccio artigianale senza la sua fragilità: non si sfilaccia sotto la pioggia e si lava con semplice acqua corrente. Le fibre sintetiche sono così perfette per un outdoor contemporaneo, a prova di temporali e schiarite.

Cuscini e tessuti, dove si gioca il comfort

L’errore più comune è usare all’aperto i cuscini tradizionali. Il comfort di salotti, pouf e sdraio dipende dalla tecnologia dei tessuti di rivestimento e delle imbottiture. L’acrilico tinto in massa, in cui il colore entra nella fibra durante la produzione, impedisce ai raggi UV di sbiadire le tinte. I tessuti tecnici in PVC, fibre microforate ad alta tenuta, sono ideali per sdraio e lettini da piscina: non assorbono acqua, restano traspiranti e si asciugano in poco tempo.

Le imbottiture a cellula aperta, il cosiddetto Quick Dry Foam, lasciano defluire l’acqua in un attimo invece di trattenerla e prevengono muffe e cattivi odori.

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