Non basta portare fuori una sedia e un laptop per avere un vero ufficio in terrazzo

Tra pergole bioclimatiche, sedute con supporto lombare e una palette ispirata alla natura, ecco cosa serve davvero perché il terrazzo diventi uno spazio di lavoro elegante e produttivo

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Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

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Non basta portare fuori una sedia e un laptop per avere un vero ufficio in terrazzo
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Osservare come si muove l'ombra sul terrazzo durante le ore lavorative aiuta a scegliere la posizione ideale per la postazione
Quali mobili scegliere per un terrazzo? Come avere ombra sul terrazzo? Quali materiali sono resistenti agli agenti atmosferici?

Negli ultimi anni, il concetto di spazio di lavoro ha subito una metamorfosi radicale. Da ufficio aziendale a scrivania domestica, fino all’ultima frontiera dell’interior design, l’Open Air Office. Lavorare all’aperto non è più solo un lusso estivo ma una scelta di benessere consapevole che ridefinisce gli spazi delle nostre case. Se si possiede un terrazzo, grande o piccolo che sia, si ha a disposizione una vera e propria stanza in più. Trasformarla in un ufficio outdoor elegante, funzionale e altamente produttivo richiede però una progettazione meticolosa: non basta spostare una sedia e un laptop all’esterno, serve un perfetto equilibrio tra ergonomia, estetica e resistenza agli elementi.

L’orientamento e lo studio della luce

Rendering di pergola bioclimatica in legno con lamelle orientabili, poltrone imbottite chiare e giardino fiorito
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Le pergole bioclimatiche con lamelle orientabili rappresentano il gold standard per regolare la luce al millimetro

Nel design da esterni, la luce è tutto. Se all’interno una stanza luminosa è sempre un plus, all’aria aperta la luce diretta del sole può trasformarsi nel peggior nemico della produttività, causando fastidiosi riflessi sugli schermi e surriscaldando i dispositivi. Il consiglio è osservare, prima di posizionare qualsiasi mobile, come si muove l’ombra sul terrazzo durante le ore lavorative (dalle 9:00 alle 18:00).

L’uso di tende a bracci, vele ombreggianti in tessuto tecnico o ombrelloni a braccio laterale è imprescindibile. Per un tocco più architettonico e contemporaneo, le pergole bioclimatiche con lamelle orientabili rappresentano il gold standard, permettendo di regolare la luce al millimetro: sono ormai considerate, come racconta questo approfondimento sulle pergole che trasformano l’ombra in materia progettuale, un elemento centrale della progettazione outdoor contemporanea.

Un altro trucco utile è quello di utilizzare fioriere alte con piante a foglia fitta, come il bambù o l’alloro: non servono solo a fare ombra, ma creano uno schermo visivo naturale che protegge la privacy e delimita lo spazio di lavoro dal resto della casa.

Terrazza coperta da vele ombreggianti in tessuto, con divano, tavolo da pranzo e palma, affacciata sul mare
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L’uso di vele ombreggianti in tessuto tecnico è imprescindibile per proteggere la postazione di lavoro dalla luce diretta

Ergonomia outdoor

Il design per esterni ha fatto passi da gigante. Oggi è possibile trovare arredi outdoor che non hanno nulla da invidiare, in termini di ergonomia e stile, a quelli per l’interior. Lavorare per otto ore richiede una sedia che sostenga correttamente la colonna vertebrale, e le classiche poltroncine da esterno rigide o le sedie pieghevoli in plastica restano decisamente inadatte. Meglio orientarsi su sedie da pranzo outdoor con supporto lombare, preferibilmente dotate di braccioli.

Tavolo in vetro con laptop, tazza di caffè e piantina grassa in un cortile circondato da piante e muri in pietra
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La vicinanza con la natura è il principio cardine del Biophilic Design, capace di ridurre lo stress e aumentare la produttività

I materiali ideali sono la corda sintetica intrecciata o il textilene, che offrono una naturale elasticità e un’ottima traspirabilità nelle giornate calde. Se lo spazio lo consente, una sedia da ufficio tecnica può essere portata all’esterno, a patto di riportarla in casa la sera o di proteggerla con una fodera impermeabile.

La scrivania da terrazzo deve essere solida e resistente alle intemperie. I materiali più indicati sono:

  • HPL (High Pressure Laminate), altamente resistente ai graffi, ai raggi UV e facile da pulire
  • Legno di Teak o Iroko, per chi ama il calore del legno: essenze ricche di oli naturali che resistono all’umidità, perfette per un look boho-chic o warm minimalist
  • Metalli verniciati a polvere, alluminio o acciaio trattato, ideali per un design minimale e leggero

Si consiglia sempre di scegliere un tavolo con un’altezza standard di 74-76 cm, assicurandosi che la superficie non sia eccessivamente riflettente: meglio evitare il vetro non trattato o i metalli lucidi, per non affaticare la vista.

Biophilic Design e palette cromatica

Laptop aperto su un tavolo in legno immerso nel verde, con fotocamera, cuffie wireless e mouse
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Lavorare all’aperto non è più solo un lusso estivo ma una scelta di benessere consapevole che ridefinisce gli spazi delle nostre case

Il vero vantaggio di lavorare sul terrazzo è la vicinanza con la natura, un principio cardine del Biophilic Design che riduce lo stress e aumenta la produttività fino al 15%.

Per i tessuti, i cuscini e gli accessori, ci si può ispirare alle sfumature della terra e della natura circostante. I toni del verde salvia, del terracotta, del beige corda e del grigio antracite creano un ambiente rilassante ed elegante, perfettamente integrato con il panorama. Circondarsi di piante è terapeutico, ma bisogna sceglierle con criterio.

Le piante aromatiche, come lavanda, rosmarino e timo, rilasciano oli essenziali che favoriscono la concentrazione attraverso l’olfatto. Piante a foglia larga come il Ficus Carica o il Banano d’ornamento creano un microclima fresco grazie alla traspirazione fogliare, abbassando la temperatura percepita sul terrazzo.

Progettare un Open Air Office sul terrazzo significa investire sulla propria qualità della vita: è un investimento che va oltre l’estetica, capace di creare un ecosistema personale dove il design si mette al servizio del benessere psicofisico.