Non basta portare fuori una sedia e un laptop per avere un vero ufficio in terrazzo

Tra pergole bioclimatiche, sedute con supporto lombare e una palette ispirata alla natura, ecco cosa serve davvero perché il terrazzo diventi uno spazio di lavoro elegante e produttivo

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels Osservare come si muove l'ombra sul terrazzo durante le ore lavorative aiuta a scegliere la posizione ideale per la postazione

Negli ultimi anni, il concetto di spazio di lavoro ha subito una metamorfosi radicale. Da ufficio aziendale a scrivania domestica, fino all’ultima frontiera dell’interior design, l’Open Air Office. Lavorare all’aperto non è più solo un lusso estivo ma una scelta di benessere consapevole che ridefinisce gli spazi delle nostre case. Se si possiede un terrazzo, grande o piccolo che sia, si ha a disposizione una vera e propria stanza in più. Trasformarla in un ufficio outdoor elegante, funzionale e altamente produttivo richiede però una progettazione meticolosa: non basta spostare una sedia e un laptop all’esterno, serve un perfetto equilibrio tra ergonomia, estetica e resistenza agli elementi.

L’orientamento e lo studio della luce

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Nel design da esterni, la luce è tutto. Se all’interno una stanza luminosa è sempre un plus, all’aria aperta la luce diretta del sole può trasformarsi nel peggior nemico della produttività, causando fastidiosi riflessi sugli schermi e surriscaldando i dispositivi. Il consiglio è osservare, prima di posizionare qualsiasi mobile, come si muove l’ombra sul terrazzo durante le ore lavorative (dalle 9:00 alle 18:00).

L’uso di tende a bracci, vele ombreggianti in tessuto tecnico o ombrelloni a braccio laterale è imprescindibile. Per un tocco più architettonico e contemporaneo, le pergole bioclimatiche con lamelle orientabili rappresentano il gold standard, permettendo di regolare la luce al millimetro: sono ormai considerate, come racconta questo approfondimento sulle pergole che trasformano l’ombra in materia progettuale, un elemento centrale della progettazione outdoor contemporanea.

Un altro trucco utile è quello di utilizzare fioriere alte con piante a foglia fitta, come il bambù o l’alloro: non servono solo a fare ombra, ma creano uno schermo visivo naturale che protegge la privacy e delimita lo spazio di lavoro dal resto della casa.

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Ergonomia outdoor

Il design per esterni ha fatto passi da gigante. Oggi è possibile trovare arredi outdoor che non hanno nulla da invidiare, in termini di ergonomia e stile, a quelli per l’interior. Lavorare per otto ore richiede una sedia che sostenga correttamente la colonna vertebrale, e le classiche poltroncine da esterno rigide o le sedie pieghevoli in plastica restano decisamente inadatte. Meglio orientarsi su sedie da pranzo outdoor con supporto lombare, preferibilmente dotate di braccioli.

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I materiali ideali sono la corda sintetica intrecciata o il textilene, che offrono una naturale elasticità e un’ottima traspirabilità nelle giornate calde. Se lo spazio lo consente, una sedia da ufficio tecnica può essere portata all’esterno, a patto di riportarla in casa la sera o di proteggerla con una fodera impermeabile.

La scrivania da terrazzo deve essere solida e resistente alle intemperie. I materiali più indicati sono:

HPL (High Pressure Laminate), altamente resistente ai graffi, ai raggi UV e facile da pulire

(High Pressure Laminate), altamente resistente ai graffi, ai raggi UV e facile da pulire Legno di Teak o Iroko , per chi ama il calore del legno: essenze ricche di oli naturali che resistono all’umidità, perfette per un look boho-chic o warm minimalist

, per chi ama il calore del legno: essenze ricche di oli naturali che resistono all’umidità, perfette per un look boho-chic o warm minimalist Metalli verniciati a polvere, alluminio o acciaio trattato, ideali per un design minimale e leggero

Si consiglia sempre di scegliere un tavolo con un’altezza standard di 74-76 cm, assicurandosi che la superficie non sia eccessivamente riflettente: meglio evitare il vetro non trattato o i metalli lucidi, per non affaticare la vista.

Biophilic Design e palette cromatica

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Il vero vantaggio di lavorare sul terrazzo è la vicinanza con la natura, un principio cardine del Biophilic Design che riduce lo stress e aumenta la produttività fino al 15%.

Per i tessuti, i cuscini e gli accessori, ci si può ispirare alle sfumature della terra e della natura circostante. I toni del verde salvia, del terracotta, del beige corda e del grigio antracite creano un ambiente rilassante ed elegante, perfettamente integrato con il panorama. Circondarsi di piante è terapeutico, ma bisogna sceglierle con criterio.

Le piante aromatiche, come lavanda, rosmarino e timo, rilasciano oli essenziali che favoriscono la concentrazione attraverso l’olfatto. Piante a foglia larga come il Ficus Carica o il Banano d’ornamento creano un microclima fresco grazie alla traspirazione fogliare, abbassando la temperatura percepita sul terrazzo.

Progettare un Open Air Office sul terrazzo significa investire sulla propria qualità della vita: è un investimento che va oltre l’estetica, capace di creare un ecosistema personale dove il design si mette al servizio del benessere psicofisico.