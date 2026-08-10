Un balcone o un giardino protetto dagli occhi del vicinato, ma sempre pieno di luce

Piante rampicanti, pannelli frangisole, tende tecniche e vele ombreggianti: come creare un angolo intimo e luminoso, al riparo da sguardi e rumori

Foto di Alessandra Vigna

Alessandra Vigna

Esperta in architettura

Ora al Politecnico di Milano per la magistrale in Architettura, porta nei suoi pezzi la curiosità di chi guarda gli spazi non solo per come sono, ma per come potrebbero essere.

Pubblicato:

Chiedi a DiLei

Un balcone o un giardino protetto dagli occhi del vicinato, ma sempre pieno di luce
Pexels
I pannelli metallici in alluminio o corten, traforati al laser, ostacolano la vista senza oscurare: di giorno proiettano ombre decorative, di sera diventano arredo scenografico

Se ci si sente gli sguardi del vicinato addosso, godersi il sole in balcone o una cena in giardino diventa difficile. La vicinanza delle case e gli affacci sulla strada mettono spesso in crisi il senso di privacy. Per gli spazi outdoor serve allora un equilibrio tra apertura verso l’esterno e intimità quotidiana: schermare occhiate indiscrete e rumori senza rendere l’ambiente cupo e senza rinunciare alla luce. Dalle soluzioni botaniche alle strutture di design, esistono sistemi raffinati per creare un angolo protetto, luminoso ed elegante.

Il verde come filtro vivo

Traliccio in legno rivestito di rose rampicanti rosa, bianche e gialle in un giardino, con una panca da esterno alla base
Pexels
Il verde è la scelta più armonica: tralicci con rampicanti creano una schermatura densa ma traspirante, un filtro vivo che lascia passare i raggi in modo morbido e dinamico

Il verde è la scelta più armonica per proteggere la propria riservatezza all’aria aperta. Oltre ad abbellire lo spazio, le piante non alzano un muro rigido ma un filtro vivo: lasciano passare i raggi del sole in modo morbido e mai statico. Con fioriere a spalliera o tralicci per rampicanti come il gelsomino, la vite americana o il glicine si ottengono schermature dense ma traspiranti, che occupano pochissima superficie, ideali su balconi e terrazze dove lo spazio è limitato.

Vista dal basso di una pergola in legno con rete e piante rampicanti fiorite di bianco contro il cielo azzurro
Pexels
Quando l’intrusione visiva arriva dall’alto, i rampicanti su pergola e rete creano un tetto verde, una quinta naturale che limita gli sguardi senza sacrificare metri calpestabili

Tra le specie da scegliere, le caducifoglie come l’acero giapponese o gli alberi da frutto nani sono le più adatte, perché lasciano entrare la massima luce d’inverno e regalano ombra e privacy d’estate.

Quando l’intrusione visiva arriva dall’alto, meglio puntare su alberi sempreverdi a fusto libero: il fogliame si sviluppa nella fascia alta e forma un tetto o una quinta naturale contro gli sguardi, mentre il tronco spoglio nella parte bassa non sacrifica metri quadri calpestabili e lascia vivere appieno lo spazio riparato sotto la chioma.

Pannelli frangisole, geometria e luce

Balcone con pannello frangisole a doghe di legno su un lato, tavolino e sedie pieghevoli in legno
Pexels
In legno o bambù, i pannelli frangisole donano un tocco caldo e naturale: le doghe a inclinazione variabile schermano la vista offrendo al tempo stesso ventilazione

Quando si cerca una struttura fissa ma non opaca, la risposta sono i pannelli frangisole, o brise-soleil. Giocano sulla geometria e sull’orientamento delle doghe per bloccare la vista dall’esterno lasciando filtrare la luce, e si realizzano in materiali diversi.

Legno e bambù danno un tocco caldo e naturale, con doghe a inclinazione variabile che schermano e insieme favoriscono la ventilazione. I pannelli metallici in alluminio o acciaio corten, traforati al laser con fori e intagli geometrici, non oscurano lo spazio: di giorno filtrano il sole proiettando ombre decorative a terra, di sera diventano un elemento d’arredo scenografico.

Tende e vele, la morbidezza degli interni all’aperto

Balcone schermato in alto da una tenda in tessuto a onde nei toni del sabbia, contro una parete chiara
Pexels
I tessuti d’arredo outdoor uniscono privacy e accoglienza: tende e vele nei toni sabbia e beige chiudono visivamente senza bloccare il sole, per un’atmosfera filtrata e rilassante

Usare i tessuti d’arredo outdoor come schermatura significa portare fuori l’accoglienza tipica degli interni. Le tende a caduta per esterni in filati tecnici o lino, nei toni del bianco, del beige e del sabbia, chiudono visivamente senza fermare il sole e creano, con la luce filtrata, un’atmosfera rilassata.

Le vele ombreggianti regolabili, perfette per terrazzi e giardini, si orientano con inclinazioni strategiche per riparare dal sole e dagli affacci dei piani superiori, lasciando i lati aperti per una sensazione di grande respiro.

Paraventi e divisori mobili

Per chi cerca elementi flessibili da spostare all’occorrenza, i paraventi per esterni e i divisori modulari mobili sono una soluzione pratica ed elegante. L’intreccio in corda nautica o in fibra sintetica effetto rattan forma un divisorio leggero, che non appesantisce la vista e si sposta con facilità seguendo il sole o la posizione degli ospiti.

Per tenere insieme privacy e luminosità, il segreto è stratificare. Invece di un unico elemento opaco e pesante, conviene combinare più registri: una siepe bassa con un tessuto leggero, o un pannello frangisole con qualche rampicante. Così l’outdoor resta protetto, arioso e pieno di luce naturale, al riparo dagli sguardi per tutta la stagione.

Arredamento