Duemila anni prima delle nostre terrazze, i romani avevano già il solarium e le pergole

Solarium, pergole di vite e otium, cosa la terrazza romana ha ancora da insegnare ai nostri spazi esterni

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Il viridarium univa tecnica ed estetica: la vegetazione stagionale sulla pergola cresce fitta d'estate e si dirada in inverno, lasciando filtrare la luce bassa

Molto prima che il “prendere il sole” diventasse un’abitudine da cartolina mediterranea, i romani avevano già trasformato il tetto di casa in un luogo di piacere quotidiano. Il solarium, la terrazza esposta a sud sopra le domus più ricche, non era un semplice spazio accessorio: era il punto più alto e più luminoso della casa, pensato apposta per accogliere il corpo al sole nelle ore più adatte e per offrire una vista che nessun’altra stanza poteva dare. In fondo, quello che oggi chiamiamo terrazza esiste da duemila anni, cambiano i materiali, ma il desiderio resta identico.

Il solarium, la prima terrazza della storia

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Gli scavi di Pompei ed Ercolano restituiscono un’idea sorprendentemente moderna di questi spazi: pavimentazioni resistenti al calore, parapetti bassi per non ostacolare la vista, orientamento studiato in base al percorso del sole nelle diverse stagioni.

Il solarium era spesso collegato ai bagni della casa, le terme private, in un percorso che alternava calore secco e refrigerio: un antenato, se vogliamo, della moderna zona wellness domestica.

Non era un lusso riservato solo all’aristocrazia: anche le case più modeste, quando la struttura urbana lo permetteva, ricavavano un angolo di tetto piano da vivere nelle giornate limpide.

Le pergole e l’ombra come architettura, non come accessorio

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Se il solarium cercava il sole, il resto della casa romana cercava con altrettanta cura l’ombra calibrata, e lo strumento principe era la pergola coperta di vite. Non un semplice elemento decorativo, ma un vero e proprio sistema climatico: le foglie della vite crescono fitte in estate, quando serve ombra, e cadono in autunno, lasciando filtrare la luce bassa dell’inverno.

I romani avevano capito, con secoli di anticipo sulle pergole bioclimatiche di oggi, che la vegetazione stagionale poteva regolare la temperatura di uno spazio meglio di qualsiasi struttura fissa. Il viridarium, il giardino interno spesso circondato da un porticato, univa proprio questa funzione tecnica a un valore estetico e sociale: era il luogo dove si conversava, si mangiava, si riceveva.

Otium, il tempo libero come progetto, non come vuoto

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C’è però un concetto romano che va oltre l’architettura e riguarda il modo stesso di intendere il tempo passato all’aperto: l’otium. Contrapposto al negotium (gli affari, gli impegni pubblici) l’otium non era ozio nel senso moderno e un po’ colpevole del termine, ma tempo dedicato alla riflessione, alla lettura, alla conversazione filosofica, spesso proprio all’ombra di un portico o su una terrazza.

Autori come Cicerone e Plinio il Giovane descrivono le proprie ville di campagna proprio come luoghi progettati per l’otium: ogni terrazza, ogni pergola, ogni vista sul paesaggio aveva lo scopo dichiarato di favorire il pensiero e il riposo della mente, non solo del corpo. È un’idea che oggi, nell’epoca della connessione permanente, suona quasi rivoluzionaria: uno spazio esterno pensato apposta per non fare nulla di produttivo, e considerarlo comunque un tempo ben speso.

La tua terrazza romana

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Tradurre questi principi in un terrazzo o in un tetto contemporaneo non significa scimmiottare l’estetica romana con colonne e statue, ma recuperarne la logica funzionale. Vale la pena orientare le zone living in base al percorso del sole, anziché posizionare i mobili solo per comodità di accesso. Una pergola con rampicante a foglia caduca, vite, ma anche glicine, resta oggi una delle soluzioni bioclimatiche più intelligenti ed economiche, capace di adattarsi da sola alle stagioni.

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E infine, forse la lezione più preziosa: riservare, nel progetto della terrazza, un angolo pensato esplicitamente per non fare nulla (una sedia, un’ombra, una vista) perché anche i romani sapevano che il valore di uno spazio esterno non si misura solo in metri quadrati, ma nella qualità del tempo che permette di vivere.