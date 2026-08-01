acasadi Hugh Grant, dove vive e quanto vale il suo patrimonio immobiliare

L’attore britannico ha scelto uno degli indirizzi più esclusivi di Londra: tra Chelsea, Notting Hill e una villa in Svezia, le sue proprietà valgono milioni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Hugh Grant

Dimentichiamoci per un momento la celebre porta blu di Notting Hill. La vera casa di Hugh Grant si trova in un’altra delle zone più esclusive di Londra e mantiene tutto il fascino tipico delle dimore da commedia romantica britannica anni ’90: una facciata elegante, un’atmosfera riservata e un vicinato decisamente prestigioso.

L’attore vive a Chelsea insieme alla moglie Anna Eberstein e ai loro tre figli, in una proprietà acquistata nel 2019 per una cifra da capogiro. Una scelta che riflette perfettamente il suo stile di vita riservato, lontano dai riflettori e un po’ grumpy, ma profondamente legato all’eleganza sobria della Londra più raffinata.

Dove vive Hugh Grant: la villa da 17,5 milioni

La residenza principale di Hugh Grant si trova in una delle strade più esclusive di Chelsea, quartiere londinese amato da aristocratici, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Nelle vicinanze abiterebbero anche Pippa Middleton e il marito James Matthews.

L’attore ha sempre difeso con decisione la propria privacy e non utilizza i social per mostrare stanze, arredi o scorci della vita domestica. La proprietà sarebbe però una grande casa vittoriana su più livelli, con sei camere da letto, le tipiche finestre a ghigliottina e la tradizionale facciata in mattoni rossi tipica delle abitazioni storiche della zona.

All’interno si troverebbero ambienti ampi e luminosi, con soffitti alti, camini d’epoca e un mix di arredi classici e contemporanei, in perfetto stile british sobrio ma curato. Non mancherebbe un piccolo giardino privato sul retro, un dettaglio prezioso in una delle aree più densamente abitate di Londra.

Una scelta lontana dagli eccessi delle ville hollywoodiane e molto più vicina allo stile di Hugh Grant: raffinato, discreto e apparentemente semplice, almeno fino a quando non si guarda il prezzo.

Le case di Hugh Grant tra Notting Hill e South Kensington

Chelsea non è l’unico quartiere entrato nel suo patrimonio immobiliare. Nel 2016 la star di Love Actually e Due settimane per innamorarsi avrebbe acquistato una casa a Notting Hill per circa 10 milioni di sterline. La proprietà, dotata di cinque camere, cucina realizzata su misura e due cabine armadio, sarebbe stata successivamente proposta in affitto per circa 7mila sterline a settimana.

Grant possiede inoltre una casa comprata nel 2011 per Tinglan Hong, madre dei suoi figli Tabitha e Felix, e avrebbe investito in un’altra residenza di Chelsea già nel 2000.

Particolarmente affascinante è anche il suo attico di South Kensington, tornato sul mercato con una valutazione di 7,25 milioni di sterline. La casa dispone di tre suite, grandi ambienti aperti, accesso diretto tramite ascensore e circa 1.600 piedi quadrati di spazio esterno.

Il dettaglio più spettacolare? Una terrazza esposta a ovest con solarium coperto e vasca idromassaggio, oltre alla vista verso Chelsea, il Tamigi e Battersea Power Station. Marmo, legni scuri, superfici specchiate e tonalità neutre completano un arredamento che oggi definiremmo “quiet luxury”.

Il rifugio svedese e il patrimonio da 150 milioni

Il portafoglio di Hugh Grant supera anche i confini britannici. Nel 2015 l’attore e Anna Eberstein hanno comprato una villa a Torekov, località svedese affacciata sul mare, spendendo poco più di 500mila sterline. Un rifugio meno appariscente rispetto alle case londinesi, probabilmente scelto per trascorrere del tempo vicino alla famiglia di lei.

Gli immobili sono soltanto una parte della sua fortuna. Grant avrebbe guadagnato tra i 10 e i 15 milioni di dollari per film durante il periodo d’oro delle commedie romantiche e realizzato un’operazione da record vendendo un ritratto di Elizabeth Taylor firmato Andy Warhol. Acquistato per circa 2,5 milioni di dollari, il quadro gli avrebbe fruttato più di 25 milioni.

Il risultato è un patrimonio stimato in circa 150 milioni di dollari e una collezione di case che racconta perfettamente il suo stile: niente ostentazioni social, ma indirizzi esclusivi, investimenti mirati e una certa irresistibile eleganza londinese.