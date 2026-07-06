acasadi Taylor Swift e Travis Kelce, le ville milionarie della coppia

Ville affacciate sull'oceano, attici nel cuore di Tribeca e una tenuta nel Kansas: il patrimonio immobiliare milionario di Taylor Swift e Travis Kelce

IPA/Getty Images La villa di Taylor Swift Travis Kelce

Se non sei un fan di Taylor Swift ogni cosa che riguarda lei o il suo matrimonio, a distanza di tre giorni, comincia a pesare come un ospite non voluto. Me è comunque uno dei personaggi più seguiti a livello mondiale e ha appena fatto il matrimonio dell’anno, anche se ad ora è stato fatto trapelare pochissimo. E sicuramente questa era esattamente l’intenzione. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati venerdì 3 luglio a New York, al Madison Square Garden, con Adam Sandler a officiare la cerimonia e circa mille invitati blindati da accordi di riservatezza.

Ora che la festa è finita, resta la domanda più concreta di tutte: dove andranno a vivere i neo sposi? La risposta è meno semplice del previsto, perché i due potrebbero mettere insieme un impero immobiliare sparso tra oceano Atlantico e Kansas. Secondo le stime di Forbes, il solo portafoglio di lei vale 125 milioni di dollari e supera l’intero patrimonio dello sposo, fermo (si fa per dire) a circa 80 milioni.

Come il fu Cavaliere Silvio Berlusconi, che si diceva in imbarazzo su dove andare a casa dal momento che ne possedeva circa 20, anche la neocoppia di sposi potrebbe dilungarsi in siffatte battute durante una cena di gala. Ma vediamo le principali, per tutte le proprietà occorre un libro.

High Watch, la villa sull’oceano che doveva ospitare le nozze

La proprietà più iconica resta High Watch, la storica Holiday House di Watch Hill, in Rhode Island: acquistata nel 2013 per 17,75 milioni di dollari, pagati interamente in contanti. È la casa privata più costosa dello Stato, oltre 1.000 metri quadrati, otto camere, otto camini e più di 200 metri di spiaggia privata.

IPA

Qui abitava Rebekah Harkness, l’ereditiera che ha ispirato la canzone The Last Great American Dynasty, e qui, Taylor Swift avrebbe inizialmente pensato di celebrare il matrimonio. Nel 2025 la cantante ha avviato lavori di ampliamento da 1,7 milioni di dollari. Oggi il valore attuale della villa si attesta intorno ai 30 milioni.

A New York un isolato (quasi) tutto suo

A Tribeca, nel cuore di Manhattan, la popstar ha costruito negli anni un vero compound: il primo acquisto risale al 2014, con due attici poi uniti, seguiti da una townhouse di tre piani accanto e dall’intero secondo piano dello stesso edificio, per una spesa arrivata a 47,7 milioni di dollari. Un investimento che, guarda caso, dista pochi chilometri dal Madison Square Garden dove i due hanno detto sì.

IPA

Beverly Hills e Nashville, le altre case di Taylor

In California c’è la Samuel Goldwyn Estate, dimora georgiana del 1934 da sette camere e dieci bagni, che nel 2017 Taylor Swift è riuscita a far dichiarare monumento storico. Acquistata per 25 milioni di dollari, ospita anche lo studio privato dove la cantante ha registrato le voci di Folklore ed Evermore. A completare il quadro, due proprietà a Nashville: un attico su Music Row da 1,9 milioni e una tenuta in stile Greek Revival da 2,5 milioni, il legame con la città dove tutto è cominciato.

La villa di Travis Kelce in Kansas, dove è nato tutto

Vi tranquillizziamo, Travis Kelce non ha un bilocale. Il contributo dello sposo si chiama Leawood: una tenuta da circa 6 milioni di dollari acquistata nel novembre 2023, quasi 1.600 metri quadrati in una comunità recintata su un terreno di 3,5 acri, con sei camere, piscina, jacuzzi e cucina esterna.

Proprio nel giardino di questa casa erano state scattate le foto dell’annuncio di fidanzamento. La scorsa estate i due avrebbero cercato casa anche a Chagrin Falls, in Ohio, vicino alla città natale di Travis Kelce, mentre l’ipotesi più concreta resta quella di dividersi tra la villa in Kansas durante la stagione NFL e gli attici newyorkesi di lei.