Ulivi, lavanda e mirto si scelgono come un divano, non come un impegno da mantenere

Dall'orientamento a Sud alla scelta di pietra, ghiaia e terracotta, fino all'illuminazione serale che accende volumi e ombre: come progettare un giardino mediterraneo che sia vera architettura del paesaggio, non manutenzione infinita

Unsplash Con fusto contorto e foglie d'argento, l'ulivo diventa una scultura vivente, il fulcro visivo attorno a cui organizzare l'area relax

Molto spesso la gestione quotidiana del verde di casa, tra le continue potature, annaffiature e trattamenti, trasforma quello che dovrebbe essere un angolo di pace in un impegno faticoso. La progettazione del giardino mediterraneo, però, permette di capovolgere questo approccio: non si tratta di manutenzione del terreno, ma di fare vera e propria architettura del paesaggio.

Nel design d’esterni contemporaneo, lo spazio aperto viene concepito come un prolungamento naturale dell’indoor, un salotto a cielo aperto in cui le piante corrispondono a elementi d’arredo viventi.

Ispirandosi alle coste del Sud Italia, della Provenza e della Spagna, questo stile è caratterizzato da un approccio artigianale al progetto e uno studio su misura degli spazi. Disegnare un giardino mediterraneo significa lavorare con la luce, i volumi e i contrasti cromatici: le specie botaniche tipicamente usate in queste composizioni, dagli ulivi ai cipressi, dalla lavanda al mirto, diventano i veri protagonisti di un allestimento outdoor progettato in ogni minimo dettaglio.

Con la loro capacità di prosperare con poca acqua e sotto il sole battente, sollevano dall’incarico di manutenzione quotidiana e permettono di concentrarsi unicamente sull’allestimento e sulla fruizione dello spazio.

Piante come sculture, non come fioriture da curare

Unsplash

Nel progetto di un giardino mediterraneo, gli elementi vegetali vengono selezionati con la stessa logica usata per scegliere un divano o una lampada. L’attenzione si focalizza sulla struttura, sul colore permanente delle foglie e sui volumi, evitando le effimere fioriture stagionali. Gli alberi diventano vere e proprie sculture: gli ulivi, ad esempio, con i loro fusti contorti e le foglie d’argento, possono essere il fulcro visivo attorno a cui organizzare l’area relax.

Ispirandosi alle coste del Sud Italia, della Provenza e della Spagna, questo stile è caratterizzato da un approccio artigianale al progetto e uno studio su misura degli spazi. Disegnare un giardino mediterraneo significa lavorare con la luce, i volumi e i contrasti cromatici: le specie botaniche tipicamente usate in queste composizioni, dagli ulivi ai cipressi, dalla lavanda al mirto, diventano i veri protagonisti di un allestimento outdoor progettato in ogni minimo dettaglio.

Con la loro capacità di prosperare con poca acqua e sotto il sole battente, sollevano dall’incarico di manutenzione quotidiana e permettono di concentrarsi unicamente sull’allestimento e sulla fruizione dello spazio: la stessa logica di piante resistenti guida anche le strategie per proteggere orto e giardino dal caldo estremo.

Pietra, ghiaia e terracotta al posto del prato

Unsplash

Per quanto riguarda i materiali, si scelgono quelli capaci di dialogare con la vegetazione e valorizzarla, esaltando il carattere mediterraneo dello spazio. Vialetti in pietra naturale, come il tufo o il porfido, superfici di ciottoli e vasi in terracotta arricchiscono lo stile dell’ambiente e permettono di creare una schermatura visiva al tempo stesso decorativa e funzionale, per garantire la giusta privacy negli angoli relax.

Le pavimentazioni e i muretti in pietra tracciano i confini e le geometrie portanti del paesaggio outdoor, mentre l’uso della ghiaia drenante, al posto del prato, riduce di molto il consumo di acqua, offrendo anche un’estetica materica raffinata. Giare e anfore d’ispirazione classica in ceramica decorata diventano inserti che scaldano l’ambiente, e, per completare la composizione, la presenza di elementi d’acqua, come fontane a parete o piccole vasche, rinfresca l’aria e richiama il mare.

Orientamento e gestione della luce

Unsplash

L’orientamento del giardino rappresenta forse il punto più importante nella creazione di questo spazio. Trattandosi di un paesaggio basato su essenze botaniche amanti del caldo e del sole pieno, la posizione ideale per sviluppare l’allestimento è l’area del terreno esposta a Sud o a Sud-Ovest, dove le piante ricevono il massimo irraggiamento solare.

Progettare la luce, però, significa saper gestire anche l’ombra. L’obiettivo del design mediterraneo è creare uno scenario accogliente, fatto di contrasti e zone chiaroscurali che permettano di vivere l’esterno in ogni ora della giornata. Si possono installare ombrelloni, teloni o gazebo, che riparano dal sole e aggiungono note di colore all’ambiente. Studiando l’inclinazione dei raggi solari e l’esposizione dello spazio, inoltre, si può ottimizzare il posizionamento degli elementi vegetali, per esempio collocando lungo le zone più calde le specie a bassa esigenza idrica.

L’illuminazione che disegna la sera

Unsplash

Quando il sole tramonta, la progettazione illuminotecnica crea ambientazioni chiaroscurali che esaltano la matericità di pietre e corteccia. Integrati ai muretti o lungo i camminamenti in pietra, i faretti da incasso tracciano percorsi luminosi ed eleganti, creando un gioco discreto di luci e ombre. Possono essere poi inserite luci d’accento, puntate dal basso verso le chiome degli alberi e che sottolineano i volumi vegetali, oppure bio-camini o bracieri che trasformano il giardino in uno spazio accogliente anche nelle serate primaverili.