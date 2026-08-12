Addio cloro e teloni invernali, la piscina che si fonde con il paesaggio del giardino

Negli ultimi anni gli spazi esterni domestici hanno vissuto una vera rivoluzione. Il desiderio di riconnettersi con la natura e l’attenzione crescente alla sostenibilità hanno spinto verso scelte d’arredo e di ristrutturazione sempre più green. In questo scenario esplode il fenomeno delle biopiscine e delle piscine naturali: bacini balneabili che abbandonano cemento, piastrelle azzurre e trattamenti chimici per integrarsi nel paesaggio, trasformando il giardino in un ecosistema vivo.
Indice
Che cos’è una biopiscina e come funziona
A differenza delle piscine tradizionali, che usano cloro o clorazione salina per sterilizzare l’acqua, la biopiscina si affida interamente alla fitodepurazione. Il bacino si divide in due aree collegate: la zona di balneazione, destinata al nuoto, e la zona di rigenerazione, piantumata con specie acquatiche come giunchi, ninfee, canne e tife su substrati di ghiaia selezionata.
Le radici delle piante idrofile e i microrganismi presenti nel substrato lavorano insieme: assorbono i nutrienti in eccesso, metabolizzano le sostanze organiche e filtrano l’acqua in modo naturale. Il risultato è un’acqua limpida e dolce, che non irrita pelle e occhi e non va mai svuotata durante l’inverno.
Un impatto estetico che cambia con le stagioni
Il punto di forza delle piscine naturali è il loro valore estetico. Che mantengano la forma di un laghetto biologico o adottino linee contemporanee e minimaliste, queste vasche si fondono con il paesaggio come se fossero sempre state lì.
Mentre una piscina tradizionale d’inverno resta desolata sotto i teloni di plastica, la biopiscina vive e si trasforma con le stagioni: in primavera e in estate si accende con le fioriture acquatiche, in autunno vira su tonalità calde, in inverno diventa uno specchio d’acqua che richiama l’avifauna locale.
Non è più un elemento ludico da sfruttare tre mesi l’anno, ma una quinta scenografica che impreziosisce il giardino tutto l’anno.
Sostenibilità ed efficienza energetica
Sul piano della gestione, il bio-design offre vantaggi concreti nel tempo. I costi iniziali possono essere più alti, per via del maggiore volume di scavo necessario alla zona di rigenerazione, ma la manutenzione crolla: si azzera la spesa per gli additivi chimici e i consumi elettrici si riducono molto, perché le pompe di ricircolo lavorano a bassissimo voltaggio per mantenere un flusso dolce e costante.
In più, la biopiscina migliora il microclima del giardino, favorisce la biodiversità e attenua la percezione del caldo estivo intorno. Scegliere una piscina naturale significa allora abbracciare una nuova idea di tempo libero: tuffarsi in un’oasi a pochi passi da casa, dove la bellezza del paesaggio incontra il rispetto per l’ambiente.