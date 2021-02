I 6 segni che ti hanno lasciato le tue vite precedenti

editato in: da

Che ci crediate o no, sembrerebbe che la nostra vita passata torni a farci visita ogni tanto attraverso nuove forme, episodi, incontri o sensazioni che non possiamo ignorare. E la riprova sta nel fatto che, a volte, ci sentiamo troppo mature per la nostra età, oppure abbiamo l’impressione di aver già vissuto quel dolore o quella gioia; e che dire degli incontri magici e inspiegabili che sembrano destinati a superare il tempo e lo spazio?

Segnali, questi, inequivocabili che, se messi insieme, ci riportando a quella concezione tanto antica quanto affascinante, tipica dell’Oriente, conosciuta come reincarnazione. Una rinascita dello spirito e dell’anima che segnerebbe l’inizio di una nuova vita e, che è legata alle leggi del Karma.

C’è un modo semplice per comprendere se, l’anima ha vissuto più della nostra età anagrafica, e questo passa per l’attenta osservazione di alcuni segnali, o meglio dei segni che sono rimasti impressi su di noi e che testimoniano le precedenti vite che abbiamo vissuto.

Sono certo di essere stato qui, come lo sono ora, mille volte prima e spero di tornare altre mille volte.

Goethe

L’incontro di due anime

Il primo segno, quello più romantico e in cui tutte abbiamo voluto credere almeno una volta nella vita, riguarda gli incontri con le persone destinate a restare o a stravolgere la nostra intera esistenza. Niente sembra succedere “per caso” quando incontriamo qualcuno che è stato presente nella nostra vita passata e, anzi, tutto sembra accadere per una serie di strane coincidenze che, se da una parte non sappiamo spiegare, dall’altra ci restituiscono una sensazione confortante e appagante. Perché tutto è esattamente come doveva essere.

Déjà Rêvé

Quante volte ci siamo ritrovate a vivere una situazione che avevamo già precedentemente sognato? Quelli che noi chiamiamo sogni premonitori, non sono altro che reminiscenze del nostro passato. Il Déjà Rêvé, questo il suo nome, è un ricordo che appare in sogno e che ci dà degli indizi preziosi rispetto alla vita che stiamo vivendo e al nostro essere.

La precognizione

Avete presente quei momenti in cui la vostra sensazione vi dice che qualcosa sta per succedere? Ecco, quel fenomeno parapsicologico conosciuto come precognizione può essere un chiaro segno del fatto che la nostra anima ha viaggiato per molto, molto tempi, fino ad evolversi e a comprendere cose a noi ancora sconosciute.

Déjà-vu

Questo è sicuramente uno dei segni più comuni che, tutte noi, abbiamo sperimentato almeno una volta. Un déjà-vu ci dà la sensazione di aver già vissuto in precedenza una situazione che si sta attualmente verificando, attraverso un’esperienza di emozioni, suoni e immagini che risultano estremamente, e inspiegabilmente, familiari.

Interesse e affinità con altre culture, tempi e luoghi

Molto spesso ci sentiamo particolarmente attratte e affascinate da culture, luoghi lontani o tempi remoti. È davvero solo un caso? La spiegazione potrebbe trovarsi nel fatto che, la nostra vita precedente, sia collegata proprio a quelle cose che oggi ci fanno battere, inspiegabilmente, il cuore.

Paure e fobie

Vi siete mai chieste da dove nascono le vostre paure più recondite e le fobie? Forse, proprio queste, sono i segni di un trauma vissuto in una vita precedente e mai superato.