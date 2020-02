Che fine ha fatto Gloria Guida, moglie di Johnny Dorelli

editato in: da

Classe 1955, Gloria Guida è una delle più celebri attrici italiane. Sposata dal 1991 con il cantante Johnny Dorelli – la loro relazione è però iniziata nel 1979 – ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1972. In quell’anno, infatti, ha partecipato a Un Disco per l’Estate con un brano dal titolo L’Uomo alla Donna non può Dire No.

Il percorso nella musica non porta però i risultati sperati e, nel 1975, la Guida decide di aprirsi la strada del cinema. A partire da quell’anno, inizia per lei una parentesi che la vede diventare uno dei più celebri volti della commedia sexy all’italiana.

Come già accennato, la Guida è sposata con Johnny Dorelli dal 1991. L’attrice, originaria di Merano e considerata un’icona di bellezza anche all’estero, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello showbiz dal 1986, anno in cui è venuta al mondo la sua unica figlia, Guendalina (laureata in Giurisprudenza e madre di una bambina nata nel 2013 dalla storia con il compagno Alessandro).

Oggi come oggi, archiviati i successi al botteghino, Gloria Guida si dedica soprattutto alla vita familiare. Come svelato da lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa al settimanale Oggi, la decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo è stata dettata sia dalla volontà di concentrarsi sul marito e sulla figlia, sia dall’intenzione di fare un passo indietro rispetto a un ambiente a suo dire sempre più “spregiudicato e caotico”.

Abbiamo utilizzato il termine “soprattutto” non certo a caso: nel 2018, infatti, Gloria Guida è tornata in tv in veste di conduttrice. La moglie di Johnny Dorelli è infatti diventata padrona di casa della trasmissione Le Ragazze, programma di Rai 3 dedicato alla narrazione, da un punto di vista squisitamente femminile, di alcuni tra i fatti più importanti del XX secolo.

L’attrice – che nel dicembre 2019 ha condotto anche L’Attesa e Lo Zecchino di Natale, due appuntamenti pre natalizi all’insegna della musica dell’Antoniano di Bologna – è attiva su Instagram. Il suo profilo, seguito da poco più di 22mila persone, è dedicato sia alla promozione dei programmi che conduce, sia alla vita privata (non mancano le foto con la nipotina, così come gli scatti d’annata e quelli dedicati alla carriera del marito).