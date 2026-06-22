Fabrizio Corona rompe il silenzio sul figlio: “Vive in comunità, ha la sindrome di Asperger”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fabrizio Corona

Fabrizio Corona rompe il silenzio su Carlos, il figlio nato dal legame con Nina Moric, con cui l’ex re dei paparazzi ha sempre avuto un rapporto fortissimo.

Fabrizio Corona parla del figlio Carlos: “Ha la sindrome di Asperger”

Corona, dopo una lunga lontananza dai social, si è raccontato senza filtri nel podcast di Ughetta Di Carlo Radici, svelando anche le sue fragilità e lati più segreti del privato.

Classe 2002, Carlos è nato dall’amore di Fabrizio Corona e Nina Moric. Nel 2024, Corona ha avuto il suo secondo figlio, Thiago, dalla compagna Sara Barbieri. Una seconda paternità che è arrivata a 50 anni e ha portato nuove consapevolezze nella vita di Corona, migliorando anche il suo legame con Carlos che è innamorato del fratello minore.

L’ex re dei paparazzi ha rivelato che suo figlio maggiore ha ricevuto una diagnosi di sindrome di Asperger, un disturbo del neurosviluppo collocato nello spettro autistico.

“Mio figlio ha la sindrome di Asperger – ha confessato -, è un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono”. Corona ha poi aggiunto: “Carlos vive in comunità, ma viene sempre a casa”. Il giovane ha un ottimo rapporto con Sara Barbieri, compagna di Corona, e con il fratellino minore: “Adora Thiago e va d’accordo con Sara”, ha detto.

La confessione di Corona su Signorini

Fabrizio Corona ha poi parlato del padre Vittorio Corona, celebre giornalista scomparso a 59 anni nel 2007. Un professionista che ha segnato il panorama editoriale italiano

Originario di Acitrezza (Catania), è considerato uno dei pionieri del giornalismo di rotocalco e moda negli anni Ottanta e Novanta.

“Sento la protezione di mio padre in tante occasioni particolari della mia vita, e anche in tanti processi – ha confidato Fabrizio -. Sono accadute cose per cui penso che mio padre mi protegga. Il dono e l’insegnamento più grande che mi ha lasciato è questo: se hai una notizia, la devi dare. Poi mio padre aveva un pregio che io non vorrei: nelle sue idee era incorruttibile. Io sì, sono stato corruttibile, ma adesso sono diventato incorruttibile”.

Corona ha poi ammesso di essere “drogato” di adrenalina e di non poterne fare a meno. “Credo che le droghe distruggano la gente, e si vede”, ha spiegato, chiarendo di non farne uso “al contrario di quello che pensa la gente”.

“La mia vera droga è l’adrenalina, perché è come vivere appeso a un filo – ha aggiunto -. Ciò che mi spaventa davvero, invece, è la paura del vuoto: quella sensazione che provo quando mi trovo nella serenità o nella tranquillità, se non vengo coinvolto in situazioni in cui si vive con il fiato sospeso”.

Corona è anche tornato sullo scontro con Alfonso Signorini arrivato dopo le rivelazioni fatte dall’ex paparazzo a Falsissimo. Una vicenda arrivata anche in tribunale con un botta e risposta durissimo fra gli avvocati di entrambe le parti: “Signorini non mi ha neanche portato in giudizio, proprio perché ha paura che si apra un processo. Se si andasse davanti al giudice, io porterei le mie prove e lui sarebbe inevitabilmente inchiodato”.