Chi è Sara Barbieri, la nuova fiamma di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona e Nina Moric, la storia del loro amore

Uno sguardo intensissimo e una leggera somiglianza con Liv Tyler, come fa notare anche lei nel suo profilo Instagram. Sara Barbieri è la nuova fiamma di Fabrizio Corona. Una relazione che l’ex paparazzo, re dei gossip, aveva “reso nota” attraverso i suoi social network. Qualche settimana fa, aveva infatti pubblicato un video bollente che lo ritraeva con la bellissima Barbieri.

Il video in questione mostrava un bacio appassionato tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri che diventava sempre più intenso, favorendo addirittura un primo piano delle bocche dei due piccioncini. Le immagini erano accompagnate dalla scritta “Ma l’amore che cos’è”, ed erano state ripubblicate anche dalla stessa Barbieri, che aveva incalzato i suoi follower con la domanda: “Vi dà fastidio?”.

Chi è Sara Barbieri, nuova fidanzata di Corona

Non si conosce molto della giovane Sara Barbieri, anche se il suo aspetto non lascia dubbi: è una bellezza da copertina. La ragazza è una modella di vent’anni che lavora e vive a Milano. Di lei si sa che ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli, per griffe importanti come Dolce e Gabbana e Brosway di cui pubblica molti scatti sul suo profilo Instagram. Sui social, Sara Barbieri si racconta non solo con foto patinate e di backstage, ma anche attraverso vecchi ricordi che la ritraggono da piccola insieme al papà e condivisioni delle sue letture.

La presunta relazione della modella con Salmo

Durante il periodo di lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus, il nome di Sara Barbieri è balzato agli onori delle cronache per via del rapper Salmo, che ha pubblicato alcune stories della modella (con cui presumibilmente ha trascorso il periodo della quarantena) in casa sua. Nessuno dei due ha però confermato o smentito la notizia della relazione. A circa un anno esatto di distanza da quelle stories, il nome della modella è tornato alla ribalta per via delle stories di Fabrizio Corona in cui la modella e l’ex paparazzo si scambiavano baci inequivocabili.

Sembrerebbe quindi che per Fabrizio Corona ci sia una nuova storia in vista: ora la domanda è: quanto durerà la relazione con la modella Sara Barbieri?