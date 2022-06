Fabrizio Corona si sposa: nozze a settembre con la fidanzata Sara

Fabrizio Corona si prepara al grande passo con la fidanzata Sara Barbieri. Ad annunciarlo è stato il fotografo in un’intervista concessa al settimanale Chi, in cui racconta con inaspettata dolcezza della relazione con la giovane modella, verso la quale ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Un paradosso, a ben pensarci, da parte di chi un tempo veniva considerato il “re dei paparazzi”.

Fabrizio Corona sposa la fidanzata Sara Barbieri

Dopo un periodo turbolento trascorso tra tribunali e arresti domiciliari, sembra che per Fabrizio Corona sia arrivato il tempo per mettere la testa a posto. E le sue parole nell’intervista al settimanale Chi non lasciano spazio ad alcun dubbio: il fotografo è intenzionato a coronare il suo sogno d’amore con la modella Sara Barbieri, con la quale vive un’intensa love story da ormai poco più di un anno.

“Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato”, ha detto Corona e in effetti sono scarsissime le notizie trapelate in merito a questa relazione. Lui che ha sempre vissuto sulla cresta dell’onda, protagonista indiscusso delle pagine di gossip, stavolta ha dato priorità ai sentimenti senza sentir l’esigenza di farne argomento da copertina.

Fabrizio Corona ha speso parole bellissime per la fidanzata Sara, con la quale ha stretto un legame profondo e intenso nonostante la differenza d’età di ben 26 anni. In cantiere ci sono le nozze e tanti progetti di vita futuri da condividere con la sua dolce metà: “Tra un po’, a 50 anni, voglio trasferirmi con Sara a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e lo sto già facendo”.

E in merito alle nozze, che dovrebbero celebrarsi tra settembre e ottobre 2022, ha aggiunto: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente”. Corona ha anche ammesso che sarebbe pronto a diventare di nuovo papà.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri, un amore importante

Fabrizio Corona e Sara Barbieri convivono ormai da un anno, da quando la loro relazione è diventata una cosa seria. Come ha rivelato lo stesso fotografo, la coppia vive insieme al figlio di lui, Carlos Maria, nato dal primo matrimonio con Nina Moric, dalla quale ha divorziato nel 2014. Una fine turbolenta, che ha lasciato il segno nella modella croata: due caratteri troppo diversi, due opposti che si attraevano ma che si sono dimostrati incompatibili.

Oggi la storia con Sara ha dato nuova linfa a Corona, tanto da esser pronto per il grande passo. Un amore che supera ogni ostacolo o diversità, specialmente le critiche che in molti si ostinano a elargire da dietro lo schermo di un pc. Come chi insinua che potrebbe essere la fidanzata di Carlos che, dal canto suo, sembra apprezzare la giovane Sara commentando i suoi post social.

“Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 in meno di me, ma non è una bambina – ha detto Corona -, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto”.

Chi è Sara Barbieri, futura moglie di Fabrizio Corona

A rivelare l’esistenza della sua dolce metà qualche mese fa con un appassionato post su Instagram (con tanto di bacio) era stato proprio Fabrizio Corona. Da quel momento in poi il fotografo ha mantenuto il massimo riserbo sulla relazione con Sara Barbieri, che conosciamo un po’ meglio grazie ai suoi profili social.

Sara è una splendida modella, una bellezza da copertina che collabora con importanti brand come Dolce e Gabbana e Brosway. Di recente il fotografo ha condiviso qualche scatto di una giornata al mare, di quelle che tutte le coppie innamorate adorano trascorrere insieme tra bagni, sole, risate e tenerezze.