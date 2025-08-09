Con un video Instagram, Fabrizio Corona ha mostrato la proposta di matrimonio che ha fatto a Sara Barbieri, madre di suo figlio. Ma non tutto è come sembra

IPA Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Fabrizio Corona è al centro del caso del momento, visto che è stato proprio lui a divulgare i messaggi audio che Raoul Bova avrebbe inviato a Martina Ceretti, nel corso di una delle ultime puntate del suo podcast Falsissimo. Il Re dei Paparazzi sarebbe stato anche già sentito dalle autorità giudiziarie, come da lui stesso svelato, che stanno indagando su quanto accaduto, per rilevare eventuali reati commessi ai danni dell’amato attore italiano.

Ma l’avvocatessa che difende Raoul Bova, Annamaria Bernardini De Pace ha anche deciso di querelare Fabrizio Corona perché convinta che lui abbia diffuso un suo audio falso per farla passare in cattiva luce.

Malgrado il polverone mediatico in cui si trova, Fabrizio Corona non ha perso la sua ironia e di recente ha condiviso un video, sul suo canale Instagram ufficiale, in cui effettua una romantica proposta di matrimonio alla fidanzata Sara Barbieri, madre di suo figlio Thiago. Peccato che si trattasse solo di una “Favola”, come rivelato dallo stesso esperto di gossip.

Fabrizio Corona, la proposta di nozze è una “Favola”

Fabrizio Corona ha rivelato al pubblico il presunto tradimento di Raoul Bova con Martina Ceretti, ai danni della compagna e madre delle sue figlie Rocío Muñoz Morales. L’attore romano avrebbe lasciato la casa che condivideva con l’artista e sarebbe pronto a una vera e propria battaglia legale, con quanti hanno divulgato un suo audio privato senza il suo consenso.

Fabrizio Corona, però, sembra non preoccuparsi di quanto potrà succedere e, di recente, ha condiviso su Instagram un video in cui sembra impegnato a chiedere in moglie la fidanzata Sara Barbieri. Nel filmato la bellissima ragazza appare di spalle con indosso una gonna lunga nera e un corpetto trasparente dello stesso colore.

Improvvisamente nel video irrompe Fabrizio Corona che s’inginocchia davanti alla fidanzata, che si gira e lo guarda sorpresa: “Che c’è?”. A quel punto il Re dei paparazzi mostra un anello di fidanzamento a Sara Barbieri, che si abbassa a sua volta. Come nei più romantici dei copioni Fabrizio Corona chiede alla ragazza: “Per sempre?” e lei risponde affermativamente. Negli ultimi frame del video i due sorridono felici e si scambiano un tenero bacio ma, poi, il Re dei paparazzi svela a tutti il vero significato di questo dolce filmato: “Credete alle favole”, una delle frasi che ripete spesso nelle puntate del suo podcast.

Si tratta, quindi, di uno scherzo, come svelato anche da Sara Barbieri con un commento: “Amore mio con tutto il bene e l’amore ma ci manca che ti sposo (dopo Thiago siamo sposati forever)”.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri, le vacanze di famiglia

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno accolto a dicembre scorso l’arrivo del loro piccolo Thiago e, da allora, non perdono occasione per condividere delle foto e dei video in cui sono felici insieme, come una vera e propria famiglia. Anche di recente la fidanzata del Re dei paparazzi ha postato su Instagram una galleria di foto con Fabrizio Corona e il piccolo di casa, durante le loro ultime vacanze a Porto Cervo.

Negli scatti Sara Barbieri e il Re dei Paparazzi appaiono più innamorati che mai e la ragazza ha condiviso anche diverse foto del nuovo arrivato.