Fonte: IPA Fabrizio Corona

È ormai notizia ben nota che Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta. Da un po’ è stato dato l’annuncio che la fidanzata Sara Barbieri è in dolce attesa. Incinta di un maschio o una femmina? Quest’oggi, 26 giugno, è giunta la rivelazione, ovviamente tramite il profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona, svelato il sesso del figlio

Nel video pubblicato da Fabrizio Corona, in totale silenzio, eccezion fatta per Somewhere Only We Know in sottofondo, questi scherza con la compagna, che sembra avere un po’ il broncio. Il motivo? Non è incinta di una figlia.

Sarà dunque il secondo maschietto per il celebre imprenditore, che non si è fermato a questo annuncio. Ha infatti svelato anche il nome del nascituro. Un fratellino per Carlos, primogenito avuto dal rapporto con l’ex storica Nina Moric. Il futuro papà bis sperava in una femmina, proprio come la futura mamma, ma così non è stato.

Il sogno di Fabrizio Corona

Non aveva usato mezzi termini Fabrizio Corona, nel parlare sulle pagine del settimanale Chi della prossima nascita del suo secondo figlio. Aveva spiegato di desiderare ardentemente una femminuccia, dopo la nascita di Carlos.

Un’esperienza del tutto nuova e tanto agognata, al punto da dire seccamente: “Non lo voglio maschio”. Scherzando, poi, aveva ipotizzato un nome improbabile, nel caso in cui le cose non fossero andate come sperava (così come sarà): “A quel punto lo chiamo Fabrizio Corona Junior. Tutto intero, con il mio nome e cognome. Spero comunque sia una femmina, perché è sempre stato il mio sogno”.

Nel corso di quell’intervista, si era lasciato particolarmente andare. La gioia per la splendida notizia lo aveva reso molto loquace, al punto da svelare anche la possibile data di nascita. Stando ai calcoli, il piccolo Corona verrà al mondo il 25 dicembre. Non è certo, ovviamente, considerando i tempi incerti di una gravidanza, ma in fondo lui pare sperarci non poco che possa venire al mondo “nel giorno di Gesù”. Mancano dunque sei mesi all’arrivo del suo secondo figlio, il primo con la modella Sara Barbieri.

Fonte: IPA

Come detto, quest’ultima è stata al centro del suo reel d’annuncio del sesso. Ecco cosa si lecce nel post: “Sara è triste perché è maschio. Mi dispiace. Sta arrivando Johnny Maria Corona”. Subito dopo la comparsa online del video, però, è stata la futura mamma a prendere la parola.

È corsa subito ai ripari, pubblicando un commento “riparatore”. Ha voluto sottolineare come non fosse affatto vero che la notizia del sesso l’avesse fatta imbronciare: “Idiota (emoticon della risata, ndr), non è vero!”.

Una risposta resasi necessaria in seguito ad alcuni commenti alquanto polemici. Non è però l’unica cosa detta dalla modella. Scherzando ha sperato semplicemente che il suo bimbo sia più tranquillo del padre, per poi fare a sua volta una rivelazione in merito al nome: “Non si chiamerà Johnny”.

Non è chiaro, dunque, se Corona stesse del tutto scherzando o se al momento nella coppia sia in atto una “trattativa” per decidere il nome da dare al nascituro. Hanno sei mesi di tempo per trovare un accordo.