Fonte: IPA Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è protagonista, negli ultimi giorni, della vicenda più chiacchierata del momento, che occupa le pagine di tutti i giornali. Si tratta del caso dei presunti tradimenti di Fedez ai danni di Chiara Ferragni duranti i lunghi anni del loro matrimonio, rivelati di recente proprio dallo stesso Re dei Paparazzi, che, in una seguitissima puntata del suo podcast Falsissimo ha raccontato i retroscena di questa vicenda e i nomi dei protagonisti.

Fabrizio Corona ha promesso di pubblicare nuovi particolari di questa storia, anche se è stato raggiunto da una diffida di Chiara Ferragni che lo intima a non rivelare altri dettagli sulla sua vita privata. In ogni caso le attenzioni di Corona sono adesso tutte concentrate sul piccolo Thiago Corona, nato lo scorso dicembre dall’amore con la fidanzata Sara Barbieri. Il neonato si trova, infatti, ricoverato in ospedale.

Fabrizio Corona, come sta il figlio Thiago

Fabrizio Corona è legato da diversi anni a Sara Barbieri, modella toscana di 24 anni. I due sono diventati genitori, lo scorso 21 dicembre 2024, del piccolo Thiago Corona. Nelle settimane dopo il lieto evento, entrambi i genitori hanno raccontato i cambiamenti che hanno subito le loro vite, dopo l’arrivo del piccolo di casa e la gioia provata in questo momento così importante.

Fabrizio Corona, in particolare, ha svelato di aver lottato a lungo per ottenere questa felicità: “Ho lottato tanto per avere tutto questo e non smetterò mai di farlo. Grazie amore”. La modella, invece, si è detta pronta a condividere ogni esperienza con il figlio: “Non vedo l’ora di farti scoprire il meglio di questo mondo piccolo mio”.

Ma, nelle ultime ore, i due neo genitori hanno dovuto affrontare un momento complicato e pieno di preoccupazioni. Il piccolo Thiago Corona, infatti, si trova ricoverato in ospedale per una bronchiolite, come sia Fabrizio Corona che Sara Barbieri hanno raccontato sui loro canali social ufficiali: “Questo scricciolo ha avuto la sua prima bronchiolite, non c’è stata cosa peggiore di averlo visto stare male”.

Sembra, però, che Thiago Corona si sia già ripreso dalla malattia che l’ha colpito e che, presto, potrà fare ritorno a casa: “Ma è un torello di 6 chili e sta reagendo bene. Sei il mio cuore baby Thiaghino. Speriamo di tornare presto a casa”. Anche il Re dei Paparazzi sarebbe ovviamente ricoverato in ospedale con il neonato.

Fabrizio Corona, la questione Ferragnez

Mentre si troverebbe ricoverato in ospedale insieme al figlio Thiago, Fabrizio Corona dovrà anche pensare a come reagire alla diffida ricevuta di recente da Chiara Ferragni, come lui stesso ha raccontato sui suoi canali social ufficiali. L’imprenditrice gli avrebbe chiesto un risarcimento milionario per le sue ultime rivelazioni sul suo conto.

Ma il Re dei Paparazzi sarebbe stato raggiunto da una diffida anche di Ignazio La Russa, come lui stesso avrebbe rivelato e riportato da Open: “Pubblicherò la diffida di Ignazio La Russa come quella di Chiara Ferragni”. Gli avvocati dell’importante politico italiano, invece, avrebbero smentito l’esistenza di una conversazione telefonica tra lui e Fabrizio Corona, come riportato da Ansa. Lo scambio telefonico era stato svelato dallo stesso Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo: “Non esiste alcuna telefonata, diretta o indiretta, del presidente La Russa a Fabrizio Corona. Se quest’ultimo ha la registrazione della telefonata, la pubblichi immediatamente, altrimenti la smetta di utilizzare il nome di La Russa per farsi pubblicità”.