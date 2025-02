La diffida di Chiara Ferragni nei confronti di Fabrizio Corona, per quanto dichiarato sul suo conto. L'influencer ha chiesto anche un risarcimento milionario

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Il 2024 è stato un anno complicato per Chiara Ferragni, che è stata coinvolta nello scandalo del Caso Pandoro, per cui ha dovuto rispondere anche nelle sedi giudiziarie, fino al recente rinvio a giudizio per truffa. Ma negli ultimi mesi l’imprenditrice digitale ha dovuto gestire anche l’inattesa separazione da Fedez e tutti i pettegolezzi sulle loro presunte nuove frequentazioni amorose.

Ma quando sembrava che l’influencer stesse finalmente uscendo da questo periodo buio, una puntata del nuovo podcast di Fabrizio Corona ha riportato l’ex coppia dei Ferragnez al centro della tempesta mediatica. Chiara Ferragni ha deciso di reagire con forza a quanto accaduto, mandando una diffida a Fabrizio Corona in cui chiede un risarcimento milionario per le sue recenti rivelazioni.

Chiara Ferragni, la richiesta a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha incentrato il quarto episodio di Falsissimo sull’amore che ha legato per molti anni Chiara Ferragni e Fedez. Nel suo podcast il Re dei Paparazzi ha rivelato che tra i due, però, da molto tempo c’era un’altra donna, Angelica Montini, a sua volta fidanzata con Romy Bindi. Ma l’esperto di gossip ha anche rilasciato delle dichiarazioni molto dirette sul conto dell’influencer, affermando una sua presunta relazione con Achille Lauro, risalente al periodo in cui era ancora sposata con il rapper.

Fedez ha in parte smentito quanto rivelato da Fabrizio Corona, con delle Instagram stories, mentre Chiara Ferragni ha deciso di mandargli una formale diffida. Il Re dei Paparazzi ha rivelato il contenuto della missiva, svelando così anche di avere un precedente accordo con i Ferragnez che lo costringeva a non rilasciare dichiarazioni sul loro conto: “Con scrittura privata del 15 settembre 2023, Ella si è espressamente impegnato nei confronti della signora Chiara Ferragni ad astenersi per il termine di dieci anni dall’effettuare commenti, valutazioni, affermazioni, anche se riferite da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante relativamente alla mia Assistita (e al signor Federico Leonardo Lucia), nonché dal raccontare o commentare fatti personalissimi della loro vita privata”.

Proprio in forza di questa precedente scrittura privata tra l’influencer e Fabrizio Corona, lei gli avrebbe chiesto un risarcimento milionario: “Tale documentale inadempimento contrattuale, determina l’applicazione, nei Suoi confronti, della penale di cui all’art. 5 della citata scrittura privata, penale quantificata nell’importo di Euro 100.000 per ciascuna violazione. Considerate le almeno 11 violazioni di cui Ella si è reso sino a oggi responsabile, La invito a corrispondere alla Signora Ferragni l’importo di euro 1.100.000, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, fatto salvo il maggior danno”.

Secondo l’avvocato di Chiara Ferragni, il Re dei Paparazzi ha rotto il suo impegno legale nei confronti dei Ferragnez in diverse occasioni e, adesso, oltre al risarcimento pecuniario, dovrebbe astenersi dal pubblicare altre puntate di Falsissimo sul loro conto: “La invito a rimuovere immediatamente i contenuti già pubblicati e La diffido dal persistere nell’attuare condotte diffamatorie nei confronti di Chiara Ferragni”.

Chiara Ferragni, problemi con i Tronchetti Provera?

Chiara Ferragni ha reagito alle rivelazioni di Fabrizio Corona pubblicando una foto in cui indossava un look davvero seducente e, secondo le indiscrezioni, in seguito sarebbe partita per St. Moritz con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, che nell’ambita località sciistica avrebbe una meravigliosa dimora di famiglia.

La notizia sarebbe stata confermata dalla stessa influencer, che avrebbe condiviso un post con delle foto, tra cui una in cui s’intravedeva una foto di famiglia dei Trochetti Provera, sulla mensola di una libreria. Il contenuto digitale, però, sarebbe stato subito rimosso dalla stessa Chiara Ferragni, facendo nascere così nuove illazioni sul fatto che la famiglia del suo fidanzato non sarebbe felice di questo legame amoroso tra lei e il manager.