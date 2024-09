Fabrizio Corona: “Sono stato male, ho spinto troppo”. Come sta

"Cinquantuno e non posso farci niente", così Fabrizio Corona ha condiviso con i suoi fan la propria paura rispetto a un malore: come sta

Fabrizio Corona non è noto per mostrarsi fragile o in difficoltà. Anzi, ci ha abituato a un’immagine di sé molto diversa, imbattibile e inossidabile. Purtroppo anche lui però ha dovuto fare i conti con un malore nella serata di mercoledì 18 settembre. “Sono stato male”, ha detto nelle proprio storie Instagram dopo aver condiviso una foto che lo ritrae disteso su una barella, assistito da un medico che gli misura la pressione.

Malore per Fabrizio Corona

“Cinquantuno e non posso farci niente”. Fabrizio Corona, nato il 29 marzo 1974 (51 ancora da compiere), ha condiviso questa frase sulle sue storie Instagram, accompagnate da una foto che lo ritrae sdraiato su una barella, mentre gli viene misurata la pressione da un medico. Ha destato forse preoccupazione la sua aria preoccupata e il corpo abbandonato durante la visita, ma anche “l’ex re dei paparazzi” ha dovuto fare i conti con un malore.

Niente di grave comunque, sembrerebbe. A meno da quello che lui stesso dice nelle storie successive, condivise appena tornato a casa. “Ragazzi purtroppo non sono stato bene – dice – ho spinto troppo e ho lavorato come se avessi 30 anni, ma il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata”. Un commento per rassicurare i propri fan sulla situazione, per i quali la paura sembrerebbe essere rientrata, e un modo per ricordare a se stesso di non strafare, soprattutto lavorativamente.

Un momento particolare per Corona

Per Fabrizio Corona è sicuramente un periodo intenso, sia lavorativamente, visto che non manca mai di cercare scoop e notizie sugli argomenti del momento, sia personalmente. Mancano infatti pochi mesi e diventerà di nuovo papà. La compagna, Sara Barbieri, 24 anni, è infatti circa al settimo mese di gravidanza e aspetta il secondo figlio dell’ex re dei paparazzi. Il primogenito, Carlos Maria Corona, 21 anni, è nato dalla turbolenta relazione con Nina Moric. Non è ancora noto il sesso, anche se la coppia spera in una femminuccia (che chiamerebbe “Dea Vittoria”).

A fine agosto Barbieri ha avuto una visita di controllo e dopo Fabrizio ha voluto annunciare la mondo che il figlio sarebbe nato a dicembre e non un giorno qualsiasi: il 25. “Beh, d’altronde è figlio di Dio e non poteva nascere un altro giorno“. La solita uscita alla “Corona”, questo è stato il commento dell’ex paparazzo a tale dettaglio.

Pochi giorni fa Fabrizio Corona e Sara Barbieri sono stati visti a una cena insieme, un modo per godersi le ultime settimane insieme da soli. Lei è una modella che lavora con famosi brand e ad attirare le critiche sui social è stato il suo look: un reggiseno a malapena coperto da una giacca, a mostrare bene il pancione. Una scelta un po’ azzardata? Può essere, ma la coppia ci ha abituati a momenti sempre sopra le righe. La storia tra i due va avanti dal 2022 e spesso tengono aggiornati i propri fan con foto dalla loro quotidianità. Prima di Corona, la modella avrebbe avuto una relazione con un altro volto noto, il rapper Salmo.