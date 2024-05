Fabrizio Corona di nuovo papà a 50 anni: Sara Barbieri è incinta

Fonte: IPA Fabrizio Corona

Fabrizio Corona diventa papà per la seconda volta a 50 anni. La compagna Sara Barbieri, più giovane di 26 anni, è incinta: la coppia, dopo un periodo difficile a dicembre 2023, è tornata insieme, e ora è pronta a diventare ufficialmente una famiglia. Per Corona, il futuro nascituro è il secondo figlio: il primo, Carlos Corona, lo ha avuto dalla storia con la modella Nina Moric.

A darne l’annuncio è il settimanale Chi: “Fabrizio Corona a 50 anni diventa papà per la seconda volta. Sara Barbieri, la sua giovanissima compagna (24 anni), è incinta”. L’ex Re dei paparazzi ha confermato con una dichiarazione al giornale di aspettare il secondo figlio da Sara Barbieri. “Ci pensavamo da un anno. Siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità”.

La coppia ha attraversato un momento difficile, ma la crisi è evidentemente rientrata. Una settimana fa, il 12 maggio, Corona ha condiviso una dedica social per l’amata compagna. “Auguri piccola Holly! E sono 24, così diversi, così apparentemente lontani, ognuno con le sue follie personali, ma sempre insieme, nel bene e nel male. Insieme dopo quasi 3 anni in questo giorno speciale che ha delle strane ma meravigliose coincidenze”.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri fanno coppia fissa da circa tre anni, e da tempo sognavano di creare la loro famiglia. Si dice pronto a diventare di nuovo papà a 50 anni, e non vede l’ora che sia così. Già papà di Carlos Maria, nato nel 2002 dall’amore con Nina Moric, negli ultimi anni Corona ha parlato dei problemi di salute del figlio, con cui ha sempre avuto un rapporto molto stretto. Il 29 marzo 2024, l’imprenditore ha compiuto 50 anni, festeggiando in un locale del Bresciano: “Devo ammettere che ho vissuto la vita a mille perché non mi aspettavo di diventare vecchio. Se guardo indietro rifarei tutto, amerei di più, lavorerei di più e soprattutto dovrei dare di più a Fabrizio”.

La crisi e il sogno di essere una famiglia

A gennaio del 2024, stando alle indiscrezioni, la coppia avrebbe affrontato un momento di “crisi”. Nel bene e nel male, come ha scritto Corona stesso. In realtà, la coppia ha sempre mantenuto il massimo riserbo: ad alimentare la presunta rottura è stata la stessa Barbieri, con un lungo messaggio sui social. La modella non si è mai esposta più di tanto, almeno fino a gennaio, per poi evidentemente chiarire. Né Corona né la Barbieri avevano comunque confermato l’indiscrezione, come ulteriore testimonianza del loro desiderio di mantenere il legame privato.

La notizia della dolce attesa è stata comunicata a Carlos. “Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos, ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro”, ha raccontato a Chi. Sulla fidanzata, invece, ha detto: “Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme. (…)Nelle coppie ci sono sempre alti e bassi: a dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo. Ma poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti”. Al momento, il matrimonio non è una priorità per la coppia.