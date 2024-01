Fonte: IPA Fabrizio Corona, è finita con la fidanzata Sara Barbieri

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno vissuto una storia d’amore intensa ma nel totale riserbo. Un paradosso considerato il mestiere dell’ex “re dei paparazzi”, per cui social e comunicazione sono pane quotidiano. Era stato proprio lui a parlarne in un’intervista al settimanale Chi, tessendo le lodi di una ragazza molto più giovane di lui ma che aveva dimostrato di avere maturità da vendere, al punto di parlare persino di nozze (mai avvenute).

Dopo alcune indiscrezioni sulla fine di questa relazione, per la prima volta la Barbieri ha deciso di rompere il silenzio su Instagram con un lungo messaggio sibillino (ma non troppo) che sembra confermare quanto si vocifera da qualche tempo.

Fabrizio Corona, la (ex) fidanzata rompe il silenzio su Instagram

“Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché credo che ognuno a modo suo lo sia – così ha esordito Sara Barbieri in una delle due storie pubblicate su Instagram -. In questi anni sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti, pensando che fosse l’unico modo per proteggere chi mi voleva davvero bene”.

Un quadro affatto rassicurante che sembra riferirsi proprio al periodo vissuto al fianco di Fabrizio Corona, tornato da qualche mese al centro dell’attenzione sia per via delle vicende giudiziarie che per la rinascita tra il nuovo portale e il lavoro. Sara Barbieri, modella di 26 anni più giovane, non aveva mai espresso un pensiero o raccontato la sua versione dei fatti, sempre molto riservata sui social nonostante i tanti follower.

“È un loop e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza – prosegue il post, nel quale rimbomba la eco di storie passate, come quella emblematica di Nina Moric -. Non ho mai condiviso troppo della mia vita personale perché odio il modo in cui vengono usati i social. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno“. Poi un consiglio a “uomini e donne”, “di non aggrapparsi mai a situazioni per la paura di affrontare la vita reale”, di ascoltare “chi vi vuole davvero bene”. “Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi e di non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’. La miglior vendetta è cambiare ‘occhiali’, cadere, reagire e soprattutto vivere”, conclude la Barbieri.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri, gli indizi sulla fine dell’amore

Non è semplice captare indizi o segnali sulla fine di una storia d’amore quando i protagonisti hanno scelto di tenerla per sé, lontano dagli occhi indiscreti del gossip o dei follower sui social. Siamo abituati a sapere tutto di tutti, a conoscere i minimi dettagli di ogni bel momento come di quelli peggiori, di litigi e rotture, messi lì a disposizione di chiunque se ne voglia interessare o dire la sua.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno intrapreso una strada completamente diversa e probabilmente è anche per questa ragione che le parole della modella, che finora non aveva mai scritto nulla del genere, attirano in qualche modo l’attenzione. Se a questo aggiungiamo che sono arrivate subito dopo l’indiscrezione sulla fine della relazione con Corona lanciata dall’Investigatore Social su Instagram, fare “due più due” sembra ancor più semplice.

Di fatto sia lei che lui non hanno mai scritto direttamente di essersi lasciati. Dal canto suo Corona si è limitato a condividere alcuni stralci di un’intervista nella quale alla domanda “Tu sei felice?” risponde con un secco: “Io non sono mai stato felice in tutta la mia vita e non sarò mai felice in tutta quanta la mia vita (…). Sono un infelice di professione“.