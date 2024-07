Fabrizio Corona, suo figlio Carlos in comunità: “Deve finire il suo percorso”

Fabrizio Corona è tornato a parlare delle condizioni di salute del figlio Carlos, in cura in comunità. E intanto dedica dolci parole a Sara Barbieri

Fonte: GettyImages Fabrizio Corona

È un momento speciale per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sta per diventare papà grazie alla compagna Sara Barbieri, a cui ha di recente dedicato un dolce messaggio sui social. E intanto, anche il suo primogenito Carlos sembra stare meglio dopo i recenti problemi di salute.

Fabrizio Corona e le condizioni di salute di Carlos

Fabrizio Corona torna a parlare di Carlos, il figlio avuto con Nina Moric. Ospite a Belve, l’ex re dei paparazzi aveva spiegato che il ragazzo è affetto da una malattia genetica, e in una recente intervista a Chi ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni dopo alcuni problemi riscontrati lo scorso inverno.

“Carlos sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi, è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio”.

A migliorare l’umore del ragazzo è stata anche la notizia dell’imminente arrivo di un fratellino, poiché Fabrizio è in attesa di un figlio dalla compagna Sara Barbieri:“Carlos è felice come non mai, ha un bellissimo rapporto con Sara. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Non sarà da solo”.

Fabrizio Corona, la dedica a Sara Barbieri

Proprio alla sua fidanzata 24enne, Fabrizio ha voluto dedicare delle dolci parole sui social. Smessi per una volta i panni del paparazzo cinico e fuori dagli schemi, ha indossato quelli di compagno premuroso.

Postando uno scatto che lo ritrae in compagnia della ragazza ha scritto: “Poi capita così all’improvviso che ti innamori e l’amore porta con sé tante cose. Essere padre, ancora, in questa nuova vita. Nessuno potrà mai capire come funziona il nostro universo”. Seguono parole da emozionatissimo futuro papà: “Aspettiamo un figlio, aspettiamo il futuro, lo accoglieremo a braccia aperte, una nuova vita.. la bellezza deve essere anche e soprattutto consapevolezza. Intanto è estate. Un’altra splendida estate di libertà”.

La storia tra il re dei paparazzi e la giovane modella

Fabrizio Corona e Sara Barbieri fanno coppia da più di un anno. Solo recentemente, tuttavia, l’ex re dei paparazzi ha cominciato a mostrarsi in pubblico con la sua fidanzata. Sara, che di professione fa la modella, si è vista sul piccolo schermo in pochissime occasioni, preferendo di gran lunga i social.

Parlando di lei a Chi Corona aveva dichiarato: “Ha 26 anni in meno di me, è vero ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri”.

A testimonianza dell’attendibilità delle sue parole, lo scorso mese Fabrizio ha annunciato di essere pronto a diventare papà per la seconda volta proprio grazie alla sua giovane compagna. E in merito al bambino assicura: “Cercherò di raccontargli la vita, di raccontargli che il nostro è un mondo difficile, ma cercherò di lasciarlo libero nelle sue scelte. Non lo metterò in vetrina come ho fatto in passato con i miei affetti. Ma già con Sara non facciamo vita pubblica”.