Fabrizio Corona, la stoccata a Sabrina Ferilli: “Parlerò anche di te”

Fonte: IPA Fabrizio Corona e Sabrina Ferilli

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé. Il re dei paparazzi, dopo aver divulgato numerose informazioni rispetto alla vita privata di Fedez e Chiara Ferragni, sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi.

Fermo nella convinzione di portare avanti la sua linea senza compromessi, ora Corona è pronto a raccontare ulteriori dettagli non solo della storia tra i Ferragnez corredata dalla presenza di Angelica Montini e Achille Lauro, ma risponde a un commento di Sabrina Ferilli avvertendola di voler raccontare qualcosa anche sul suo conto.

Sabrina Ferilli commenta la questione Corona- Ferragnez

Che Fabrizio Corona sia da sempre un personaggio divisivo e poco aperto ai compromessi non è una novità. Il re dei paparazzi, in anni di carriera, ha spesso divulgato informazioni riguardo alla vita personale di personaggi dello spettacolo generando curiosità e polemiche.

Ultime, ma non per importanza, quelle relative al matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni che, ha detta di Corona, è sempre stato denso di non detti e frequentazioni segrete, come quella tra il rapper e Angelica Montini e, forse, il flirt tra l’imprenditrice digitale e Achille Lauro.

Ma cosa c’entra Sabrina Ferilli? Tutto è partito da una dichiarazione di Achille Lauro che, impegnato nei preparativi del Festival di Sanremo 2025, ha commentato gli ultimi risvolti della vicenda senza dare troppo peso alla questione:

Il cantante, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha spiegato: “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti. Sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”.

Un’osservazione che ha trovato il pieno sostegno dell’attrice Sabrina Ferilli, la quale ha commentato un video dell’intervista con delle emoji che applaudono. Un gesto semplice, ma sufficiente a scatenare la reazione di Corona, che non ha gradito questo schierarsi contro di lui.

La risposta di Fabrizio Corona a Sabrina Ferilli

Decisamente contrariato dalla presa di posizione di Sabrina Ferilli, Fabrizio Corona non si è limitato a commentare le dichiarazioni del cantante di Amore disperato, ma ha voluto mettere i puntini sulle i anche rispetto all’attrice.

All’interno delle sue storie Instagram, riprendendo il suo commento, Corona l’ha apostrofata come “donna finta emancipata, simbolo della nuova sinistra ricca, radical chic, snob” continuando con una serie di commenti personali e professionali poco gentili.

Ma non è tutto: Corona ha poi aggiunto che, nella prossima puntata di Falsissimo, il format che ha di fatto aperto una finestra sui retroscena della vita matrimoniale dei Ferragnez, non si limiterà solo a continuare il racconto che ha tenuto incollati gli spettatori, ma parlerà anche di lei e della “violenza sulle donne che lei faceva negli anni 2000”.

Una promessa che non vede l’ombra di timori delle conseguenze da parte del re dei paparazzi, che conclude: “A Sabbrì diffidami pure, come Chiara, come Ignazio, anche tu hai solo un modo per fermarmi… Sparami”.