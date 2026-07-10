Che fine ha fatto Nina Moric: la nuova vita da pittrice

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Nina Moric

Che fine ha fatto Nina Moric? Da qualche tempo la modella è scomparsa dai riflettori, allontanandosi dal mondo della tv per dedicarsi ad altro.

Nina Moric, la nuova vita come pittrice dopo la tv

La modella ed ex compagna di Fabrizio Corona, avrebbe scelto di intraprendere una nuova strada, dopo il successo televisivo, inseguendo la sua passione per la pittura. Nina dunque sarebbe sparita dai radar televisivi per dedicarsi appieno alla produzione di quadri, con mostre organizzate in giro per l’Italia e ottime quotazioni.

Già qualche tempo fa, nel corso di una sua mostra, Nina Moric aveva spiegato di aver iniziato a dipingere sin da quando era piccola e di aver ritrovato questa passione in età adulta, rendendola a poco a poco un lavoro.

“Sin da piccola ho sempre avuto questa grande passione però l’ho abbandonata per motivi lavorativi che in quel momento ho intrapreso – aveva confessato -. Poi a una certo momento della mia vita, stiamo parlando di un po’ di mesi fa, è nato di nuovo questo bisogno di esprimere le mie emozioni tramite la pittura della tela, per me è come una poesia. Sono i pennelli che hanno guidato le mie emozioni. Quello che provo dentro mi porta a dipingere una determinata cosa”

In quell’occasione la modella aveva anche rivelato cosa l’aveva spinta a dipingere. “Non ho cominciato a dipingere per diventare un’artista – aveva confidato – o per dimostrare a qualcuno che so fare qualcos’altro oltre a quello che ho fatto in passato, lo faccio per me stessa. Anche se tutto va male, io continuo a farlo perché è una cosa che mi appartiene, è qualcosa che è diventata una parte di me”.

L’amore (finito) per Fabrizio Corona e il figlio Carlos

Classe 1976, originaria di Zagabria, Nina Moric ha iniziato la sua carriera come attrice quando era giovanissima. Il grande successo però è arrivato nel 1999 con la partecipazione al videoclip di Livin’ la vida loca di Ricky Martin.

Poi l’incontro con Fabrizio Corona e un amore travolgente, ma anche ricco di contraddizioni, segnato dal matrimonio e dalla nascita di Carlos Maria, unico figlio della coppia. La storia con Corona ha cambiato inevitabilmente l’esistenza di Nina, portando nella sua vita anche tanto dolore, come raccontato da lei stessa nella docu-serie dedicata all’ex re dei paparazzi dove aveva rivelato di aver abortito durante il loro legame per potersi dedicare alla sua carriera che all’epoca era all’apice.

“Si fanno errori perché… Si fanno errori e basta, senza giustificare i nostri errori – aveva detto -. L’ha voluto lui, però io l’ho assecondato. Quindi l’ho voluto anch’io. Volevo che mi fermasse. Poi non ne abbiamo più parlato. L’ha voluto lui, però l’ho fatto io alla fine. Ho ucciso due bambini, due gemelli, non ne vado fiera”.

Di fronte alle telecamere Nina aveva poi aggiunto parlando di Corona: “Lui gli ha dato i nomi, pur sapendo che stavo per ucciderli. E si vantava nei bar”. La vicenda era stata poi commentata anche dall’ex re dei paparazzi: “È una ferita che lei a differenza mia, si porta dietro tanto. Io non me la porto dietro – aveva detto -. Però, penso che è una cosa di cui soffre, che rimpiange e che, forse, l’ha portata ad avere tutte le problematiche che ha oggi”.