Fabrizio Corona, multa da 17mila euro: cosa è successo al suo suv

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IPA Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna nuovamente sotto i riflettori: l’ex fotografo dei vip sarebbe finito infatti al centro di una vicenda giudiziaria che riguarderebbe il noleggio di alcune auto di lusso e che si sarebbe conclusa con una sentenza sfavorevole per la società a lui riconducibile. Una storia fatta di fatture non saldate, presunti guasti meccanici, una Jeep lasciata in autostrada e una ricostruzione dei fatti che, secondo il Tribunale di Milano, non coinciderebbe con quanto sostenuto dalla difesa.

Noie legali per Fabrizio Corona: coinvolte due auto di lusso

Si torna a parlare di Fabrizio Corona, ma questa volta niente scoop o polemiche social: a finire sotto la lente d’ingrandimento sarebbe Atena Srl, una società riconducibile a Corona e partecipata quasi interamente dalla madre dell’imprenditore. A quanto pare il giudice del Tribunale di Milano avrebbe respinto l’opposizione presentata dalla società contro un decreto ingiuntivo emesso dopo mesi di insoluti nei confronti di un’azienda specializzata nel noleggio di veicoli.

La decisione comporterebbe il pagamento di 15 mila euro di penale, ai quali si aggiungono 2.500 euro di spese legali, per un totale di 17.500 euro.

Al centro della controversia ci sarebbero ben due automobili di lusso: una Range Rover Sport SVR e una Jeep Wrangler, entrambe noleggiate da Atena Srl. Secondo la versione sostenuta dalla società di Corona, i mezzi avrebbero presentato diversi problemi tecnici che avrebbero causato non pochi disagi, fino a compromettere alcuni impegni professionali dell’ex re dei paparazzi.

Per quanto riguarda la Range Rover, la difesa avrebbe riferito che un presunto guasto al motore avrebbe impedito a Corona di raggiungere due serate in locali notturni, facendogli perdere compensi già concordati. Proprio per questo motivo la società avrebbe ritenuto che il credito vantato dall’autonoleggio dovesse essere compensato con un risarcimento economico.

La ricostruzione però non avrebbe convinto il Tribunale e, nella sentenza, sarebbe stato evidenziato come non sia stata prodotta alcuna documentazione che dimostrasse la segnalazione del presunto guasto meccanico. Un elemento ritenuto determinante nel rigettare la richiesta avanzata dalla difesa.

Il mistero della Jeep senza benzina in autostrada

Come se la vicenda non fosse abbastanza intricata, si sarebbe aggiunto un ulteriore dettaglio, o meglio, un ulteriore debito legato al superamento del chilometraggio previsto dal contratto di noleggio. L’importo avrebbe raggiunto circa 32 mila euro anche se, secondo quanto ricostruito durante il procedimento, la società di autonoleggio avrebbe successivamente applicato uno sconto del 75%, tenendo conto dei rapporti commerciali già esistenti con il cliente.

Ancora più singolare sarebbe però l’episodio riguardante l’altra auto, la Jeep Wrangler: Corona avrebbe raccontato di essere rimasto improvvisamente a piedi durante un viaggio tra Milano e Modena, costringendolo ad abbandonare il veicolo in autostrada.

Quando però il mezzo è stato recuperato dal carro attrezzi, la situazione sarebbe apparsa ben diversa: dai controlli effettuati, infatti, non sarebbero emersi guasti meccanici, bensì la Jeep si sarebbe semplicemente fermata perché il serbatoio era rimasto senza carburante.

A complicare ulteriormente la posizione della società sarebbe poi arrivata anche la testimonianza dell’autista di Corona, che avrebbe confermato come quella sera l’imprenditore fosse comunque riuscito a partecipare all’evento per il quale era atteso, smentendo di fatto la ricostruzione secondo cui il guasto avrebbe compromesso gli impegni lavorativi.

Ovviamente la vicenda non sarebbe terminata qui e, dopo essere rimasta ferma in autostrada, la Jeep sarebbe stata ritrovata con alcuni danni. Secondo il giudice, è plausibile che l’abbandono del veicolo in una situazione tanto rischiosa abbia contribuito al successivo danneggiamento dell’auto e, per questo motivo, avrebbe riconosciuto all’azienda di noleggio anche un ulteriore risarcimento di 2 mila euro per i danni riportati dal mezzo.

Si tratta dunque dell’ennesimo capitolo giudiziario che coinvolge Fabrizio Corona, personaggio che continua a dividere l’opinione pubblica tra sostenitori e detrattori. Se da un lato l’ex fotografo dei vip resta una delle figure più discusse del panorama dello spettacolo italiano, dall’altro le sue vicende legali continuano a far notizia e ad alimentare il dibattito.