Arredare casa con stile pensando anche ai nostri amici a quattro zampe

Tessuti antigraffio, gres effetto legno e cucce nascoste nei mobili: l'interior design contemporaneo accoglie cani e gatti senza perdere eleganza

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels Il divano è la meta prediletta di cani e gatti: la soluzione non è vietarne l'accesso, ma trasformarlo in una fortezza di stile con tessuti ad alte prestazioni

L’idea che convivere con un cane o un gatto imponga di rinunciare a una casa elegante è, per fortuna, un retaggio del passato. Le nostre abitazioni sono sempre più rifugi multifunzionali e gli animali domestici vengono considerati membri della famiglia a tutti gli effetti. Anche l’interior design si è evoluto di conseguenza, superando la vecchia contrapposizione tra estetica e praticità.

Il lusso contemporaneo sta proprio qui: creare ambienti belli da vedere e funzionali per tutti gli abitanti della casa. Progettare uno spazio pet-friendly non vuol dire riempire il salotto di plastica colorata o rassegnarsi a copridivani informi. Chiede piuttosto un approccio intelligente alla scelta dei materiali, alla distribuzione degli spazi e all’integrazione degli arredi.

La scelta dei materiali

Pexels

Quando si progetta uno spazio condiviso con un animale, la scelta dei rivestimenti è il primo passo per una convivenza serena. Il divano, fulcro della zona living e meta prediletta di cani e gatti, deve diventare una fortezza di stile.

La soluzione non è vietarne l’accesso, ma puntare su tessuti ad alte prestazioni. I filati sintetici di nuova generazione, come la microfibra o i tessuti tecnici idrorepellenti e antimacchia, sono piacevoli al tatto e insieme molto resistenti ai graffi, oltre che rapidissimi da pulire.

Pexels

Un alleato inatteso è il velluto a trama fitta: la superficie priva di anelli impedisce alle unghie dei gatti di impigliarsi, e lo rende una scelta tanto lussuosa quanto strategica. Da evitare invece i tessuti a trama larga, come il lino grezzo, la ciniglia o il bouclé. Anche la pelle, per quanto affascinante e facile da spolverare, con il tempo mostra i segni dei graffi in modo irreparabile, a meno di non amare quell’effetto vissuto tipico dello stile industriale o vintage.

Le pavimentazioni

Pexels

Al livello del pavimento le sfide si moltiplicano, perché le superfici orizzontali subiscono l’usura maggiore. Il parquet in legno massello, soprattutto nelle essenze più tenere o con finiture lucide, si graffia facilmente al passaggio concitato di un cane. Per chi non vuole rinunciare all’eleganza materica, però, le alternative di oggi sono ottime. Il gres porcellanato effetto legno o pietra offre un realismo sorprendente unito a durezza e impermeabilità totali, perfetto in caso di piccoli incidenti o zampe infangate al rientro dalla passeggiata. Anche le resine continue e il microcemento hanno un design contemporaneo e minimalista, facilissimo da igienizzare grazie all’assenza di fughe.

Pexels

I tappeti, poi, non vanno sacrificati: darebbero all’ambiente calore e tridimensionalità. Meglio orientarsi su modelli a pelo corto o tessuti piatti, magari lavabili o in fibre sintetiche indoor-outdoor. Un tappeto in PET riciclato o in polipropilene di qualità imita alla perfezione un kilim o un berbero, ma si pulisce con una semplice spugna umida.

Spazi dedicati

Pexels

Il pet-friendly design raggiunge la sua forma più evoluta quando le esigenze dell’animale vengono assorbite dall’architettura d’interni e dai mobili su misura, senza bisogno di accessori aggiunti dopo. Le cucce tradizionali, spesso voluminose e stonate con l’arredo, possono lasciare il posto a nicchie ricavate nelle librerie in cartongesso o alla base di armadiature su misura.

Un mobile basso in soggiorno può ospitare, dietro un’anta traforata che garantisce l’areazione, il rifugio ideale per il riposo del cane, con lo stesso senso di protezione di una tana. Per i gatti, il bisogno di arrampicarsi e di controllare il territorio dall’alto si soddisfa senza i classici alberi tiragraffi in finto peluche: bastano mensole lineari in legno che si mimetizzano con le librerie e disegnano una geometria pulita e scultorea sulle pareti.

Pexels

Anche la zona pappa merita un upgrade. Al posto delle ciotole sparse sul pavimento, si può integrare una piccola stazione di alimentazione nello zoccolo dei mobili della cucina, magari con un cassetto estraibile che sparisce alla vista quando non serve.

Una casa davvero perfetta non è solo bella da vivere, ma anche sicura. Per questo le decorazioni fragili e i vasi preziosi andrebbero collocati su ripiani alti o protetti dentro vetrine eleganti, al riparo da code scodinzolanti e da salti felini improvvisi.