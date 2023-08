I migliori tagli capelli perfetti per dare armonia a un viso tondo

Beauty addicted, innamorata del makeup, ossessionata dai capelli, sempre alla ricerca del (nuovo) profumo preferito. A thing of beauty is a joy forever

Fonte: Getty Images

Chi ha un viso tondo può sfruttare il taglio di capelli per dare maggiore definizione del viso e quindi non solo sfilarlo, ma rendere anche i contorni e i volumi più netti, concentrandosi in particolare sugli zigomi. D’altronde si sa, l’hairstyle ha il potere di cambiare completamente il nostro stile, come dimostra un recente trend virale su TikTok, ma può soprattutto nettamente migliorarlo, valorizzando i nostri punti forti. Vediamo insieme alcuni consigli per scegliere il taglio capelli perfetto se si ha un viso tondo.

Sì e no: cosa scegliere e che cosa evitare

Quello su cui dobbiamo puntare con i nostri capelli è quindi creare maggiore verticalità, che si può ottenere con tagli che consentono di avere più volume alle radici ma contemporaneamente di essere più leggeri lungo le parti laterali. Ci vengono quindi in aiuto le scalature ragionate, che partono poco sopra il mento e che scolpiscono letteralmente il viso, i look asimmetrici, che spostano quindi il volume, e le frange dolci e morbide. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, look molto geometrici e piatti più che contrastare la rotondità, la accentuano, perché tendono ad allargare otticamente il viso, ovvero a creare orizzontalità. Questi funzionano solo nel caso in cui il viso tondo sia piuttosto piccolo e se i capelli sono fini e/o radi, ma bisogna studiare al millimetro il risultato finale. Anche le frange dritte sono “pericolose” in tal senso, ma dipende tutto dal nostro stile personale e da cosa vogliamo comunicare con il nostro hairstyle.

Idee di look per visi tondi

Assecondare la propria texture naturale dei capelli e la forma del proprio viso, magari seguendo i consigli di un professionista, è fondamentale per un look che sia vincente poiché rispecchierà in pieno le vostre caratteristiche. Questo è il nostro punto di partenza: diamo un’occhiata ad alcuni suggerimenti e idee da adattare al vostro stile e alle vostre chiome, perfetti per i visi tondi.

Lo scalato con frangia a tendina

Per la sua struttura morbida e così leggera da essere facile da modificare e adattare, la frangia a tendina è la più indicata in caso di viso tondo e non si vuole rinunciare a questo dettaglio. Può partire all’altezza delle sopracciglia oppure essere ancora più corta nella parte centrale quindi morbidamente scalare verso il resto della chioma, fatto sta che con la sua forma crea una sorta di V che porta verso l’alto, esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Si abbina perfettamente sia ai caschetti che ai tagli medi e lunghi, dando loro maggior definizione e un tocco di dolcezza.

Fonte: Getty Images

Il caschetto spettinato

Il caschetto è innegabilmente uno dei tagli più interessanti e più amati dalle donne: è elegante, chic, pratico e senza tempo, e ne esistono così tanti tipi diversi che sicuramente esiste quello perfetto per ciascuna di noi, comprese quelle con un viso dalla forma tondeggiante. In quest’ultimo caso i bob da provare sono quelli scalati nella parte finale, che sia frontalmente oppure lungo i bordi per smussarsi e dargli più movimento. La lunghezza consigliata è sempre quella che supera il mento, che abbraccia perciò il viso coprendo parzialmente i lati senza però risultare piatto. Questi caschetti si possono portare con o senza frangia, con riga centrale oppure laterale, spostandola magari a seconda del look.

Fonte: Getty Images

Il medio-lungo scalato

Inevitabilmente una chioma particolarmente lunga andrà ad appesantire le radici, sacrificando il volume: questo tenderà ad accentrare la rotondità del viso, in particolare schiacciando la fronte. Un buon compromesso è una taglio medio-lungo, ovvero che arriva più o meno all’altezza del seno: a chi ha capelli molto folti, corposi e crespi permetterà di mantenerli sotto controllo, chi li ha esattamente al contrario fini potrà invece non perdere corposità. Per dare slancio al viso tondo, l’ideale in questo caso è una sfilatura, più o meno importante a seconda della quantità e del tipo di capelli, infatti, può partire dal mento come da poco sotto. La personalizzazione è sempre fondamentale quando si tratta di hairstyle.

Fonte: Getty Images

Il taglio corto asimmetrico

I tagli corti sono un po’ più difficili da adattare se si ha il viso tondo poiché scoprendolo completamente, non vi è la possibilità di lavorare, ma di intervenire esclusivamente sulla fronte e sulla parte superiore, se non si scelgono ovviamente quelli più estremi e cortissimi. Come fare dunque? Si possono scegliere forme che puntano tutto sul volume alle radici, magari cadendo morbidamente sulla fronte con una frangetta sfilata. Le asimmetrie sono strategiche su questi tipi di look, ottenuta lasciano i capelli leggermente più lunghi e creando una riga laterale più o meno netta. Per esempio, si può indossare un pixie cut leggermente più lungo e morbido di uno classico.

Fonte: Getty Images

I tagli di tendenza: mullet, shag, wolf cut, ecc

I tagli più di tendenza in queste ultime stagioni, ovvero mullet, shag e derivati, tornano molto utili alla causa dei visi tondi. Di ispirazione anni ’70 dall’animo rock e dallo stile decisamente cool, sono molto scalati e “svuotati” nelle zone laterali, più o meno a seconda di quanto si voglia osare e sperimentare. In ogni caso, con loro non si corre il rischio che i capelli si espandano orizzontalmente anche quando lunghi, ma anzi, posso essere molto verticali. Dato che vanno sempre abbinati a una frangia, sono ideali in questi casi quelle sfilate e leggere, anche lunghe ma quasi trasparenti, che donano equilibrio e possono essere portate anche a tendina.