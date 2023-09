Capelli lunghi: le ispirazioni di tendenza per autunno inverno 2023-24

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Le tendenze capelli lunghi per la stagione FW 23/24

I capelli lunghi hanno sempre il loro fascino e per la prossima stagione FW 23/24 tornano di tendenza dopo aver visto dominare i trend da tagli medi, corti e a caschetto.

Per la stagione fredda però si torna ai grandi classici, con chiome lunghe e leggermente scalate con tagli che prendono ispirazione dagli anni ’90 e asciugature voluminose che strizzano l’occhio alle super top-model del passato. Attenzione alla salute del capello, che deve essere idratato e luminoso. Immancabili anche le tendenze colore, che per l’autunno-inverno 2023/24 si focalizzano su nuance che evocano i colori della natura. Con qualche eccezione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle tendenze capelli lunghi.

Capelli lunghi, le tendenza autunno-inverno 23/24

Grande tendenza per la stagione FW 23/24 i capelli lunghi si riprendono un posto d’onore dopo essere stati messi da parte negli scorsi mesi per fare spazio a caschetti e pixie cut. «Per questo autunno tutto girerà intorno alla materia prima, soprattutto se parliamo di capelli lunghi e chiome XXL» inizia a spiegare Alex Cappelletti, Salon Director di TONI&GUY Bologna.

«Mai come oggi il capello sano, vitale e splendente è tornato di tendenza, e sarà il focus attorno al quale si potranno progettare tutti i look. L’attenzione è quindi focalizzata nei confronti della cura e salute dell’intera chioma, evitando trattamenti troppo aggressivi che ne potrebbero pregiudicare la vitalità. Tema centrale per l’autunno-inverno 2023/24 sarà la natura del capello, anche in termini di tessitura naturale che dovrà essere esaltata al massimo, creando tagli e scalature comode e facili da gestire. Stessa filosofia anche per quanto riguarda i colori e le tinte, che si focalizzano su nuance ispirate ai colori della terra e della natura».

«Altro accessorio a sarà impossibile rinunciare è la frangia, in tutte le sue declinazioni, da abbinare ad una chioma lunga. Il binomio frangia e capelli lunghi sarà ovunque».

Capelli lunghi: lisci e mossi. I trend

E per quanto riguarda lo styling? «Da una parte abbiamo una tendenza che vuole mostrare ed esibire il capello al naturale, sfoggiando la texture più spontanea. Ad esempio, nei capelli ricci sì al diffusore ed a prodotti idratanti che esaltano il riccio nella sua naturalezza, mentre si fanno da parte ferri arricciacapelli e piastre che al contrario “forzano” il capello in movimenti e onde artificiali».

«In contrasto alla tendenza super naturale, c’è un trend che serpeggia già da qualche mese e si tratta del ritorno all’asciugatura voluminosa e blowout in stile anni ’90, con l’uso sapiente di prodotti per lo styling – come mousse e lacca – per dare ai capelli lunghi un volume estremo: esaltandone la tessitura e sottolineando in questo modo la salute e la qualità dei capelli».

Capelli lunghi scalati: i tagli anni ’90

Per l’autunno inverno 2023/24 le tendenze capelli lunghi vedono il ritorno di un grande trend del passato, ovvero le scalature. Estremamente di tendenza negli anni ’90, vengono riproposte per la nuova stagione dando alla chioma un leggero tocco wild, conferendo all’interno hairlook un aspetto originale.

«Assolutamente sì. Lo stile che vedremo ovunque per la FW 23/24 è il “90 supermodels” ovvero una celebrazione degli hairlook delle modelle superstar degli anni ’90. Il look di riferimento è quello di Cindy Crawford, quindi capelli lunghi, scalatura alta e piega supercharged ad esaltarne volume e movimento. Il finishing è poi brillante, lussuoso ed asciutto.

Ma non solo. Se è vero che la parola d’ordine per la prossima stagione è “supervolume” allora prepariamoci anche a vedere il ritorno di alcuni prodotti per lo styling che fino a questo momento erano stati messi da parte. Parliamo dunque di mousse e lacca. Indispensabili per regalare all’asciugatura un aspetto voluminoso» continua l’esperto.

Hush Cut: dalla Corea il nuovo trend

«Altro stile da tenere d’occhio sarà l’Hush Cut un taglio che arriva dalla Corea ed è caratterizzato dalla combinazione di una frangia scalata con lunghezze estreme. È infatti proprio la frangia a tornare di tendenza per questa stagione sulle chiome lunghe, dopo averci abbandonato per qualche mese».

«Lo stile è pensato per dare movimento e profondità ai capelli lisci (come quelli asiatici) caratterizzati da una tessitura naturale molto dritta e statica. In questo modo, grazie all’aggiunta della frangia – morbida e sfilata – il taglio prende nuova vita, complici anche le scalature che regalano dinamicità e movimento all’intero hairlook.

Per quanto riguarda lo styling, in questo caso spazio ad asciugature poco strutturate, che evocano un mood casual e naturale, esaltando le caratteristiche del taglio. Non solo per chiome extra lisce, l’Hush Cut è bellissimo anche sui capelli ricci, da arricchire con una frangia naturalmente mossa a coronamento dell’hairlook».

Tendenze capelli FW 2023/24: il ritorno della frangia

Scalata, bombata, a tendina o che copre tutta la fronte, fil rouge delle tendenze capelli lunghi autunno-inverno 2023/24 torna la frangia che mette d’accordo tutti e impreziosisce anche l’hairlook più semplice».

«La frangia a tendina – o curtains bangs – continuerà ad essere la protagonista della stagione. La nuova declinazione, più larga e lunga, si chiama “Wide Curtain Bangs”ed è ideale per creare un effetto più definito e meno sfilato.

Spazio anche alla “Bottleneck fringe” decisamente più corta e che si apre sulla fronte. Confermato anche il ritorno della iconica “Birkin bangs” una frangia ispirata a Jane Birkin che accarezza dolcemente le sopracciglia in maniera super morbida e che si integra perfettamente col resto del taglio, a tal punto da funzionare alla perfezione sia coi capelli sciolti che raccolti. Per un instant french touch sempre elegante».

Capelli lunghi: i colori da provare per l’autunno-inverno 23/24

Attenzione anche al colore per quanto riguarda le tendenze capelli lunghi che devono rappresentare le emozioni e dare energia. La stagione alle porte fa riflettere dunque sui cambiamenti della società, ponendo l’attenzione alla natura e alla tecnologia, in un mondo in equilibrio tra passato e futuro.

“Bruno the Goth”, il trend in stile Mercoledì Addams

«Spazio quindi a nuance gotiche come il “Bruno the Goth” – ancora in trend lo stile di Mercoledì Addams – che incorpora l’estetica mistica degli anni ’90 ed un castano scuro extra dark con all’interno tracce di viola prugna».

“Organic Espresso”, castano e luminoso

«In esatta contrapposizione ci sono le chiome che invece evocano i colori avvolgenti della terra, con sfumature organiche e calmanti. Ne è un esempio la nuance “Organic Espresso” di Nicola Peltz Beckham, un castano luminoso e gloss che esalta la salute della chioma» continuano da TONI & GUY.

“Salted Caramel”: il nuovo biondo dorato

E per chi ama i capelli biondi? «In questo caso, le tendenze propongono il nuovo colore “Salted Caramel” un biondo caldo e leggermente dorato, evoluzione del biondo miele, che crea una transizione dai toni freddi a quelli caldi».

“Auburn red” per chi ama i capelli rame

«Infine, si riconferma la tendenza dei capelli rame con “Auburn red” che rappresentano la forza e l’energia che ci connette al legame con la terra e la natura» concludono dal brand.