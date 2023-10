Caffé: i benefici di bellezza per viso, corpo e capelli

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock I benefici del caffè per pelle, corpo e capelli

Molto più di una bevanda da consumare al mattino. Il caffè ha la capacità di risvegliare l’intero organismo agendo in maniera positiva non solo sul nostro stato emotivo ma anche su pelle, corpo e capelli. Grazie alla presenza degli antiossidanti (i fenoli) il caffè agisce sui radicali liberi, rallentando così il processo di invecchiamento. Non solo, conclamate sono le proprietà drenanti e tonificanti del caffè, motivo per cui viene utilizzato come ingrediente all’interno delle creme anti-cellulite. Infine, la caffeina riesce a risvegliare il microcircolo, diventando una vera alleata di bellezza contro occhiaie e borse sotto gli occhi. Tutti i benefici del caffè da scoprire.

Caffè: i benefici di bellezza per pelle, corpo e capelli

Nota nel mondo cosmetico per le sue proprietà anti-aging, tonificanti e drenanti la caffeina è un ingrediente di bellezza da tempo affermato e presente all’interno di moltissime formulazioni. Solitamente utilizzata nei trattamenti corpo, i cosmetici alla caffeina possono essere presenti anche nella skincare viso – come i trattamenti anti-occhiaie – o per i capelli, poiché il caffè aiuta a decongestionare e rivitalizzare il cuoio capelluto.

Caffè: i trattamenti corpo drenanti e anti-cellulite

Chimicamente la caffeina è un alcaloide, motivo per cui stimola l’attivazione della lipasi, un enzima che catalizza l’idrolisi dei trigliceridi in glicerolo e acidi grassi. Questa caratteristica ha reso il caffè uno degli ingredienti superstar in fatto di creme e trattamenti anti-cellulite, aiutando a smuovere i depositi adiposi e favorire il drenaggio. Inoltre, si ritiene che la caffeina possa agire efficacemente anche sull’aspetto della pelle a “buccia d’arancia” attivando il microcircolo, dilatando i vasi sanguigni e migliorando il flusso venoso complessivo.

Collistar, Crio-Gel Anticellulite

Dalla Ricerca Collistar, una nuova combinazione di attivi per una strategia globale contro la cellulite. Un mix di alfa-idrossi-acidi vegetali lifta immediatamente la pelle e minimizza le imperfezioni. La Centella Asiatica contrasta la perdita di elasticità e assicura un’azione lifting progressiva. Azione anticellulite potenziata sui diversi fattori che causano l’inestetismo: accumuli adiposi e alterazione del microcircolo. Due potenti principi attivi, Pepe Rosa e Caffeina, intervengono a tre livelli sugli accumuli adiposi.

Offerta Collistar Crio-Gel Anticellulite Crema Effetto-Freddo

Rush Pharma, Thermoslim crema anticellulite

Crema termogenica da massaggio che contrasta sia il grasso localizzato che la cellulite. Estratto di Peperoncino Biologico e Oleoresina di Capsico ad azione riscaldante che in associazione a oli essenziali come l’Estratto di Peperoncino Biologico, Oleoresina di Capsico, Rosmarino, Arancio Dolce, Ginepro Yugo, Salvia, Luppolo coadiuvano il trattamento snellente rimodellante Rosmarino Ginepro Yugo Salvia Luppolo e Olio essenziale di Arancio dolce per un trattamento elasticizzante.

Rush Pharma Thermoslim crema anticellulite

L’Erbolario, Crio Sinergia

Per contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite si può contare sull’intensa azione d’urto di questa Crema, che trae le sue proprietà drenanti, leviganti e compattanti da un efficacissimo pool di ben 15 attivi di origine naturale. Caffè Verde, Stevia e Flavonoidi di Bergamotto di Calabria agiscono in sinergia con l’Escina da Ippocastano in funzione liporiducente, per rendere la pelle più tonica ed elastica. Inoltre, il Mentolo naturale apporta un piacevole effetto freddo che favorisce il destoccaggio dei grassi.

L'Erbolario Crio Sinergia Crema Anticellulite Effetto Freddo Con Caffè Verde

Caffè e caffeina: i benefici decongestionanti per il contorno occhi

Il caffè è una delle fonti di antiossidanti naturali, motivo per cui, questo ingrediente è sempre più spesso incluso all’interno delle formulazione skincare. Agendo (come nel caso della cellulite) sul ristagno dei liquidi, la caffeina è un ottimo alleato di bellezza anche in caso di occhiaie e borse sotto gli occhi poiché aiuta a diminuire i gonfiori stimolando il microcircolo.

Dunque, grazie al suo potere energizzante e tonificante la caffeina è nota per agire efficacemente sulla stanchezza del viso. Essendo infatti un vasocostrittore aiuta ad attenuare borse e occhiaie ad azione drenante, motivo per cui le creme per il contorno occhi con caffeina sono particolarmente efficaci.

The INKEY List, Caffeine Eye Cream

Proprio come il tuo caffè al mattino, la Caffeine Eye Cream è il perfetto risveglio per i tuoi occhi. Questa crema, agisce direttamente sulla zona sotto agli occhi, aiuta a ridurre la comparsa di borse e occhiaie. Oltre alla caffeina (che aiuta ad alleviare la ritenzione idrica) all’interno della formula anche il peptide Matrixyl 3000™ che leviga la texture cutanea e riduce le linee sottili.

The INKEY List Caffeine Eye Cream crema contorno occhi alla caffeina

Korff, Eye Zone Contorno Occhi Borse e Occhiaie

Contorno occhi arricchito con estratto di Papavero, Caffeina e Vitamina PP che attenua borse ed occhiaie grazie ad un’efficace azione antigonfiore e antifatica. Attivi specifici riducono le occhiaie e migliorano l’elasticità del contorno occhi, rendendolo più tonico e compatto.

Offerta Korff Eye Zone Contorno Occhi Borse e Occhiaie

CeraVe, Eye Repair Cream Reduces Dark Circles&Puffiness

Crema contorno cchi è oftalmologicamente testata e presenta una formula non grassa, ad assorbimento rapido e senza profumo che agisce per ridurre al minimo l’aspetto delle occhiaie e del gonfiore degli occhi. La formula contiene al suo interno tre ceramidi essenziali, acido ialuronico, niacinamide e un complesso marino e botanico per aiutare a illuminare l’intera zona degli occhi.

CeraVe Eye Repair Cream Reduces Dark Circles&Puffiness

Caffè: i benefici anti caduta per il cuoio capelluto

La caffeina inoltre agisce anche sul benessere dei capelli, aiutando a esfoliare il cuoio capelluto e a stimolare i follicoli piliferi, favorendo quindi la crescita sana dei capelli. Come? Le sue proprietà energizzanti agiscono sulla stimolazione della circolazione sanguigna del cuoio capelluto. Così facendo i bulbi piliferi saranno più forti e si promuoverà una ricrescita sana e forte. Inoltre il caffè, avendo un pH inferiore a quello dell’acqua, appiattisce le cuticole regalando lucentezza e morbidezza all’intera chioma.

Ulti Paris, Shampoo anticaduta

Con caffeina, rosmarino, olio di argan e biotina questo shampoo aiuta a prevenire la caduta dei capelli e riducendone la caduta del 71%. Uno studio condotto sotto controllo dermatologico su 20 persone per 84 giorni ha mostrato: una riduzione della caduta dei capelli del 25% dopo 1 mese. Una diminuzione della caduta dei capelli del 52% dopo 2 mesi. Una diminuzione della caduta dei capelli del 71% dopo 3 mesi.

Ulti Paris Shampoo anticaduta con caffeina, rosmarino, olio di argan, biotina

Vitalcare Swiss, Shampoo alla Caffeina

Lo Shampoo capelli Caffeina Vitalcare è studiato per contribuire al rafforzamento del capello e per contrastare la caduta, grazie alle proprietà rinforzanti e rinvigorenti di questo potente principio attivo; è stato infatti dimostrato che questo attivo aiuta a prevenire la caduta dei capelli. La sua formula esclusiva è arricchita con Pantenolo e Taurina, che contribuiscono a dare forza e vitalità al capello, lasciando una piacevole sensazione di freschezza nel cuoio capelluto.

Offerta Vitalcare Swiss Shampoo alla Caffeina energizzante e fortificante

Dr. Organic, Shampoo Stimolante Al Caffè

Una linea al caffè con vitamine del gruppo B, peperoncino, guaranà e una speciale combinazione di oli essenziali naturali per stimolare la ricrescita e prevenire la caduta dei capelli. Con l’applicazione di questo shampoo biologico e stimolante per capelli e cuoio capelluto, la capigliatura diventerà più forte dalla radice alle punte.

Dr. Organic Shampoo Stimolante Al Caffè