La beauty routine definitiva per eliminare gli inestetismi della cellulite

C’è voglia di primavera, di giornate passate all’aria aperta, di movimento, di viaggi. Se tirando fuori dall’armadio gli abiti leggeri è capitato anche a te di vederti e sentirti gonfia, con la pelle spenta, di notare ritenzione idrica e buccia d’arancia, tranquilla, sei in buona compagnia.

La cellulite è un inestetismo che colpisce la maggioranza delle donne, a prescindere dalla loro età, dal peso e dalla forma fisica. A volte è associata a un problema di circolazione, da risolvere grazie all’aiuto del medico. Spesso è, invece, l’effetto di una vita sedentaria, cattive abitudini alimentari e un abbigliamento inadatto e troppo attillato.

C’è però una buona notizia! Con la giusta idratazione, la corretta attività fisica e i prodotti adatti, è possibile ridurre i gonfiori, la buccia d’arancia e ritrovare un aspetto liscio e levigato di gambe e glutei.

Grazie agli esperti di Iodase, il brand italiano che da 30 anni si occupa di bellezza del corpo, abbiamo selezionato per te i trattamenti cosmetici più efficaci per combattere gli inestetismi della cellulite nei diversi stadi, sfruttando l’uso di principi attivi sicuri e testati dermatologicamente

Scegli il prodotto che fa per te, in base ai tuoi gusti e alle tue abitudini, e ricordati di usarlo con costanza, applicandolo nel modo corretto.

Stop alla pigrizia, basta scuse e inizia subito la tua nuova beauty routine!

La praticità delle creme

Vita frenetica, piena di impegni e sempre di corsa? Scegli le creme.

Facili da applicare, con texture gradevoli e di veloce assorbimento, le creme anticellulite sono efficaci già dalle prime settimane di utilizzo.

Per la cellulite al primo stadio con una forte ritenzione idrica, puoi usare la rinfrescante Iodase Dren, con Rusco, Quercetina, Sambuco e Acido Ximeninico, che riduce il gonfiore, i ristagni di liquidi e l’aspetto della pelle a buccia d’arancia.

Se la tua è una cellulite profonda cioè edematosa, fibrosa, con fastidiosi noduli che risultano persino duri al tatto, scegli Iodase Actisom® che, grazie alla tecnologia del suo carrier, sfrutta le proprietà dell’Escina combinate a quelle di Guaranà e Caffeina contribuendo a contrastare i depositi di grasso. Ha un effetto caldo sulla pelle.

Soffri anche di fragilità capillare? Iodase Actisom® Ice, con Centella, Rusco e Ginkgo è la crema anti cellulite che fa al caso tuo. Il suo effetto fresco rende la pelle levigata e compatta, mentre dona immediato sollievo alle gambe pesanti.

Ricordati di massaggiare con cura le zone interessate attraverso movimenti circolari, almeno due volte al giorno, preferibilmente mattina e sera.

La tenacia dei fanghi

Ami ritagliarti momenti di relax tutti per te e concederti del tempo per una beauty routine da spa?

Il trattamento d’urto dei fanghi, contro gonfiore, ritenzione e adipe localizzato, fa al caso tuo.

Il fango anticellulite mescola caratteristiche osmotiche, che permettono di cedere principi nutritivi alla pelle, a quelle drenanti e snellenti, con effetti visibili già dalla prima applicazione.

Se vuoi ridurre la cellulite con ritenzione idrica, scegli Iodase Fango Dren che con due sole applicazioni a settimana, riduce il gonfiore e la pesantezza delle gambe. Iodase Fango Double Effect, con Ananas, Centella e Caffeina, aiuta invece a modellare la silhouette riducendo gli accumuli di adipe.

I fanghi Iodase sono facili da applicare, non colano, vanno tenuti in posa dai 35 ai 50 minuti e si risciacquano sotto la doccia.

Il piacere degli olii e del gel

Se preferisci un’azione urto e intensa, puoi massaggiare la pelle con Iodase Actisom® Forte. Guaranà, Ginkgo e Acido Ximeninico contenuti in flaconcini da 10 ml ti aiuteranno a contrastare la cellulite più resistente e a ridefinire i contorni di gambe e glutei. Gli olii vegetali sono il punto di forza del trattamento anti cellulite spray Iodase Cell Fit, innovativo prodotto da spruzzare che puoi usare con praticità in palestra, in viaggio, ovunque ti trovi e se non hai molto tempo per eseguire un massaggio.

E per una sferzata di freschezza e leggerezza sulle gambe prova Venactis Gel, che mescola i fitosomi di Escina che intervengono sulla scarsa microcircolazione, alle proprietà vasoprotettrici dell’estratto di Rusco.

I prodotti Iodase possono essere acquistati sia online che in farmacia.

Goditi la bella stagione con il piacere di una pelle liscia e sgonfia: è il momento di prenderti cura di te.