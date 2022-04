In forma dopo i 50 anni! Scopri i segreti per rassodare la pelle più matura

Consapevolezza, sicurezza in sé stesse, traguardi professionali e familiari raggiunti: i 50 anni sono la nuova età dell’oro, che regala molte soddisfazioni alle donne. Eppure, come succede in ogni stagione della vita, l’arrivo della menopausa modifica le nostre abitudini e la nostra forma fisica.

Se noti che il tuo corpo inizia a rilassarsi e che la pelle è diventata meno elastica, tranquilla, è tutto normale. Il metabolismo rallentato ammorbidisce le forme, mentre l’abbassamento della produzione degli estrogeni porta naturalmente a una riduzione della compattezza e della densità del derma, lo strato più profondo della pelle.

È tuttavia possibile ridurre gli inestetismi che possono arrivare dopo i 50 anni e recuperare luminosità e vigore con poche semplici regole e con una beauty routine quotidiana che utilizzi prodotti specifici studiati per le pelli mature.

Vivi una vita serena

Un consiglio valido per ogni età, ma davvero efficace. Ridurre lo stress aiuta a produrre meno cortisolo e a mantenere la pelle sana più a lungo. Una vita rilassata, inoltre, ti fa riposare di più e il sonno è un vero elisir di bellezza.

Mangia sano e fai attività fisica ogni giorno

Elimina o contieni i grassi, gli zuccheri e l’alcol, che favoriscono l’ossidazione della pelle, invecchiandola. Bevi molta acqua e prova ad allenarti ogni giorno, non solo con esercizi cardio, ma anche con quelli di forza che tonificano muscoli e pelle e danno un aspetto meno flaccido.

Esfolia la pelle

Ricordati di usare lo scrub, soprattutto prima dell’applicazione di prodotti specifici per contrastare gli inestetismi cutanei.

Lo Scrub corpo di Iodase, con microgranuli di nocciole e mandorle, è ricco di principi attivi nutrienti che rigenerano la pelle e la preparano ai trattamenti successivi. Da usare due volte alla settimana, sotto la doccia o nel bagno, lascia la pelle morbida, levigata e priva di impurità.

Idrata e nutri

Le pelli mature tendono a diventare secche e screpolate, perché perdono idratazione. Per questo motivo è importante utilizzare creme ricche e nutrienti che le mantengano in forma. Iodase Nutrafil è un burro per il corpo che, grazie alla presenza di karitè, olio di jojoba e squalene vegetale, fornisce nutrimento alla pelle e la idrata in profondità. Da applicare tutti i giorni con movimenti circolari per almeno 4 settimane.

Riduci gli accumuli di grasso

Burro di Karité, Olio di Jojoba, Olio di Lino, Olio di Borragine, Olio di Mandorla, Olio di Oliva.

Con i fitocomplessi di Iodase Slim Fit, estratti dalla pianta carnivora Drosera Ramantacea, aiuti a rimodellare la pelle e a renderla più tonica, lavorando sugli accumuli di grasso. Il trattamento va spruzzato sulle parti interessate e massaggiato con cura fino al completo assorbimento. Dopo qualche settimana di utilizzo costante noterai una silhouette più snella e dall’aspetto più sano.

Risveglia i tessuti

Per ridensificare il tessuto cutaneo e dare un effetto lifting alla pelle, in modo da renderla più compatta e rassodata, puoi usare il trattamento total body Iodase Ultra Lift Crema. Studiato per le pelli mature, risveglia l’attività dei fibroblasti e ripristina la produzione di collagene. Il burro di karitè e l’olio di argan, inoltre, nutrono e rendono la pelle morbidissima.

Sfrutta le ore notturne

La lotta agli inestetismi non riposa mai! Prima di andare a dormire, applica Night Pump di Iodase. È un trattamento in crema che contiene principi attivi in grado di lavorare sulle adiposità localizzate mentre dormi, favorendo il rimodellamento. Facile da applicare, con movimenti circolari, al risveglio ti regalerà la sensazione di una pelle liscia ed elastica.