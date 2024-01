Occhiaie addio: l’ingrediente segreto e low cost

Fonte: iStock Occhiaie: i migliori prodotti a base di caffeina

Le occhiaie sono spesso delle antipatiche compagne di vita di molte donne e uomini; c’è chi le ha fin da piccolo o piccola e che quindi sono prettamente legate a una predisposizione genetica ma molto spesso sono un mix di stile di vita poco sano e caratteristiche individuali.

Questa zona del viso è infatti particolarmente vulnerabile in quanto la pelle intorno agli occhi è più sottile rispetto ad altre aree del viso. Questa sottigliezza può rendere più evidenti i vasi sanguigni e dare l’aspetto delle occhiaie. La dilatazione di tali sottili vasi sanguigni può essere dovuto a diversi fattori, tra cui stanchezza, mancanza di sonno, stress o l’esposizione a fattori ambientali come l’inquinamento atmosferico e il fumo di sigaretta ma anche un’ alimentazione povera di nutrienti essenziali, come vitamine e minerali.

Come sempre, la ripetuta esposizione al sole può aumentare la melanina accentuando le occhiaie e velocizzare l’invecchiamento della pelle che, con il passare degli anni, produce meno collagene e fa perdere il grasso cutaneo del volto accentuando la conca sotto all’occhio.

Il potere della caffeina contro le occhiaie

La caffeina è spesso citata per i suoi potenziali benefici nel ridurre l’aspetto delle occhiaie sotto gli occhi per le sue numerose proprietà. In primis, la caffeina ha proprietà vasocostrittrici, il che significa che può restringere i vasi sanguigni. Le occhiaie spesso sono causate dalla dilatazione dei vasi sanguigni sotto la pelle intorno agli occhi. Applicare prodotti a base di caffeina può contribuire a ridurre questa dilatazione e a migliorare l’aspetto delle occhiaie. Inoltre, la caffeina ha anche proprietà antinfiammatorie, che possono contribuire a ridurre il gonfiore intorno agli occhi.

Patch contorno occhi alla caffeina

I “patch oculari” o “maschere per il contorno degli occhi” sono prodotti cosmetici progettati per fornire idratazione, rafforzare e lenire la pelle intorno agli occhi. Oltre a essere una piacevole coccola e momento di relax, per le sue capacità occlusive aumentano il potere di penetrazione dei principi attivi garantendo il massimo dell’idratazione, leniscono la zona perioculare ed in particolare quelli a base di caffeina aumentano le naturali proprietà vasocostrittrici del principio attivo naturale.

Se ancora non conosci il viralissimo brand Yepoda, potresti iniziare proprio da questo loro prodotto best seller: i The Depuff Eyeespresso, i patch contorno occhi alla caffeina e tè verde. La combinazione di questi due ingredienti aumenta il potere decongestionate del singolo; inoltre, ogni patch è imbevuto nell’aloe vera e nella calendula per garantire la massima idratazione. La confezione contiene 30 paia di patch e sono biodegradabili: basteranno solo 15 minuti di applicazione… il tempo di bere un caffè!

Yepoda THE DEPUFF EYESPRESSO - Patch contorno occhi con caffeina e tè verde

Una tazza di caffè per i tuoi occhi… i patch occhi di Doppeltree, il brand di San Francisco che utilizza solo ingredienti biologici naturali, sostenibili e cruelty free, sono imbevuti di caffeina e aloe vera. Sono in gel trasparente per garantire la massima discrezione e essere utilizzati anche in viaggio o per uscire a fare la spesa. La confezione ne contiene 30 paia ma una volta provati non li mollerai più ( e se non ci credi, leggi le recensioni di chi li ha già provati!).

Doppeltree Caffeina Patch Occhi Occhiaie e Borse

Siero contorno occhi alla caffeina

ome un doppio espresso per gli occhi stanchi, il siero per le occhiaie di Revolution Skincare contiene caffeina che aiuta a schiarire l’aspetto delle occhiaie. La combinazione con l’Acido Ialuronico aiuta a migliorare l’aspetto dell’area sotto gli occhi e a rimpolpare le linee sottili causate dalla disidratazione della delicata pelle del contorno occhi. Ideale da applicare sulla pelle pulita prima di applicare il correttore o il fondotinta, si stende facilmente con l’anulare tamponando delicatamente 1-2 gocce intorno all’osso orbitale (l’area ossea che circonda l’occhio, compresa la parte superiore delle guance e l’osso sopraccigliare). Perfetto per le pelli sensibili perché senza profumo e senza alcool.

Offerta Makeup Revolution Siero Contorno Occhi al 5% di Caffeina e Acido Ialuronico

A differenza di altre creme contro le occhiaie, il siero roll-on in metallo a base di caffeina, oltre ad essere un mix molto efficace grazie alla combinazione con la vitamina C e i peptidi, scivola dolcemente sulla pelle regalandoti una coccola per il viso durante la tua skincare routine. Inoltre si assorbe senza sforzo per donarti occhi definiti e rialzati.

The Wolf Project Wolf Project Roll-on per gli Occhi alla Caffeina, Vitamina C e Peptidi

Crema contorno occhi alla caffeina

Dr. Nature ha ideato un contorno occhi che combina acido ialuronico, caffeina e chaga: mentre l’acido ialuronico rimpolpa immediatamente il contorno occhi con il suo effetto antiocchiaie ed antirughe e la caffeina è vasodilatatrice e schiarente, il Chaga è un fungo adattogeno apprezzato per le sue proprietà energizzanti, idratanti e antiossidanti, aiuta la pelle a combattere lo stress e le aggressioni esterne. Da provare!

Dr. Nature Crema contorno occhi per pelli sensibili senza profumo

Uomini e donne sono diversi anche quando si tratta di pelle: l’ormone testosterone determina le caratteristiche maschili della pelle e le conferisce una struttura diversa da quella della donna. Infatti questo ormone provoca un aumento dello spessore cutaneo, il che spiega perché la pelle degli uomini sia circa il 25% più spessa di quella delle donne. Inoltre, oltre ad essere più spessa, la pelle degli uomini è più dura.

Per questo anche il contorno occhi dev’essere diverso tra uomo e donna: tra i migliori in commercio, il Collistar attivi puri specifico per uomini. Il prodotto contiene selezionati principi attivi dermoaffini fondamentali per la salute della pelle, proposti in forma pura per garantire massima efficacia, azione mirata, elevata sicurezza. Specifica per l’uomo, la texture è confortevole, ricca ma non grassa e di facile assorbimento. Anche in questo caso, la caffeina, con la sua azione drenante sul ristagno dei liquidi, diventa protagonista in quanto attenua borse, gonfiori e segni di stanchezza.

Offerta Collistar Collistar Attivi Puri Uomo caffeina anti-età

Correttore alla caffeina

Se ti dicessi che esiste un correttore multitasking che perfeziona, illumina, idrata, no trasfer che dura fino a 24 ore e infuso nella caffeina per curare il tuo contorno occhi mentre copra le discromie?

Si tratta di Revlon ColorStay Skin Awaken 5-in-1 Concealer con caffeina e vitamina C, disponibile in 4 colorazioni dal finish naturale che spaziano dal chiaro, al medio, all’intenso e all’universale.

Revlon Revlon ColorStay Skin Awaken 5-in-1 Concealer con caffeina e vitamina C

Ricorda che la caffeina è un ottimo alleato contro le tue occhiaie ma per ridurre in modo efficace e duraturo le occhiaie, è importante adottare un approccio complessivo che includa una buona dose di sonno ( almeno 7-8 ore a notte), una corretta idratazione anche dall’interno bevendo almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, una dieta equilibrata ricca di antiossidanti può sostenere la salute della pelle e il costante utilizzo di creme solari per proteggere la pelle dal danneggiamento causato dai raggi UV.

