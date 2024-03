Patch occhi per dire addio alle occhiaie. Quelli di Miriam Leone sono in idrogel, e funzionano

Una coccola per il tuo contorno occhi e per ottenere un viso fresco e riposato come la bella attrice: il segreto? L'idratazione profonda

Sì, Miriam Leone si unisce al club delle occhiaie.

Forse stanchissima dopo una notte insonne, essendo da poco diventata mamma del piccolo Orlando di pochi mesi, ha condiviso un selfie senza trucco su Instagram mostrando il suo metodo per contrastare il gonfiore nella zona oculare e ravvivare lo sguardo: i patch occhi in idrogel.

Cosa sono i patch per il contorno occhi

I patch occhi sono piccole maschere adesive progettate per essere applicate sotto gli occhi e sono progettati per ridurre il gonfiore, le occhiaie e le rughe sotto gli occhi, fornendo un effetto rinfrescante e rivitalizzante alla zona. Sono generalmente realizzati con materiali come idrogel o tessuto imbevuto di sostanze nutrienti e idratanti; vengono utilizzati per brevi periodi di tempo, spesso come trattamenti occasionali o per prepararsi a eventi speciali, poiché possono offrire un aspetto più fresco e riposato alla pelle intorno agli occhi.

Miriam Leone ha scelto proprio dei patch in idrogel, ancora più freschi rispetto a quelli in tessuto e arricchiti di attivi, perfetti non solo per ridurre il gonfiore ma anche per illuminare la zona e idratarla per un effetto anti-age.

Perché l’idrogel? L’idrogel è una miscela di gel la cui struttura molecolare è quasi identica a quella della pelle. Una volta a contatto con la pelle, inizia a trasferire tutti i nutrienti delle maschere direttamente negli strati più profondi del derma, lo spesso strato che si trova appena sotto l’epidermide esterna.

Un trucchetto per rendere questi patch ancora più efficaci è tenerli in frigorifero: il freddo svolge un’azione decongestionante che favorisce il drenaggio dei liquidi e migliora la microcircolazione, riducendo borse e occhiaie. Questo consiglio è particolarmente utile per le neo-mamme come l’attrice. Un’altra idea è sovrapporre ai patch tradizionali quelli in silicone riutilizzabili: essendo occlusivi, favoriscono un’assorbimento più rapido e completo degli attivi, rendendo il trattamento un perfetto rimedio last-minute, anche da applicare al mattino prima di andare al lavoro.

I migliori patch occhi in idrogel

Eveellyn patch occhi è una combinazione di estratto di aloe vera, glicerina, sorbitolo, estratto di semi di avena, proteine del grano idrolizzate, collagene idrolizzato, niacinamide, ialuronato di sodio. Gli ingredienti botanici possono ridurre efficacemente il gonfiore, alleviare la secchezza, levigare le linee degli occhi, schiarire le occhiaie e favorire la circolazione sanguigna nella zona degli occhi, alleviando l’affaticamento degli occhi.

Eveellyn Patch collagene idrogel

La confezione da 18 paia di patch è tra i più venduti su Amazon e le recensioni spiegano perché. Il brand con sede a San Francisco, Doppeltree, è specializzato nella cura della pelle e del benessere della persona con prodotti di bellezza naturali Vegan e Cruelty Free. Questi patch sono pensati per le mamme che non riescono mai a dormire e per chiunque desideri apparire al meglio durante la giornata. Bastano 15-20 minuti con questi eye patch per illuminare lo sguardo in modo naturale!

Offerta Doppeltree Patch idrogeno naturali (18 paia)

Le recensioni parlano da sole: i patch occhi Gold&Snail Hydrogel Eye Patch sono amatissimi per la loro efficacia assicurata. Elimina efficacemente borse occhiaie e piccole rughe d’espressione. Inoltre si distinguono per un’ottima qualità prezzo (e soprattutto quantità! Ben 60 pezzi).

Petitfee Gold & Snail Hydrogel Eye Patch (60 Pcs)

