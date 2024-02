Le maschere solubili al collagene spopolano sul web: si comprano su Amazon

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Maschere idrosolubili al collagene: cosa sono

Sono ancora i social a darci nuovi spunti per arricchire la nostra beauty routine: questa volta, a diventare virali sono le maschere idrosolubili al collagene, delle vere bombe di bellezza. Applicate sul viso, scompaiono come per magia nel giro di pochissimo tempo. Sono infatti composte di un materiale particolare, che le fa sciogliere a contatto con l’acqua, lasciando che il loro contenuto venga assorbito dalla pelle. Sono l’ideale per chi cerca un effetto botox immediato. Vediamo come funzionano e quali sono le migliori da provare.

Maschera idrosolubile al collagene: cos’è

Arrivano dalla Corea e stanno spopolando sul web: sono le maschere idrosolubili al collagene, le tue nuove alleate di bellezza. Di che cosa si tratta? Sono dei patch, solitamente sagomati in base alla parte del viso su cui vanno posizionati, che sfruttano la tecnologia della nanofibra idrosolubile. Ovvero, a contatto con la pelle bagnata si sciolgono completamente, in modo che le sostanze in essi contenute (in questo caso il collagene) siano assorbite e agiscano a livello cutaneo. Le maschere vanno applicate sul viso umido e successivamente spruzzate con un po’ d’acqua, attendendo poi che scompaiano.

L’effetto è incredibile: la pelle, che in un primo momento potrebbe sembrare leggermente appiccicosa, viene nutrita a fondo e idratata. Il collagene aiuta inoltre a ringiovanire la cute, rendendola più elastica e soda. Oltre all’azione anti-age, queste maschere promettono un effetto botox che si nota già dalla prima applicazione. Lascia asciugare bene la pelle dopo l’uso, quindi passa al make up o alla tua normale routine serale, non ne potrai più fare a meno. Insomma, queste maschere sono assolutamente da provare. Puoi acquistarle online su Amazon, ma quali sono le migliori? Scopriamole insieme.

Le migliori maschere solubili al collagene

Un prodotto completo per tutto il viso: la maschera idrosolubile al collagene di Horuili è progettata in fogli sottilissimi che si possono dividere in patch per la fronte e per le guance, così da adattarsi perfettamente ai lineamenti di ciascuna di noi. La sua formulazione altamente idratante aiuta a combattere la disidratazione, a rassodare la pelle e ad illuminarla, riducendo al contempo le rughe più sottili. Usa lo spray contenuto nella confezione, vaporizzandolo sulla maschera applicata sul viso.

Maschera solubile per guance e fronte Il trattamento di bellezza completo per il viso

Per una perfetta skincare coreana, la maschera idrosolubile al collagene di Miioto è davvero l’ideale: aderisce in un attimo alla tua pelle e rilascia il suo contenuto per un assorbimento ottimale. I patch, da posizionare su fronte e guance, contengono per il 98% collagene idrosolubile, in grado di tonificare la pelle e migliorare la sua elasticità. Usata costantemente, riduce le rughe e svolge un’azione anti-età.

Maschera solubile rassodante per viso Il collagene migliora sin da subito l'aspetto della pelle

Sempre da Miioto arrivano i patch per il contorno occhi, ideali per combattere le borse e la stanchezza, oltre che per ridurre i segni del tempo. Applicati sulla pelle asciutta, vanno poi vaporizzati con l’apposito spray alla vitamina C, che aiutano a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi con la sua azione antiossidante. Il collagene, invece, rende la pelle più flessibile ed elastica, dandole un aspetto più giovane.

Patch solubili per occhi al collagene Addio a borse e occhiaie: i patch al collagene sono una bomba

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram