Come scegliere il taglio capelli in base alla forma del viso

Il taglio perfetto per ciascuno di noi è quello che valorizza la forma del viso e dà armonia al look

Fonte: iStock

Come scegliere il taglio di capelli perfetto per noi? Non c’è una risposta univoca, spesso però c’è parecchio incertezza su come muoversi, soprattutto se si ha voglia di cambiare. L’ideale è puntare su uno in armonia con la nostra forma del viso, che quindi valorizza i nostri lineamenti e caratteristiche. Mescolato poi ai trend, porterà il vostro look a un nuovo livello, mettendo in primo piano i pregi e rinfrescando il viso, magari togliendo anche qualche anno.

Il taglio di capelli per il viso tondo

Se si ha un viso tondo e si vuole sfinarlo, l’ideale sono i capelli lunghi, o meglio, dalle spalle in giù, quindi anche i tagli medi sono perfetti, l’importante è che siano scalati a partire degli zigomi o poco sotto. Questo, infatti, renderà il viso più lungo, insomma, dà verticalità dove c’è molta orizzontalità. Per quanto riguarda la piega, il liscio piatto è da evitare, meglio un mosso morbido da abbinare ai capelli con la riga centrale per un effetto cornice, laterale se abbiamo bisogno di dare equilibrio ai lineamenti. Se si desidera una frangia, deve essere morbida e sfilata, meglio se a tendina: una dritta o piena schiaccia il viso rendendolo più largo.

Il taglio di capelli per il viso ovale

Il viso ovale è quello più facile da gestire perché sta bene con tutti i tagli, ma tra i più donanti c’è senza dubbio il caschetto pari, che conferisce morbidezza e leggerezza, sia liscio che mosso come vogliono i trend. L’importante è che sia voluminoso e molto naturale, ma soprattutto che lasci il collo libero.

Un volto ovale viene valorizzato anche dai tagli molto corti, che mettono in risalto gli occhi e gli zigomi lasciando completamente scoperto il viso. Puntate su una piega che sia il più naturale possibile e spettinata, mentre la frangia può anche essere corta e spettinata.

Il taglio di capelli per il viso quadrato

Il viso quadrato non ha bisogno di un taglio troppo ricco ed elaborato: less is more, in questo caso, per dare dolcezza ai contorni e ai lineamenti decisi. Optate per la riga in mezzo, perfetta per distogliere l’attenzione dalla mascella squadrata, e per un liscio perfezionato. Meglio, invece, evitare i capelli troppo corti, che evidenziano particolarmente i tratti già marcati del volto.

Se un taglio lungo non fa proprio per voi, puntate su quello medio, leggermente ondulato e leggermente scalato: l’ideale sono le beach waves o delle onde larghe. L’alternativa migliore? Un bob soffice e un po’ spettinato.

Il taglio di capelli per il viso a cuore

Il viso a cuore è solitamente piccolo, perciò il taglio non deve sovrastarlo e nemmeno rendere ancora più appuntito il mento. La soluzione pul essere una media lunghezza con onde morbide, in grado di minimizzare l’ampiezza della fronte e conferire maggiore equilibrio al volto. Attenzione però alla riga: meglio quella laterale per dare volume. In alternativa è perfetta anche la frangia, corta o lunga, abbinata magari a un caschetto sotto al mento, che sottolinea la forma triangolare del viso. Per quanto riguarda i look corti, il pixie è il più indicato per il viso a cuore.

Come scegliere il taglio di capelli in base al fisico

Il taglio di capelli giusto dovrebbe adattarsi anche al nostro fisico. L’hair style infatti è in grado di esaltare al meglio la forma del corpo, minimizzando, come accade per il volto, i difetti ed esaltando i pregi. Per non sbagliare, ancora una volta, è importante mettersi di fronte allo specchio e puntare sull’hair cut giusto.

Partiamo dalle donne minute, che sono sempre a caccia di un taglio che non le faccia sembrare troppo “infantili”, ma che le valorizzi al meglio. Se avete un fisico minuto puntate su un long e very long bob all’altezza del mento o delle spalle, super trendy e chic. Evitate invece i tagli eccessivamente corti, che rendono sproporzionata la testa rispetto al corpo. Banditi pure gli hair cut eccessivamente lunghi, che vi farebbero apparire troppo basse. Per lo styling largo spazio ai capelli ondulati e naturali, non troppo accentuati.

Il vostro fisico è particolarmente magro? Allora optate per un hair style che conferisca volume. Va bene qualsiasi lunghezza, ma l’importante è che la chioma non sia mai piatta. Meglio le onde che conferiscono curve e forma anche al corpo. Per ravvivare l’incarnato scegliete nuance calde con colpi di sole e sfumature.

Se siete piuttosto robuste e alte l’hair style che fa per voi è mosso e con una lunghezza media. Le donne con un seno prosperoso dovrebbero evitare gli hair cut eccessivamente voluminosi e in stile anni Settanta, che aumentano il volume anche del corpo e del viso. Meglio invece un taglio medio, liscio e con la riga in mezzo oppure leggermente ondulato, ma senza eccedere. Banditi i tagli corti che, a differenza di quanto si pensa comunemente, non fanno sembrare più magre, ma mettono in evidenza il viso, facendo apparire la testa molto più piccola del corpo.

Per quanto riguarda il colore, la scelta migliore è una nuance che conferisca leggerezza, morbidezza e luminosità. La tonalità migliore è senza dubbio il biondo, nella versione cenere, ma anche in quella miele e, se avete voglia di osare, quella platino.

Come scegliere la frangia in base alla forma del viso

Siete patite della frangia? Allora scegliete anche questo dettaglio dell’hair style in base alla forma del viso. Se avete un volto rotondo evitate una frangetta molto piena, che finirebbe per appesantire il viso, meglio invece una versione sfilata che arrivi all’altezza delle sopracciglia.

La vostra fronte è bassa? Optate per una frangia che dia movimento, conferendo l’illusione di una fronte ampia, se invece è troppo alta meglio scegliere un ciuffo che arrivi sino agli occhi. Chi ha il viso ovale e allungato infine dovrebbe scegliere una frangia piena e lunga, per riequilibrare i tratti del volto.